17 комментариев

Футбольные авторы Sports.ru по традиции делятся наблюдениями после выходных. Напоминаем, это не информационный дайджест, мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические нюансы.

У «Монако» новая схема, Головин слегка поменял позицию. Пока так себе

После поражений 0:3 от «Ланса» и 0:4 от «Монпелье» Филипп Клеман перезагрузил «Монако», поменяв устоявшиеся 4-4-2 на 3-4-2-1.

Дальше: 2:1 против убитого «Анжера», 1:1 против «Лилля» (и сами мало что создали, и сопернику не дали) и 1:3 против «Лиона». Заслуженное поражение.

Как и против «Лилля», «Монако» высоко встречал соперника. Бен-Йеддер (центрфорвард) и Аклиуш (правый инсайд) давили на пару центральных защитников «Лиона», а Головин (левый инсайд) и Фофана (один из центральных полузащитников) накрывали разыгрывающих опорников «Лиона».

Та же модель прессинга была и против «Лилля», только Вандерсон (правый латераль) активнее шел на левого защитника соперника. Против «Лиона» и Вандерсон, и Якобс (левый латераль) поднимались к крайним защитникам, только если им шел пас. Что довольно странно: «Монако» активно прессингует в центре блоком из четырех игроков, а фланги всегда идут в давление с паузой, промедлением.

В первом тайме «Монако» не конвертировал прессинг в моменты, но и «Лион» редко наказывал «Монако» за странноватый прессинг-план (хотя пару быстрых атак организовали). Во втором тайме прессинг-блок из Бен-Йеддера, Аклиуша, Головина и Фофана выдохся – «Лион» просто спокойнее разыгрывал мяч.

И ладно, если бы у «Монако» не удался только прессинг. В новом сочетании «Монако» очень плохо контролировал крайних защитников соперника и в позиционной защите. Правый защитник «Лиона» Кумбеди мог спокойно продвигать мяч – Головин застревал в центре, а Якобс не выдвигался. Так, например, «Лион» начал первую голевую атаку.

И мог бы создать еще больше, если бы Кумбеди и Тальяфико с противоположного фланга были активнее.

Роль Головина сильнее поменялась именно с точки зрения игры без мяча – обычно он располагается на фланге, здесь же играл центричнее. При владении Головин и в 4-4-2 с позиции левого вингера стабильно уходил в центр. При 3-4-2-1 его смещения в середину еще свободнее, что скорее плюс конкретно для Александра.

Но с точки зрения командного рисунка «Монако» явно не прибавил. На фоне 0:3 и 0:4 – да, прибавил. Но не на фоне усредненного качества игры по сезону. Особенно это касается левой стороны поля: латераль Якобс слишком прямолинеен на мяче и создает мало угрозы, а Кайо Энрике, оказавшийся в роли левого центрального защитника, просто не обладает достаточными оборонительными навыками для такой позиции.

Артем Денисов (телеграм-канал)

У «Аугсбурга» розыгрыши от ворот с очень широкими позициями центральных защитников. Кажется, срезали идею «Фрайбурга»

«Дортмунд» победил «Аугсбург» 3:0 и теперь в одной победе от чемпионства. Но у нас тут хардкорный тактический дайджест, поэтому вам придется дальше жить со знанием, как «Аугсбург» разыгрывает мяч от ворот.

Вот структура: вратарь-распасовщик, два центральных защитника в стабильно широких позициях недалеко от боковых линий и два опорника, которые располагаются в центре. Остальные – впереди. Даже сразу два крайних защитника, задача которых – либо тоже бороться за верховой мяч, который полетит вперед в результате розыгрыша от ворот, либо ловить подбор после борьбы за мяч.

Почему бы сразу не пулять вперед без розыгрышей, которые могут закончиться опасной потерей? Потому что «Аугсбург» подготавливает лучшие условия для длинной передачи (выманить соперника, чтобы и линия защиты у него задралась, и конкуренция за подбор была меньше), в то же время фактически защищаясь по принципу «пока мяч у нас, мы не пропустим». Атака «Аугсбурга» пока достаточно беззуба, так что длинные передачи – самый популярный способ продвижения.

«Боруссия» старалась действовать аккуратно: никакого радикального прессинга всей командой на чужой половине, но иногда пробовали поймать «Аугсбург» на ошибке при розыгрышах. До удаления на 40-й минуте «Аугсбург» владел мячом 45%, при этом очень редко выбирался на чужую половину. Все выманивал, выманивал, да «Боруссия» не велась. И почти всегда возвращала мяч после забросов.

А сама идея «Аугсбурга» вполне любопытная. В Бундеслиге так часто разыгрывает мяч «Фрайбург», где тоже есть качественно пасующий вратарь (Марк Флеккен) и качественно дающий длинный забросы центральный защитник (Маттиас Гинтер). Правда, пока «Фрайбург» гораздо лучше «Аугсбурга» цепляется за длинные передачи на чужой половине.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Биг Сэм поставил «Лидсу» неплохие ауты. Как жаль, что только ауты

У «Лидса» после нового поражения почти не осталось шансов на выживание (вероятность спасения – всего 6%). Зато на выходных установили уникальное достижение – стали лишь шестой командой в этом сезоне, которая забила после вброса мяча из аута. Имеется в виду не толкотня после подбора (таких голов много), а сразу после броска. Другие умельцы из топ-5 лиг – «Фиорентина», «Лечче», «Бохум», «Кельн» и «Ренн».

То, что это случилось с приходом Сэма Эллардайса – не случайность. Длинные вбросы из аута – чуть ли не единственная позитивная фишка, которой «Лидс» запомнился после его назначения. До этого удивили «Ман Сити», а в матче с «Ньюкаслом» заработали после аута пенальти.

Ключевую роль на аутах внезапно получил Уэстон Маккенни – именно ему Сэм доверил вбрасывания. Не нужно удивляться: у американца был опыт в «Ювентусе» и сборной. На чемпионате мира Уэстон, например, запомнился тем, что перед аутом использовал для протирки мяча манишку фотографа.

Опыт пригодился против «Вест Хэма» – команды, которая в этом сезоне чуть ли не хуже всех оборонялась против гуру аутов АПЛ из «Брентфорда». Помимо гола, аут с участием Маккенни организовал «Лидсу» еще один неплохой момент в начале матча. Проблема в том, что ничем другим команда Эллардайса не запомнилась. Особенно смущает продолжение бардака в обороне – в третьем матче подряд допустили больше двух xG. Спастись теперь поможет только чудо.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Матч с «Сити» суммировал все хорошее и плохое в Энцо. При Почеттино могут остаться только плюсы

Концовка сезона для игроков «Челси» – что-то вроде кастинга перед работой с Маурисио Почеттино. Матч с «Сити» в этом плане отлично подсветил как разобранность команды, так и потенциал. Особенно это касается Энцо. Выезд на «Этихад» суммировал все хорошее и плохое, что привнес аргентинец в «Челси».

Хорошее – фирменные передачи из глубины. Тут в арсенале есть и закидушки за спину, и пасы вразрез. Против «Сити» их было даже больше обычного – помог состав, выбранный Пепом.

Это качество точно пригодится Почеттино. Маурисио любит подобные закидушки. Одним из его приемов в «Тоттенхэме» были передачи Тоби Алдервейрелда на ход Деле Алли. Бельгиец рассказывал, что это шло с указания Почеттино – комбинацию отрабатывали на тренировках.

Минусы Энцо тоже проявились на «Этихаде». Самый основной – чрезмерно агрессивные выдвижения без оглядки на партнеров. Часто они создают дыры в опорной «Челси» – в составе «Сити» ими здорово пользовался Фил Фоден:

Агрессивный стиль Энцо подчеркнул даже его психоз – в какой-то момент взбесился на партнеров за то, что не поддержали его давление и снова дали свободу Фодену:

Приход Почеттино может решить эту неопределенность. Все его команды за исключением «ПСЖ» слаженно прессинговали – «Тоттенхэм» вообще входил в тройку самых интенсивных команд АПЛ. Нацеленность Энцо на постоянное давление тут явно пригодится.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Сосьедад» почти в ЛЧ! Классно адаптировались под «Барсу»

«Реал Сосьедад» переиграл «Барсу» на «Камп Ноу», почти наверняка обеспечив место в зоне ЛЧ. Отрыв от преследующего «Вильярреала» – 5 очков.

Победа не только очень важна, но и крайне интересна. Похмельная «Барса» впервые за весь чемпионат пропустила дома с игры. Конечно, можно скинуть все на состояние чемпионов, но «Сосьедад» заслужил комплимент адаптивностью – например, из этого пришел первый гол: форвард Александр Серлот пошел за Кунде в непривычно низкую по сезону позицию. Обычно норвежец остается повыше.

Серлот перехватил мяч, пробежал и скатил на Мерино.

По сезону «Сосьедад» предпочитает играть первым номером, прессингует живее всех в лиге, но под «Барсу» разумно придумал план: вышел с парой опорников Субименди и Ильярраменди, выше их поддерживал Микель Мерино. Не играл хавбек Браис Мендес – ключевой элемент ромба в центре поля. Пришлось адаптироваться – и справились прекрасно.

Серлота хвалим особенно. Он вообще выдает прекрасный сезон: после травмы Умара Садика альтернатив норвежцу просто нет, а он стабильно клепает голы – уже 11 в этом сезоне. Если раньше Александр был типичным страйкером штрафной, то теперь стал вариативным форвардом. Именно игра Серлота позволила так легко пережить потерю Исака.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Парти – ложный фулбек. Провальный, но интересный эксперимент Артеты

Одна из проблем «Арсенала» в этом сезоне – попытка сохранять привычную структуру розыгрышей, даже когда основные исполнители выбывают. Ярче всего это проявлялось, когда Киран Тирни вынужден был действовать в роли Александра Зинченко без дополнительных преобразований.

В матче против «Ноттингем Форест» Микель Артета предложил альтернативный вариант, в котором в опорную зону идет не левый защитник, а правый – им был Томас Парти. При обороне четверку «Арсенала» справа налево составляли Парти-Уайт-Габриэл-Кивор:

При розыгрышах Парти и Жоржиньо играли в опорной, а Уайт, Габриэл и Кивор образовывали тройку защитников:

Желание искать альтернативные варианты похвально (пускай Артета явно запоздал). Но в этот раз эксперимент оказался неудачным. Пока взаимодействия выглядят слишком сырыми. Смена позиции Бена Уайта разрушила связи на правом фланге, а Кивор и Парти пока не освоили трансформации.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Кажется, «Бавария» не способна проводить полные матчи и страдает синдромом «Ливерпуля»

Поражение от «РБ Лейпцига» может стать поворотной точкой чемпионской гонки в Бундеслиге. Оно олицетворяет более широкую тенденцию. Даже в провальной встрече у «Баварии» был стартовый отрезок, который подчеркивает мощь и потенциал, но команда дорого платит за неспособность поддерживать уровень весь матч. Это особенность «Баварии» на протяжении всего сезона: разница мячей в первом тайме почти в 8 раз превосходит разницу во втором (+47 против +6).

Если бы «Бавария» не теряла очков, этот контраст можно было бы объяснить тем, что они быстро все решают и не напрягаются после перерыва (и все равно разница в 8 раз аномальна). Но, увы, слишком часто мы видим внеплановые провалы. Ключевые осечки после прихода Тухеля связаны именно с резким падением уровня ближе к финишу встречи.

Томас пугающе откровенно говорил об этом после поражения от «Майнца» (1:3): «Команда выглядит так, будто она сыграла уже 80 матчей в этом сезоне. Мы истощены. Мы не можем играть весь матч без ошибок. Проигрывая, мы не показали, что можем вернуться в игру – не показали нужной для реакции энергии».

В режиме экономии энергии «Бавария» вынуждена больше играть на своей половине. А в рамках этого режима они банально не так хороши. Плохо держат схему при смещении по мячу, допускают комбинации в опорной зоне:

Против «Лейпцига» четверка защитников состояла из Жоау Канселу (в оборонительных командах играл вингера), Матейса Де Лигта (признавался, что более оборонительный стиль «Юве» ему мешал), Бенжамена Павара (может играть в центре защиты только в смелой команде) и Нуссаира Мазрауи (всегда играл в доминантных командах). В более оборонительном режиме они теряются.

С очень похожими проблемами в этом сезоне столкнулся «Ливерпуль». Прессинг стал барахлить, команда поменяла стиль и на определенном отрезке вообще шла 20-й по допущенным шансам АПЛ. У «Баварии» похожая особенность – только отказ от прессинга и привычного стиля происходит по ходу матчей.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; кадры трансляции