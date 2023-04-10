9 комментариев

Привет! Здесь футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали.

Эмоциональный матч «Ливерпуля» и «Арсенала» мы разобрали отдельно.

При Тухеле Мусиала играет глубже, чем у Нагельсманна

«Бавария» победила «Фрайбург» 1:0 с любопытным выбором состава: шансы в основе получили невзрачные Мане и Гнабри. Недооцененный сюрприз – позиция Мусиалы. Формально он играл рядом с Киммихом в опорной зоне.

Понятно, что «Бавария» много владела мячом (64%) и в позиционных атаках регулярно оказывалась на чужой половине в полном составе. Но в редких отрезках без мяча команда обычно располагалась в 4-2-3-1, где Мусиала держался рядом с Киммихом.

Да и при владении он регулярно оставался неподалеку от Киммиха в зоне продвижения мяча, а не у штрафной, где собирались Мюллер, Сане, Гнабри, Мане. Не зря у Мусиалы заметно больше пасов, чем у атакующей четверки.

Пожалуй, самый необычный эпизод – открывание Мусиалы из глубокой позиции под заброс, но опорник «Фрайбурга» Эггештайн подстраховал защиту. «Бавария» пробовала схожее и с Горетцкой после его выхода на поле.

Мусиала врубал дриблинг из глубины (однажды круто вышел из-под прессинга) и дал пару классных продвигающих в опорную зону. Разумеется, порой поднимался высоко, все-таки территориальное давление «Баварии» было очевидным, а такой игрок у штрафной всегда полезен.

Что в этой идее противоречивого? В дуэлях без мяча центр «Баварии» иногда продавливали – явно не хватало атлетизма. Чуть менее заметными оказываются два главных навыка Мусиалы: поиск пространства между линиями и дриблинг. Они не исчезают, поскольку то же самое актуально и в центре поля, но перед штрафной это гораздо опаснее.

Возможно, именно так – с Мусиалой в более глубокой позиции – Тухель хочет уместить на поле и Мюллера, и Мусиалу. Нагельсманн предлагал идею со сдвоенным атакующим центром полузащиты, где фактически были две десятки (Мусиала и Мюллер, например, или Мусиала и Сане). Но это в текущем сезоне. В прошлом и у Юлиана Мусиала появлялся чуть глубже.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Забавный аут «Дортмунда». Видели такое от топ-клуба?

Вот как «Боруссия» разыграла аут перед перерывом с «Унионом» (2:1): Адейеми расслабленно шел от боковой, резко остановился, Геррейру сразу занес мяч за голову и аккуратно бросил в спину Адейеми, овладев мячом после приземления на газон.

Стойкое ощущение, что так уже разыгрывали ауты, но нет точной ссылки на конкретную команду. Пишите в комментариях, если видели подобное!

Плюс розыгрыша очевиден – мгновенный стабильный контроль мяча в ногах у чужого углового флажка. Можно сразу либо пробовать зайти в штрафную, либо безопасно сыграть назад на сохранение.

Особенно актуально против «Униона». Во-первых, в атлетизме эта команда явно превосходит «Дортмунд», просто кидать в штрафную или в борьбу у углового флага – можно, но не очень перспективно. Во-вторых, «Унион» очень круто работает на аутах. И чужих (все разобраны, отличная дисциплина), и своих (недавно против «Айнтрахта» дошли от своей штрафной до чужой просто за счет трех аутов).

Шалость «Боруссии» удалась.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Центрфорвард «Ланса» превратился в латераля

Про Флориана Сотока у нас был большой текст: в 22 года он работал в обувном магазине, в 32 борется за награды лучшему игроку месяца в Лиге 1 с Месси и Неймаром.

Сотока большую часть карьеры был классической девяткой, но в этом сезоне все меняется. Осенью он превратился в креативного инсайда в схеме 3-4-2-1, много созидал из полуфланга – и не десятка в чистом виде, и не фланговый плеймейкер. Был одним из лучших по ассистам, пасам под удар, продвигающим передачам.

В 2023-м «Ланс» после короткого кризиса даже переходил на нетипичную четверку защитников, а сейчас вернулся к родным 3-4-2-1, где Сотока играет правого латераля. Уже 2 игры подряд. Несколько лет назад, когда Флориан вырвался из любительского футбола в «Монпелье», он на тренировках был затычкой справа в защите. Теперь это его реальная позиция.

Результативность Сотока в 2023-м просела, а латерали – самая проблемная позиция «Ланса». Вот тренер Франк Эс одним решением и встряхнул Сотока, и увеличил конкуренцию на флангах.

Какие плюсы? У Сотока вполне хорошие навесы. Успел дать голевой пас подачей на Опенду против «Ренна», пробовал и в свежем матче против «Страсбура». Еще Флориан классно продвигает мяч из глубины по флангу. Тоже актуально для Опенды, у которого главный навык – открывания за спину защитникам.

Может сместиться под удар, под навес с противоположного фланга. Не зря ж у него рост 187 см.

Какие минусы? Плохо контролирует забегания за спину. Прям очень плохо.

Ему и просто тяжело реагировать персонально, и за линией офсайда почти не следит. Иногда допускает чересчур широкий коридор между собой и ближайшим центральным защитником.

Следующий соперник «Ланса» – «ПСЖ». Будет забавно (и страшновато), если Сотока останется латералем против Мбаппе, который тяготеет к этому флангу.

Оригинальный эксперимент, неплохая встряска – может, продлится до конца сезона. Но вряд ли Сотока окончательно переквалифицируется в латераля. Лучше все-таки ближе к атаке.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Арендованный у «Барсы» дриблер Абде проводит классный сезон в «Осасуне». Хави уже ждет

«Осасуна» – одно из главных открытий испанского сезона. Команда Аррасате удивляет, на этот раз переиграли «Эльче» в героической манере: проигрывали до 70-й минуты, но отыгрались благодаря дублю арендованного из «Барсы» Абде Эззальзули.

Оцените, с какой позиции он запульнул победный мяч. Этот щуплый парень теперь умеет и так.

Уже можно говорить, что первый полноценный сезон Абде на взрослом уровне удался. Марокканец не впечатляет статистикой, но приносит много пользы. Основная сила Эззальзули – дриблинг, лишь Винисиус летит в обводки чаще. Но успешнее в этом Абде: 3,68 против 3,21 у Вини за матч. Бразилец отыграл больше, но сама эффективность марокканца поражает.

«Осасуна» – тренерская команда. Хагоба Аррасате любит прессинг, старается свести матчи в хаос, но все-таки отдает приоритет автоматизмам. Его команда почти не импровизируют, так что такие цифры Абде прямо впечатляют: впервые за многие годы в строгой «Осасуне» сияет чистый дриблер, раньше за креатив отвечал вингер Кике Барха. Индивидуально марокканец намного сильнее.

Нотка яркости уже принесла успех в Кубке, но в Ла Лиге тоже все неплохо: «Осасуна» сражается за ЛК и выходит на решающий отрезок года заряженной. Аррасате считает, что именно Абде поможет памплонцам зацепиться за историю.

Хави тоже впечатлен: «Он извлек максимальную пользу из этой аренды. Он приносит пользу своей команде, мы видим его прогресс. Абде может стать нашей опцией в следующем сезоне».

Тимур Боков (телеграм-канал)

Центр «Вильярреала» – топ. Вариативность просто поражает

«Вильярреал» против «Реала» выдал топ-перфоманс по исправлениям: сначала команде Анчелотти хотели перекрыть воздух, но вышло настолько плохо, что Сетьен откатился к типичным установкам по второй части сезона. Вышло удачно – победа 3:2!

Главная проблема стартовых минут – молодой Рамон Терратс, которого тренер убрал еще в первом тайме. Рамон критически не успевал: из-за этого чаще выдвигался Фойт, а значит, больше свободы получал Винисиус. В атаке Рамон тоже грустил: не чувствовал движения Чуквуэзе, оставив вингера одного сразу против нескольких соперников.

После ухода Терратса план Сетьена полноценно запустился: активный Ману Тригерос перемещался между линиями и менялся позициями с Парехо, часто в глубину поля спускался Ло Чельсо, который номинально вышел в роли ложной девятки. Магический треугольник привел к свободе для Баэны и открывал пустые зоны для Чуквуэзе. Сэм воспользовался ситуацией: во время второго гола на него просто не хватило защитников.

Баэна забегает и уводит Камавинга, пока Тригерос отвлекает Вальверде и Рюдигера.

Чуквуэзе остается один на один с Начо – выгодный для него сценарий.

Этот подход непривычен для «Вильярреала» последних лет: команда Эмери приучила, что не играет без чистого форварда – даже если это Николас Джексон или Фер Ниньо. Но травматичность Жерара Морено не оставила выбора: испанец набирает форму больше, чем играет. Marca сообщает, что клуб уже оформил летний трансфер нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона.

Есть шанс, что Кике открыл команде свежее дыхание. Новая роль может помочь и Ло Чельсо: еще в «Бетисе» он пробовал играть в оттяжке, тогда тренером тоже был Сетьен. Может, прокатит снова?

Тимур Боков (телеграм-канал)

Вау, «Брайтон» забил со стандарта! Привело к отличной дуэли Стеллини и Де Дзерби (да-да, они не только спорили)

Перед этими выходными «Брайтон» был худшей командой АПЛ по голам со стандартов (всего 3). Матч с «Тоттенхэмом» позволил уйти с последнего места – теперь только делят его с «Ман Юнайтед» (по 4). В основе уникального события – домашняя заготовка, которая в первом тайме уничтожала «Тоттенхэм».

Помимо гола Льюиса Данка, «Брайтону» она принесла еще и убойный момент для Каору Митомы. В обоих случаях Солли Марч подавал на дальнюю, а адресат подключался туда из глубины. По пути блокировали Ивана Перишича, который отвечает за эту зону у «шпор»:

В перерыве «Тоттенхэм» отреагировал. Перишич поменялся местами с Эриком Дайером – обычно центральный защитник «шпор» действует по мячу, тут пришлось отправиться на дальнюю и передать свои функции хорвату:

«Брайтон» ответил последней мерой – на следующем угловом перегрузил дальнюю тупо количеством. «Тоттенхэму» пришлось сместиться, из-за чего зона подбора осталась только на Сона. Митома использовал это и почти наказал – оказался первым на мяче и получил по ногам от Пьера-Эмиля Хейбьерга:

Рефери Стюарт Этвелл не назначил пенальти, но после игры босс судей Ховард Уэбб извинился перед «Брайтоном» и признал ошибку. Она напрямую повлияла на результат – эпизод случился при счете 1:1, поэтому вместо потенциальной победы гости получили реальное поражение.

В любом случае спасибо Кристиану Стеллини, Роберто де Дзерби и их помощникам – подарили классный сюжет не только разборками на бровке.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Кристиан Ромеро – самый агрессивный защитник АПЛ. Против «Брайтона» его стиль принес «шпорам» победу

Если вы вдруг не знакомы с Кристианом Ромеро, то его манера считывается уже из статистики: Ромеро лидирует среди центральных защитников АПЛ по количеству отборов в среднем за матч. Чего не хватает Кристиану, так это выбора момента для выдвижения. На старте сезона проблему описывал Антонио Конте:

«Мы все знаем, насколько он силен физически. Кристиан никого не боится, но ему нужно держать концентрацию и прибавить в чтении эпизодов. Я ценю его за физические качества и агрессию, но мне хотелось бы, чтобы мои игроки направляли ее в нужное русло».

Из-за того, что «Тоттенхэм» защищается в этом сезоне хуже, чем в дебютном при Конте, манера Ромеро вызывает больше вопросов, чем приносит пользы. Матч с «Брайтоном» – редкий случай, когда Кристиан правда заслуживает комплиментов.

Манера не изменилась – в попытке агрессивно накрыть соперника Ромеро однажды оказался почти на одной линии с Харри Кейном. Пожалуй, единственный эпизод, когда «Брайтон» мог наказывать:

А пользу Кристиан приносил в эпизодах двух типов. Во-первых, умудрился запустить четыре контратаки «шпор». В том числе перед обоими голами. Во всех случаях – именно за счет выдвижений:

Во-вторых, Ромеро был частью стратегии «шпор» по прессингу легендарных розыгрышей «Брайтона» от вратаря. «Тоттенхэм» давил не всю игру, но когда все же шел, получалось цельно. В том числе благодаря Ромеро, который выдвигался за своим игроком к центру поля:

Успех аргентинца фиксирует не только положительный баланс таких эпизодов, но и скромный перфоманс Каору Митомы, который чаще всех оказывался в его зоне. Японец впервые с февраля закончил матч без результативного действия и сыграл хуже обычного по нескольким ключевым параметрам (обводки, передачи под удар). Даже единственный момент Митомы пришел не с игры, а после стандарта. Ромеро – одна из причин.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Открыт новый персонаж: Бруну – реджиста. Но, кажется, скоро мы о нем забудем

В прошлом дайджесте мы рассказывали о проблемах полузащиты «МЮ», которая осталась без Каземиро. Тогда ее в стильной манере разнес «Ньюкасл». Не спасли даже перестановки от Эрика Тен Хага, который по ходу матча менял позиции Скотту Мактомини, Марселю Забитцеру и Бруну.

Следующие два матча прошли с той же тройкой в полузащите, но гораздо удачнее. Уровень и перфоманс соперников – точно одна из причин, но помогла и определенность. Степень свободы у троицы все равно присутствовала, но распределение ролей здорово подчеркивает даже количество передач.

Против «Брентфорда»: Забитцер – 31, Мактомини – 31, Бруну – 103

Против «Эвертона»: Забитцер – 30, Мактомини – 42, Бруну – 109

Даже если сложить Забитцера и Мактомини, сумма все равно будет сильно меньше, чем у одного Бруну. Это отголосок более глубокой роли – и самой важной с точки зрения розыгрыша мяча. Против «Эвертона» португалец добавил к ней невероятный для реджисты уровень обострения – с шестью передачами под удар стал лучшим в матче.

Всю пользу, которую принес Бруну, можно разделить на три части. Первая – шикарные передачи из глубины в стиле квотербека. Дважды они выводили партнеров один на один и оголяли проблемы «Эвертона» на открытом мяче:

Второй тип пользы – косвенная. Глубокая роль Бруну развязала руки Скотту Мактомини. Свободу шотландец трансформировал в фирменные рывки в штрафную. Один такой эпизод закончился голом:

Третий прием – тонкие передачи с угловых. Предпочитая розыгрыши подачами, Бруну оголял недостаток системы Шона Дайча – его команды всем составом защищают штрафную и оставляют свободной зону подбора (оцените на примере двух голов «Сити» – 1 и 2). Туда же и шли передачи Фернандеша:

Да, без мяча Бруну пару раз ошибся, но объем креатива от него намного перевесил редкие выключения.

Жаль, что на этом эксперименты, вероятно, закончатся. Против «Эвертона» впервые после травмы вышел Кристиан Эриксен. Дисквалификация Каземиро тоже подходит к концу. Скорее всего, финиш сезона «Юнайтед» проведет с привычной парой опорников, а Бруну вернется в атакующую четверку. Но последить за ним в необычной роли было интересно.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

У «Кристал Пэлас» Ходжсона новое достижение – теперь рекорд АПЛ по обводкам

Каждый матч «Кристал Пэлас» при Рое Ходжсоне дарит какой-нибудь рекорд. На прошлой неделе был 31 удар против «Лестера – рекорд этого сезона АПЛ. В эти выходные против «Лидса» 34 обводки – рекорд АПЛ за все время ведения статистики (то есть с сезона-2003/04). Важно: это не все попытки дриблинга, а только успешные. Общая эффективность зашкаливала – 71%.

Что так повлияло? Во-первых, наполнение состава – мы отмечали этот пункт в прошлом дайджесте. Тогда в основе появилось четыре футболиста, у которых есть опыт игры на фланге, где по умолчанию ценится дриблинг (Заха, Шлупп, Эзе и Олисе). В этот раз Заху сменил Джордан Айю. Именно эта четверка стала лучшей по обводкам.

Во-вторых, помогли быстрые мячи после перерыва. Могли играть по счету и пользоваться пространством, которое оставляет соперник. Показательно, что в первом тайме, когда «Лидс» вел в счете, обводок было только 10.

Третью причину расписал Ходжсон – по ходу матча маэстро попросил чаще играть через Олисе. У француза в принципе получалось, но в связке с Эзе здорово наказывали левую часть обороны «Лидса», где был Паскаль Стрейк (непрофильный ЦЗ) и Хуниор Фирпо (слишком атакующий фулбек).

С Олисе они не справлялись, независимо от того, какое решение принимали. Тут пошли вдвоем, но Мишель подключил дриблинг, обошел и создал хороший момент:

Здесь решили не выдергиваться и стали ждать – Олисе наказал голевым пасом на Эзе. Всего их у Мишеля три:

В тактическом плане важной составляющей стали еще три детали. За счет обводок на чужой половине «Пэлас» зарабатывал бонусные штрафные – с одного из них сравняли счет. За счет обводок на своей легко проходили контрпрессинг «Лидса». За счет обводок в концовке просто изматывали соперника – хозяева не получили контроль над мячом, чтобы устроить хотя бы какое-то подобие навала.

Браво!

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Октагон Аллегри вернулся. Кто скучал?

Матч «Лацио» – «Ювентус» (2:1) выявил проблемы в позиционной атаке у обеих сторон, но у команды Макса Аллегри они глубже + сценарий был не в их пользу (значимую часть матча уступали). Результат: камео легенды – октагона. Проблема тотальной нехватки связей в центре проявилась, пускай не в такой предельной степени, как в начале сезона.

Вот карта передач от канала «Футбол в цифрах» – четверка атакующих игроков (или вернее – открывающихся в последней линии) изолирована от остальной команды без связующего звена.

В радикальных проявления это выглядело так:

Справедливости ради, не всегда «Юве» умышленно расставлялся таким образом. Иногда связь и всю полузащиту олицетворял перекрытый соперниками Мануэль Локаттелли. Проблема в том, что ему нельзя было отдать пас, пока он не опустится глубже к защитникам.

Даже в этом матче стандарты замаскировали проблему – и помогли «Ювентусу» создать определенные шансы. Иногда чит-кодом, который маскирует, выступает великолепный Анхель Ди Мария, который даже в таких условиях несет угрозу. Но глобально с позиционкой все еще беда. Когда эта стадия на первом плане в рисунке матча, мы наблюдаем унылый и безыдейный «Юве».

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Фото: East News/Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media