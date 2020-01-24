Первый автоматический тотализатор придумали для выборов в Австралии. Но для скачек он подходил больше!

Краткая история азарта и высоких технологий.

Этот текст – совместный проект Sports.ru и Poolbet, первого в России сайта по приему интерактивных ставок в тотализаторе на спортивные события от футбола до скачек. Тотализатор отличается от игры в букмекерской конторе: вы играете не против букмекера, а против таких же игроков, и получаете выигрыш из общей суммы пула.

Люди заключали пари всегда – и в Древней Греции во время заездов на колесницах, и в Древнем Риме во время гладиаторских боев, но первое подобие того, что мы сейчас называем тотализатором, появилось в XVII веке. Тогда в Англии появились скачки, которые сразу вошли в моду и захватили Европу, в том числе Россию – при помощи Петра I и его любви ко всему европейскому. Тотализатор все еще оставался способом заключения пари, но появилась возможность ставить на конкретных участников соревнований (лошадей, а позже – гончих) реальные деньги.

В первое время не существовало коэффициентов, размер выигрыша рассчитывался по простой закономерности: 1:1 или равные шансы при забеге двух лошадей, 2:1 – трех и так далее. Позже появились первые букмекеры – люди, с которыми также можно было заключить пари, но с процентом, который в случае выигрыша бук забирал себе.

Система была несовершенной: количество желающих поставить на скачки росло непропорционально числу букмекеров, да и у того, кто заключил пари, не было уверенности в том, что во время состязаний букмекер не подмухлюет с выигрышем. В XIX веке (1867 год) парижский лавочник по имени Жозеф Оллер придумал стройное решение, систему Оллера, или «пари мютюэль» («пари между собой»).

Появились ставочные билеты, которые мог приобрести любой желающий. Продавец билетов формировал пул из проданных билетов, брал комиссию и делил выигрыш (из общей суммы) поровну между теми, кто спрогнозировал наиболее точный исход. Власти Франции утвердили пари мютюэль как официальный способ ставок в стране.

На Poolbet можно делать совместные ставки – для этого нужно построить собственный синдикат в пуле, выбрав соответствующий режим. Игрок создает профиль капитана, а потом попадает в список открытых пулов, где создает билет на Синдикат. Капитан вносит вклад в размере от 10 до 50% общей стоимости билета, а приглашать в синдикат друзей может при помощи ссылки в соцсетях. Они закрывают оставшуюся сумму.

Синдикат выбирать необязательно – можно играть на тотализаторе в режиме соло.

В 1880 году появился первый механический тотализатор – это была несложная (по современным меркам, разумеется) вычислительная машина: кассир дергал рычаг, и потенциальные показатели пересчитывались с учетом всех ставок на событие.

Более сложная версия тотализатора появилась в стране, которая не очень ассоциируется с ипподромами – в Австралии. Первый автоматический тотализатор, или «австралийский тоут», изобрел инженер Джордж Джулиус.

Карьера Джулиуса началась в австралийском департаменте ж/д транспорта – там он и проработал 11 лет, пока в 1907 году ему не поступило предложение от лесной компании. Джордж принял оффер и пошел работать инженером на неполную ставку. Эта сфера Джулиуса давно интересовала, к тому моменту он написал две научные работы о древесине лиственных пород. В свободное от новых обязанностей время Джулиус работал над первым автоматическим тотализатором.

Во время работы над изобретением у Джулиуса не было мысли о гэмблинге. Джордж планировал представить творение австралийскому правительству, чтобы оно могло его использовать как точный счетчик голосов во время выборов.

Но власти отказались от инновации, и Джордж быстро переформатировал механизм под тотализатор для скачек – судя по всему, из предпринимательских соображений. В 1913 году его впервые использовали на престижном ипподроме Эллерсли в Новой Зеландии – но механизм нужно было запускать вручную. Первый автоматический тотализатор заработал на гоночном треке в Глостер парк в Восточной Австралии, а Джулиус поспешил запатентовать свое изобретение.

В 1930-е грянула Великая депрессия (мировой финансовый кризис, начавшийся с биржевого краха в США), но компания Джулиуса ее успешно пережила: в 1928 году его тотализатор впервые появился в Великобритании на собачьих бегах, а в 1932-м ступил на земли США и везде пользовался популярностью.

Точной информации о том, был ли Джулиус поклонником азартных развлечений, нет. Зато изобретение автоматического тотализатора помогло его карьере: в 1929 году Джордж получил рыцарский орден, а затем стал первым председателем Совета по научным и промышленным исследованиям (позже – CSIR).

Автоматический тотализатор выместил ручные подсчеты – это явление можно было наблюдать примерно до 1960 годов на совсем небольших забегах. И тотализатор, как и все прототипы современных компьютеров, был огромной установкой, которая размещалась в отдельном здании.

Сложно лаконично объяснить, как выглядел тот тотализатор – больше всего он был похож на гигантские счеты, которые приводились в движение при помощи мотора. Первые автоматические тотализаторы работали на напряжении в 110 вольт. В первой трети XX века результаты вычислений машины стали показывать на стадионе или треке, где проходили заезды – сначала их записывали на доске, потом демонстрировали на электронном табло. Наиболее современные тотализаторы появились в 1970-х и, в отличие от своих предков, были портативными.

В советский период тотализатор мог обработать до 500 ставок в минуту. Сейчас самые маленькие тотализаторы могут обрабатывать до 1000 ставок в минуту, стандартные – до 200 000.

Самой прочной ассоциацией с тотализатором остаются скачки, хотя поставить можно на все – от футбола до тенниса. Попробуйте вместе с Poolbet.

Фото: Gettyimages.ru/HultonArchive/Illustrated London News, Hulton Archive / Handout, Topical Press Agency / Stringer; globallookpress.com/Science Museum/COMC100441