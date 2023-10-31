Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

Юристы не понимают.

Подкаст «SILA Права» вновь разбирает новости с точки зрения права. Одна из главных тем свежего выпуска – неоднозначная реакция ФИФА на обострение палестино-израильского конфликта.

Ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров вспомнили, как решался вопрос с отстранением российских клубов и сборных – и задали несколько логичных вопросов.

Бан России объяснили заботой о безопасности. Как тогда все было?

В решении CAS по делу РФС против ФИФА отмечено, что отстранение сборных мотивировано заботой о безопасности российских спортсменов, и формально это не дисциплинарная санкция. Хотя там даже была оговорка, что это форс-мажор. По мнению ФИФА, бан вызван не военными действиями между Россией и Украиной, а беспрецедентной реакцией мирового сообщества.

ФИФА приводила пример с российским послом, которого облили краской в Варшаве. Это преподносили как беспрецедентную угрозу.

Мы как юристы пытались подробно рассказать, что военные действия ведутся, но при этом территория России безопасна: ничего не прилетает, ни один матч не перенесли, чемпионат продолжается, иностранцы приезжают. Да, в отношении Украины было понятно, что там опасно, может что-то прилететь – там переносы соревнований обоснованы.

Но в отношении России этот аргумент вызывал вопросы.

Более того, мы согласились, что в России опасно, и предложили использовать нейтральные поля: в Турции, Казахстане, Сербии, там можно играть и чемпионаты мира, и еврокубки. Нам ответили, что это все равно не безопасно – из-за того, что украинские болельщики могут устроить провокацию, а ФИФА и УЕФА не хотят нести за это ответственность. И на этом основании они отказали нам в Лозанском суде.

Нужно быть честными: решения ФИФА и УЕФА принимались под давлением федераций, которые начали отказываться от матчей с российской сборной. ФИФА испугалась, что их стыки на ЧМ сломаются: полетят обязательства перед спонсорами, огромные штрафы и так далее. Они пошли по пути наименьшего сопротивления. Это можно было легко сделать в рамках политики МОК.

При этом и Палестина, и Израиль продолжают играть официальные матчи. И с безопасностью все нормально

Тут логичный вопрос: а чем отличается ситуация с Израилем и Палестиной? ФИФА и УЕФА никак не отреагировали с точки зрения отмены. Были переносы: например, матч «Маккаби Хайфа» – «Вильярреал» сыграли на Кипре.

Но вопрос с безопасностью израильтян во всем мире стоит намного более остро – помним, как ХАМАС несколько раз объявлял дни гнева, призывая убивать израильтян вообще в любой стране мира. Таких событий во время конфликта России и Украины не было. Почему тогда при израильско-палестинском конфликте никаких проблем с безопасностью в спорте нет, а российские клубы и сборные проводить матчи на нейтральных полях не могут?

Напомним, что баскетбольный ЦСКА исключили из Евролиги по тем же основаниям безопасности. Но при этом в октябре проходил матч между «Валенсией» и «Маккаби» в Испании. Приняли беспрецедентные меры безопасности: привлекли 700 полицейских, вертолеты, собак для поиска взрывчатки. Оказывается, если сильно захотеть, можно провести матч, даже когда безопасность под угрозой. При этом конфликт израильтян и палестинцев намного более взрывоопасный.

Есть и второй участник конфликта. Палестина – член ФИФА с 1998-го. Несмотря на то, что они соседствуют, Израиль входит в европейскую конфедерацию (УЕФА), а Палестина – член азиатской конфедерации (АФК). Первая новость в отношении палестинцев – что они будут играть в Алжире. Это вызвало непонимание: почему на территории Африки?

После этого ФИФА и АФК прислали в Палестину уведомление о том, что им не разрешается играть в Алжире – видимо, изначально это была инициатива палестинцев, а не решение ФИФА. Им предложили выбрать нейтральную страну в азиатской конфедерации. Домашний матч отбора ЧМ-2026 с Австралией провели в Кувейте.

Легионерам из РПЛ и УПЛ быстро позволили приостанавливать контракты. А что в Израиле?

Мы не видим подобных действий со стороны ФИФА. Хотя в Израиле играет больше ста иностранных футболистов – некоторые признавались, что боятся за жизнь. ФИФА не делает по этому поводу ни одного заявления. УЕФА – тоже. Хотя после 24 февраля мировые и европейские футбольные власти хотели разрешить иностранцам уйти из РПЛ свободными агентами.

Мы не сравниваем ни размеры, ни степень жестокости этих конфликтов – просто смотрим на поведение ФИФА и УЕФА. К сожалению, такие реакции не красят эти организации – они показывают, что решения принимаются в зависимости от политической конъюктуры и давления. Они носят непоследовательный характер.

Фото: Gettyimages/Elsa / Staff,Lars Baron / Staff; Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Jaber Abdulkhaleg, AP Photo/Denes Erdos; РИА Новости/Владимир Астапкович