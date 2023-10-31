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Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

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Юристы не понимают.

Подкаст «SILA Права» вновь разбирает новости с точки зрения права. Одна из главных тем свежего выпуска – неоднозначная реакция ФИФА на обострение палестино-израильского конфликта.

Ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров вспомнили, как решался вопрос с отстранением российских клубов и сборных – и задали несколько логичных вопросов.

Бан России объяснили заботой о безопасности. Как тогда все было?

В решении CAS по делу РФС против ФИФА отмечено, что отстранение сборных мотивировано заботой о безопасности российских спортсменов, и формально это не дисциплинарная санкция. Хотя там даже была оговорка, что это форс-мажор. По мнению ФИФА, бан вызван не военными действиями между Россией и Украиной, а беспрецедентной реакцией мирового сообщества.

ФИФА приводила пример с российским послом, которого облили краской в Варшаве. Это преподносили как беспрецедентную угрозу.

Мы как юристы пытались подробно рассказать, что военные действия ведутся, но при этом территория России безопасна: ничего не прилетает, ни один матч не перенесли, чемпионат продолжается, иностранцы приезжают. Да, в отношении Украины было понятно, что там опасно, может что-то прилететь – там переносы соревнований обоснованы.

Но в отношении России этот аргумент вызывал вопросы.

Более того, мы согласились, что в России опасно, и предложили использовать нейтральные поля: в Турции, Казахстане, Сербии, там можно играть и чемпионаты мира, и еврокубки. Нам ответили, что это все равно не безопасно – из-за того, что украинские болельщики могут устроить провокацию, а ФИФА и УЕФА не хотят нести за это ответственность. И на этом основании они отказали нам в Лозанском суде.

Нужно быть честными: решения ФИФА и УЕФА принимались под давлением федераций, которые начали отказываться от матчей с российской сборной. ФИФА испугалась, что их стыки на ЧМ сломаются: полетят обязательства перед спонсорами, огромные штрафы и так далее. Они пошли по пути наименьшего сопротивления. Это можно было легко сделать в рамках политики МОК.

При этом и Палестина, и Израиль продолжают играть официальные матчи. И с безопасностью все нормально

Тут логичный вопрос: а чем отличается ситуация с Израилем и Палестиной? ФИФА и УЕФА никак не отреагировали с точки зрения отмены. Были переносы: например, матч «Маккаби Хайфа» – «Вильярреал» сыграли на Кипре.

Но вопрос с безопасностью израильтян во всем мире стоит намного более остро – помним, как ХАМАС несколько раз объявлял дни гнева, призывая убивать израильтян вообще в любой стране мира. Таких событий во время конфликта России и Украины не было. Почему тогда при израильско-палестинском конфликте никаких проблем с безопасностью в спорте нет, а российские клубы и сборные проводить матчи на нейтральных полях не могут?

Напомним, что баскетбольный ЦСКА исключили из Евролиги по тем же основаниям безопасности. Но при этом в октябре проходил матч между «Валенсией» и «Маккаби» в Испании. Приняли беспрецедентные меры безопасности: привлекли 700 полицейских, вертолеты, собак для поиска взрывчатки. Оказывается, если сильно захотеть, можно провести матч, даже когда безопасность под угрозой. При этом конфликт израильтян и палестинцев намного более взрывоопасный.

Есть и второй участник конфликта. Палестина – член ФИФА с 1998-го. Несмотря на то, что они соседствуют, Израиль входит в европейскую конфедерацию (УЕФА), а Палестина – член азиатской конфедерации (АФК). Первая новость в отношении палестинцев – что они будут играть в Алжире. Это вызвало непонимание: почему на территории Африки?

После этого ФИФА и АФК прислали в Палестину уведомление о том, что им не разрешается играть в Алжире – видимо, изначально это была инициатива палестинцев, а не решение ФИФА. Им предложили выбрать нейтральную страну в азиатской конфедерации. Домашний матч отбора ЧМ-2026 с Австралией провели в Кувейте.

Легионерам из РПЛ и УПЛ быстро позволили приостанавливать контракты. А что в Израиле?

Мы не видим подобных действий со стороны ФИФА. Хотя в Израиле играет больше ста иностранных футболистов – некоторые признавались, что боятся за жизнь. ФИФА не делает по этому поводу ни одного заявления. УЕФА – тоже. Хотя после 24 февраля мировые и европейские футбольные власти хотели разрешить иностранцам уйти из РПЛ свободными агентами.

Мы не сравниваем ни размеры, ни степень жестокости этих конфликтов – просто смотрим на поведение ФИФА и УЕФА. К сожалению, такие реакции не красят эти организации – они показывают, что решения принимаются в зависимости от политической конъюктуры и давления. Они носят непоследовательный характер.

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Фото: Gettyimages/Elsa / Staff,Lars Baron / Staff; Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Jaber Abdulkhaleg, AP Photo/Denes Erdos; РИА Новости/Владимир Астапкович

210 комментариев

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And-Rover
Для чего спрашивать эти почему? Сколько ФИФА отстраняла стран сборных - меньше 10. Сколько войн у США после 1945 года войн? Ответ - больше чем у СССР/России. СССР и Россию отстраняли. США - ни разу.

Ни о каком сочувствии и солидарности в мире нет ни к кому. Всем важнее интересы свои продавливать, в том числе через давления и санкции. Вот и всё.
+206
-36
+170
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Bullship
Зачем пытаться оправдать лицемерие и двойные стандарты какими-то правовыми и логическими доводами, если это двойные стандарты и лицемерие..?
+116
-14
+102
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lightrip
Давайте скажем точнее: юристы делают вид, что не понимают
+117
-19
+98
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Александр Аствацатуров
Хватит искать честность у шулеров. Мерзкая фифа со своими двойными, тройными и четверными стандартами уже показала себя во всей красе. и только на укарине думают, что за них заступились.

1. Ни одна страна не заступается за другую если в этом нет экономической выгоды.
2. На Россию давят не потому, что она напала на украину. А потому, что основные спонсоры всех тиндеров, фифа, адидасов и прочих организаций заинтересованы в действиях ПРОТИВ России. Имейте разницу - не за украина , а ПРОТИВ России.

повод искали? нашли.
А что с Израилем? а ничего. это самое настоящее ДРУГОЕ. Другее этого другого никогда ничего не было.
+94
-41
+53
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Dirk13
Ответ bomzerub
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Да, захватил. Восточный Иерусалим. Вы не знали?
+62
-13
+49
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reddman
Ответ Александр Аствацатуров
Хватит искать честность у шулеров. Мерзкая фифа со своими двойными, тройными и четверными стандартами уже показала себя во всей красе. и только на укарине думают, что за них заступились. 1. Ни одна страна не заступается за другую если в этом нет экономической выгоды. 2. На Россию давят не потому, что она напала на украину. А потому, что основные спонсоры всех тиндеров, фифа, адидасов и прочих организаций заинтересованы в действиях ПРОТИВ России. Имейте разницу - не за украина , а ПРОТИВ России. повод искали? нашли. А что с Израилем? а ничего. это самое настоящее ДРУГОЕ. Другее этого другого никогда ничего не было.
фабрика троллей подключилась, пока не напали на украину, в России были представлены все крупные западные компании, мы пользовались всеми сервисами, которыми пользуются западные страны, никто не хотел вести дела против России, наоборот, вкладывали в бизнес миллиарды, создавая рабочие места для граждан России и улучшая нашу жизнь. А после того, как напали и крупные компании ушли из-за этого, кто-то позволяет себе кричать, что они против России - что за чушь. Пока дед не начал сво, они были за Россию, даже ЧМ по футболу и финал ЛЧ позволили провести, например.
+68
-36
+32
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Perror
Ответ Mordegard Glezgorv
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При чем тут вообще это?
Везде же говорят о верховенстве закона, который для всех одинаков, но, видимо, это не всегда работает)
+35
-4
+31
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Петроград
Это хороший пример всем, что во всех ситуациях надо быть полностью честным и не прикрываться надуманными предлогами даже во имя адекватных целей, иначе это отрикошетит тебе по лбу. Вот и тут: УЕФА и вслед за ней ФИФА надо было честно признать, что проблема в нежелании большинства членов конфедерации играть с Россией (чего не наблюдается в отношении Израиля), объявить это чрезвычайными обстоятельствами, которые ломают логику турниров и стоять на этом. Вместо этого решили отмазаться притянутой за уши безопасностью и теперь выглядят глупо.
+28
-1
+27
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Gun[o|o]ner
Ответ Everyday Life with Salavat Yulaev
Де-факто у Палестины 2 правительства: в Газе и на Западном берегу.
У Израиля тоже: в Иерусалиме и в Вашингтоне
+41
-15
+26
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Тюменский медвежонок
да не может такого быть!

а если серьезно, то кто удивлен то вообще? подобные истории ведь уже были без отстранений и т.д. Израиль не первый, а случаи с Россией - "вы не понимаете, это другое!!!", тут понимать надо
+34
-13
+21
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Dirk13
Ответ Николай Рубцов
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А по поводу антитеррора. Взрыв Северных потоков -это акт международного терроризма, на секундочку.
+23
-3
+20
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Number_2
Ответ Konservator
Думаю, вопрос безопасности - это лишь юридический повод. Настоящая причина, что 90% стран Европы и 75% в мире отказалась бы с нами играть (голосование по резолюции ООН чётко это говорит).
Это не то ли голосование, которое испугались сделать тайным?)
+18
0
+18
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Everyday Life with Salavat Yulaev
Де-факто у Палестины 2 правительства: в Газе и на Западном берегу.
+18
-3
+15
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Helge8
Ответ romankoucher
А разве Израиль нужно отстранять за то, что он защищает своих граждан после атаки мразей из хамаса? А что, Украину тоже нужно отстранять? Те, кто нападают не должны появляться на международных турнирах
на Украине мрази убивали своих сограждан с 2014 года
+17
-3
+14
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And-Rover
Ответ reddman
фабрика троллей подключилась, пока не напали на украину, в России были представлены все крупные западные компании, мы пользовались всеми сервисами, которыми пользуются западные страны, никто не хотел вести дела против России, наоборот, вкладывали в бизнес миллиарды, создавая рабочие места для граждан России и улучшая нашу жизнь. А после того, как напали и крупные компании ушли из-за этого, кто-то позволяет себе кричать, что они против России - что за чушь. Пока дед не начал сво, они были за Россию, даже ЧМ по футболу и финал ЛЧ позволили провести, например.
Во-первых. Не все крупные компании ушли. А во-вторых, а чего тогда пытаются вернуться несмотря на нынешнюю войну в данный момент? Торговля как шла между Россией и ЕС, так и идёт. Это рассчитано на дураков, думая что рынок сбыта поголовно все будут этот терять, показушно покидая.
+22
-8
+14
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Lifar Skladchikov
Ответ Ковид 07.10.52
Не понял ...убрали комментарий, в котором сказал, что мы и украинцы славяне. В чем криминал,...
его смыло слезами Зинченко
+17
-3
+14
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Ковид 07.10.52
Ответ Как дела на заводе
когда Россия успешно завершит СВО, тогда и вернут , деваться некуда всяким Бахам и тд
Может вы расскажите , по каким параметрам можно определить , что СВО успешно завершена?
+20
-7
+13
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Ковид 07.10.52
Не понял ...убрали комментарий, в котором сказал, что мы и украинцы славяне. В чем криминал,...
+15
-3
+12
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Dirk13
Ответ Ярик01
В каком году и у кого?
Во время Шестидневной войны у Иордании. Вас в гугле забанили?
+14
-2
+12
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Helge8
потому что за Израилем стоят американские политики, а за Россией - нет, отсюда самые обычные двойные стандарты мировой политики
+14
-2
+12
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Антон Киселёв
Ответ Gleb
Что ещё по телеку говорят?
По телеку ещё говорят, что военизированная поддержка силового гос переворота является "борьбой за демократию" (CNN, BBC, DW)
+13
-2
+11
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And-Rover
Ответ Barry_Cadny
Комментарий скрыт
А что было в Грузии в 2008 году перед вторжением, вспомнишь, а может лучше погуглишь?
+16
-5
+11
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Sergei Zakharov
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вообще-то бомбардировка Югославии началась без разрешения ООН. Если вы таких элементраных вещей не знаете, зачем вообще лезете в такие беседы?)
+11
0
+11
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Alex Losev
Ответ Barry_Cadny
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Грузия 2008 даже ООН признало агрессией Грузии. Афган - по приглашению действующего правительства, в отличии от США. Венгрия, Чехословакия - полицейские операции по приглашению действующих правительств. Вы разницы совсем не видите?
+12
-1
+11
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And-Rover
Ответ Mordegard Glezgorv
В таким макро-масштабах не работает, да. Надо было не проигрывать Холодную войну, а еще лучше вообще ее не начинать. А так оказались в положении сырьевых аутсайдеров, о чем тут говорить?
Все помнят как США говорили что коммунизм коварен и жесток, после 1945 года. Тем временем США при демократии воевали куда чаще. А ещё они хотели стереть города СССР пока ядерного оружия не было у наших. Так кто начал холодную войн, Мордегард?
+13
-3
+10
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teddy10
Юристы не хотят задать вопрос властям, почему художнице, имеющей хронические заболевания, за надписи на ценниках дают 7 лет, а в свою очередь толпе оголтелых мужиков, которые парализуют работу аэропорта, бросаются камнями в полицию, дают максимум 3 суток. Решили они про закон порассуждать... А так да, двойные стандарты рулят. И у нас и в мире в целом
+24
-15
+9
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Dirk13
Ответ Николай Рубцов
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Просто угар. А Восточный Иерусалим кому принадлежит?Или о таких мелочах можно и не писать.
+14
-5
+9
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NRNG
Потому что лицемерные ублюдки
+11
-2
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Александр Аствацатуров
Ответ Sergei Zakharov
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ТЫ ЩАС ПРИКАЛЫВАЕШЬСЯ?????????????????????))
то есть ООН Разрешила убивать - значит всё ок?)

в Ираке диктатор Хуссейн , окей. На украине нацисты с шествиями и кричалками "москвичей на ножи" которые одобряет власть. Значит конфликт оправдан. Какие вопросы еще ?
+15
-6
+9
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Как дела на заводе
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
когда Россия успешно завершит СВО, тогда и вернут , деваться некуда всяким Бахам и тд
+31
-23
+8
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Каддафи
Ответ lightrip
Давайте скажем точнее: юристы делают вид, что не понимают
Они не понимают с юридической точки зрения, скорее об этом.
+9
-1
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Alex Losev
Ответ Konservator
Думаю, вопрос безопасности - это лишь юридический повод. Настоящая причина, что 90% стран Европы и 75% в мире отказалась бы с нами играть (голосование по резолюции ООН чётко это говорит).
Израиль осудили точно так же. При чем не единожды, включая совбез. В чем разница?
+9
-1
+8
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Anton Novikov
Израиль с Палестиной уже более 70 лет воюют, все привыкли.
+10
-2
+8
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Gleb
Ответ Igorsm
Комментарий удален пользователем
Что ещё по телеку говорят?
+18
-11
+7
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Dirk13
Ответ Barry_Cadny
Комментарий скрыт
Сектор Газа -это территория, а не страна. Вы этого тоже не знали?
+8
-1
+7
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9_volk
какой смысл спрашивать юристов, если решения МОК, ФИФА и других федераций в отношении России изначально незаконные, юридически не обоснованы и являются исключительно политическими решениями?
+9
-2
+7
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Alexey Sevruk
Ответ reddman
фабрика троллей подключилась, пока не напали на украину, в России были представлены все крупные западные компании, мы пользовались всеми сервисами, которыми пользуются западные страны, никто не хотел вести дела против России, наоборот, вкладывали в бизнес миллиарды, создавая рабочие места для граждан России и улучшая нашу жизнь. А после того, как напали и крупные компании ушли из-за этого, кто-то позволяет себе кричать, что они против России - что за чушь. Пока дед не начал сво, они были за Россию, даже ЧМ по футболу и финал ЛЧ позволили провести, например.
А потом кричали , что все не честно Россия выйграла, и вообще всех подкупили. Как и в случае с Катаром.
+9
-2
+7
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Юрген
Ответ Mordegard Glezgorv
Комментарий скрыт
Ну да, временное правительство во главе с Керенским безусловно вывело бы Российскую Империю в число ведущих мировых держав.
+6
0
+6
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trashbox
Ответ mr.Big
Комментарий скрыт
Нет, это то же самое.
+7
-1
+6
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NRNG
Ответ Bakha_uragan
Израиль ни на кого не нападал, а Палестина - не страна, а террористическое отребье. Там некого отстранять. Юристы небольшого ума, видимо!
Израиль устроил геноцид в ответ на нападение хамас, который был избран на демократических выборах в Газе. Так что учи матчасть, причин для отстранения более чем достаточно.
+8
-3
+5
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And-Rover
Ответ kaco73
В одной скрепной стране на официальных телеканалах всего навсего предлагают ударить ядерным оружием по Европе, ну действительно почему же так обходятся с сборной из этой страны? А юристы?
Зато присылать на Украину снаряды с обедненным ураном со стороны запада это не скрепы, а демократический сад где не промывают мозги.
+6
-1
+5
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кашкаКа
Ответ reddman
фабрика троллей подключилась, пока не напали на украину, в России были представлены все крупные западные компании, мы пользовались всеми сервисами, которыми пользуются западные страны, никто не хотел вести дела против России, наоборот, вкладывали в бизнес миллиарды, создавая рабочие места для граждан России и улучшая нашу жизнь. А после того, как напали и крупные компании ушли из-за этого, кто-то позволяет себе кричать, что они против России - что за чушь. Пока дед не начал сво, они были за Россию, даже ЧМ по футболу и финал ЛЧ позволили провести, например.
Крупные компании ушли не потому, что против или за, а потому что им угрожали свои же правительства, и США жесткими экономическими и политическими санкциями, препятствовали движению платежей и т.д. Нечего плодить чушь прилюдно, что они против. Они делали свой выбор под угрозами. Не уйдешь, например, вылетишь с американского рынка, лишишься заемных баксов, вылетишь из всех объединений, где правят бал американцы и прочих плюшек. Чистой воды политическое давление. Никакой крупный бизнес по своей воле уходить и нести убытки не планировал. Кроме частных случаев идиотизма.
+7
-2
+5
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Гусеконь
Ответ teddy10
Юристы не хотят задать вопрос властям, почему художнице, имеющей хронические заболевания, за надписи на ценниках дают 7 лет, а в свою очередь толпе оголтелых мужиков, которые парализуют работу аэропорта, бросаются камнями в полицию, дают максимум 3 суток. Решили они про закон порассуждать... А так да, двойные стандарты рулят. И у нас и в мире в целом
оголтелые фанаты вообще в соседней стране госпереворот сделали и стали национальными героями
+9
-4
+5
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Мизантий Карамелькин
Ответ bomzerub
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чьи Голанские высоты? (с)
+5
0
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Perror
Ответ Dirk13
А по поводу антитеррора. Взрыв Северных потоков -это акт международного терроризма, на секундочку.
Который до сих пор не расследовали, да и "расследование" замяли и закинули в "долгий" ящик)
+4
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+4
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werowolf-gears
Ответ Gun[o|o]ner
У Израиля тоже: в Иерусалиме и в Вашингтоне
А как же Нибиру???
+9
-5
+4
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dzenga 1
Да потому что там одни ######сы!!!
+6
-2
+4
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Мыкола
Почему Израиль не отстраняют? Потому пиндосы их хозяева. А Палестину нельзя. Поубивали столько гражданских у них и ещё отстранять? Некрасиво. Да и с исламским миром не пошутишь))
+11
-7
+4
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rdyabin@icloud.com
Потомучто ЭТО ДРУГОЕ
+9
-5
+4
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BarT
Ответ Эден Азар
Потому что одно дело совершать агрессию, другое отвечать на агрессию
Ну по твоей логике Палестину то должны отстранить?
+5
-1
+4
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