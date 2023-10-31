Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?
Юристы не понимают.
Подкаст «SILA Права» вновь разбирает новости с точки зрения права. Одна из главных тем свежего выпуска – неоднозначная реакция ФИФА на обострение палестино-израильского конфликта.
Ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров вспомнили, как решался вопрос с отстранением российских клубов и сборных – и задали несколько логичных вопросов.
Бан России объяснили заботой о безопасности. Как тогда все было?
В решении CAS по делу РФС против ФИФА отмечено, что отстранение сборных мотивировано заботой о безопасности российских спортсменов, и формально это не дисциплинарная санкция. Хотя там даже была оговорка, что это форс-мажор. По мнению ФИФА, бан вызван не военными действиями между Россией и Украиной, а беспрецедентной реакцией мирового сообщества.
ФИФА приводила пример с российским послом, которого облили краской в Варшаве. Это преподносили как беспрецедентную угрозу.
Мы как юристы пытались подробно рассказать, что военные действия ведутся, но при этом территория России безопасна: ничего не прилетает, ни один матч не перенесли, чемпионат продолжается, иностранцы приезжают. Да, в отношении Украины было понятно, что там опасно, может что-то прилететь – там переносы соревнований обоснованы.
Но в отношении России этот аргумент вызывал вопросы.
Более того, мы согласились, что в России опасно, и предложили использовать нейтральные поля: в Турции, Казахстане, Сербии, там можно играть и чемпионаты мира, и еврокубки. Нам ответили, что это все равно не безопасно – из-за того, что украинские болельщики могут устроить провокацию, а ФИФА и УЕФА не хотят нести за это ответственность. И на этом основании они отказали нам в Лозанском суде.
Нужно быть честными: решения ФИФА и УЕФА принимались под давлением федераций, которые начали отказываться от матчей с российской сборной. ФИФА испугалась, что их стыки на ЧМ сломаются: полетят обязательства перед спонсорами, огромные штрафы и так далее. Они пошли по пути наименьшего сопротивления. Это можно было легко сделать в рамках политики МОК.
При этом и Палестина, и Израиль продолжают играть официальные матчи. И с безопасностью все нормально
Тут логичный вопрос: а чем отличается ситуация с Израилем и Палестиной? ФИФА и УЕФА никак не отреагировали с точки зрения отмены. Были переносы: например, матч «Маккаби Хайфа» – «Вильярреал» сыграли на Кипре.
Но вопрос с безопасностью израильтян во всем мире стоит намного более остро – помним, как ХАМАС несколько раз объявлял дни гнева, призывая убивать израильтян вообще в любой стране мира. Таких событий во время конфликта России и Украины не было. Почему тогда при израильско-палестинском конфликте никаких проблем с безопасностью в спорте нет, а российские клубы и сборные проводить матчи на нейтральных полях не могут?
Напомним, что баскетбольный ЦСКА исключили из Евролиги по тем же основаниям безопасности. Но при этом в октябре проходил матч между «Валенсией» и «Маккаби» в Испании. Приняли беспрецедентные меры безопасности: привлекли 700 полицейских, вертолеты, собак для поиска взрывчатки. Оказывается, если сильно захотеть, можно провести матч, даже когда безопасность под угрозой. При этом конфликт израильтян и палестинцев намного более взрывоопасный.
Есть и второй участник конфликта. Палестина – член ФИФА с 1998-го. Несмотря на то, что они соседствуют, Израиль входит в европейскую конфедерацию (УЕФА), а Палестина – член азиатской конфедерации (АФК). Первая новость в отношении палестинцев – что они будут играть в Алжире. Это вызвало непонимание: почему на территории Африки?
После этого ФИФА и АФК прислали в Палестину уведомление о том, что им не разрешается играть в Алжире – видимо, изначально это была инициатива палестинцев, а не решение ФИФА. Им предложили выбрать нейтральную страну в азиатской конфедерации. Домашний матч отбора ЧМ-2026 с Австралией провели в Кувейте.
Легионерам из РПЛ и УПЛ быстро позволили приостанавливать контракты. А что в Израиле?
Мы не видим подобных действий со стороны ФИФА. Хотя в Израиле играет больше ста иностранных футболистов – некоторые признавались, что боятся за жизнь. ФИФА не делает по этому поводу ни одного заявления. УЕФА – тоже. Хотя после 24 февраля мировые и европейские футбольные власти хотели разрешить иностранцам уйти из РПЛ свободными агентами.
Мы не сравниваем ни размеры, ни степень жестокости этих конфликтов – просто смотрим на поведение ФИФА и УЕФА. К сожалению, такие реакции не красят эти организации – они показывают, что решения принимаются в зависимости от политической конъюктуры и давления. Они носят непоследовательный характер.
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Фото: Gettyimages/Elsa / Staff,Lars Baron / Staff; Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Jaber Abdulkhaleg, AP Photo/Denes Erdos; РИА Новости/Владимир Астапкович
Ни о каком сочувствии и солидарности в мире нет ни к кому. Всем важнее интересы свои продавливать, в том числе через давления и санкции. Вот и всё.
1. Ни одна страна не заступается за другую если в этом нет экономической выгоды.
2. На Россию давят не потому, что она напала на украину. А потому, что основные спонсоры всех тиндеров, фифа, адидасов и прочих организаций заинтересованы в действиях ПРОТИВ России. Имейте разницу - не за украина , а ПРОТИВ России.
повод искали? нашли.
А что с Израилем? а ничего. это самое настоящее ДРУГОЕ. Другее этого другого никогда ничего не было.
Везде же говорят о верховенстве закона, который для всех одинаков, но, видимо, это не всегда работает)
а если серьезно, то кто удивлен то вообще? подобные истории ведь уже были без отстранений и т.д. Израиль не первый, а случаи с Россией - "вы не понимаете, это другое!!!", тут понимать надо
то есть ООН Разрешила убивать - значит всё ок?)
в Ираке диктатор Хуссейн , окей. На украине нацисты с шествиями и кричалками "москвичей на ножи" которые одобряет власть. Значит конфликт оправдан. Какие вопросы еще ?