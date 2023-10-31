Коронация Беллингема. Порошин и Лукомский – о класико и самых ярких матчах 3-го тура ЛЧ

В подкасте C&C отдают должное великолепию Беллингема и обсуждают самые яркие моменты третьего тура ЛЧ.

На прошлой неделе Игорь Порошин и Вадим Лукомский задержали выход традиционного в этом сезоне C&C обзора тура Лиги чемпионов, чтобы захватить субботнее класико. И не ошиблись. В итоге первая часть выпуска превратилась в чествование лучшего игрока мира прямо сейчас – Джуда Беллингема.

В тексте рассказываем о том, как похорошел Джуд при Карло Анчелотти, а если вам хочется узнать больше про матчи ЛЧ – в конце есть ссылка на полный выпуск подкаста с удобными таймкодами.

Класико как анти-искусство. Дуэль Гави и Беллингема, из которой оба вышли победителями

Субботнее класико произвело впечатление на обоих ведущих подкаста. Порошин констатирует: матч «Барселоны» и «Реала» снова стал главным матчем искусства игры в футбол! Очевидно, что обе команды прямо сейчас входят в тройку лучших команд мира. Лукомский согласен, что матч получился очень интересным, но сомневается, можно ли игру, где почти каждый ход обоих тренеров был направлен не на создание собственных преимуществ, а на нейтрализацию соперника, называть искусством? Возможно, термин «анти-искусство» подошел бы ей больше.

В матче было много персональных дуэлей, но главная из них – Беллингем против Гави. Эту дуэль спровоцировал тренер «Барселоны», опустив Гави фактически на позицию опорника, и сделал это умышленно. Исход матча не влияет на оценку обоих оппонентов в этой дуэли. Лукомский считает, что тезисы «Гави блестяще сделал свою работу» и «Беллингем решил исход этого матча» не противоречат друг другу. Игра Гави заслуживает комплиментов, несмотря на счет и победу «Реала». Более того, как раз второй гол «Реала» как нельзя лучше подсвечивает ценность работы Гави: на этом этапе прямым опекуном Джуда стал вышедший на замену Ромеу – он и упустил Джуда перед решающим ударом.

Лукомский отмечает, что Беллингем ушел от Ромеу фирменным маневром. Тут важно рассмотреть более мелкие детали и отдать должное мастерству Джуда. Важнее всего безупречный тайминг: Джуд отлично чувствует момент для старта – и то, как, уходя от Ромеу, он заставил того столкнуться с Кристенсеном. Беллингем провоцирует такие эпизоды и создает соперникам настолько трудные условия, что это даже нельзя целиком считать их ошибкой.

Джуд с мячом и без мяча: роль, которую придумал Анчелотти

Порошин предлагает считать это класико своеобразным чествованием, коронацией Беллингема, но хочет уточнить, не мешают ли голы в матче оценивать Джуда более трезво? В этом году англичанин уже на старте сезона забил больше, чем в самый результативный сезон в «Дортмунде». Лукомский отметает сомнения: даже сейчас голы – не основная работа Беллингема. Когда игрок делает основную работу практически безупречно и добавляет к этому голы как элемент яркости, в повышенном внимании к нему нет ничего страшного или несправедливого.

Говоря об игре без мяча, Вадим отмечает, что Джуд серьезно прибавил по сравнению с периодом в «Дортмунде». С технической стороной у Беллингема не было проблем и до «Реала»: он мог отобрать, перехватить, прочитать передачу, но, кажется, иногда ему становилось скучно и он выключался из игры. В этом сезоне такого не происходит.

Здесь можно строить гипотезы. Самая простая: это «Реал»! «Дормунд» так не мотивировал Беллингема. Вторая гипотеза: интересность и разнообразие задач, которые дает ему Анчелотти от матча к матчу. В-третьих, возможно, дело в физической форме. В «Реале» за это отвечает знаменитый тренер Пинтус, и у них с Джудом отличная рабочая химия.

Порошин впечатлен ролью, которую в «Реале» придумал для Беллингема Анчелотти. Кажется, будто ничего похожего на это в футболе раньше не встречалось. Лукомский тоже признает заслуги Карло, но при этом отмечает, что талант Джуда таков, что он в любой роли дает тренеру двух или даже двух с половиной футболистов на поле. Раньше, в «Дортмунде», это была позиция одного из двух опорников или «восьмерки», возможно, «с привкусом «десятки». Сейчас Беллингем стартует на позиции «десятки», но иногда играет роль скрытого нападающего («девятки»), а иногда опускается глубже, как «восьмерка», чтобы продвигать мяч. Джуд – это ураган, и задача тренера заставить ураган работать в интересах команды.

При этом отчетливо видно, что никогда раньше Беллингем индивидуально не играл на таком уровне, как в «Реале». Он не был недооценен в «Дортмунде» и был хорош в той команде, но когда его тренером стал Анчелотти, Джуд поднялся еще на одну (или даже не одну) ступеньку выше себя прежнего.

Можно ли впрячь в атакующую тройку Мбаппе и Беллингема?

Второе летнее трансферное окно в «Реал» переходит, переходит, да никак не перейдет Килиан Мбаппе. В конце зимы или весной нам, видимо, придется вернуться к этой теме. Трудно удержаться от вопроса: могли бы мы увидеть эту версию Беллингема, если «Реал» подписал Мбаппе прошлым летом?

Лукомский считает, что вероятность этого была бы значительно ниже. Можно представить вариант, в котором Мбаппе встает в схему «Реала» на место Родриго. С качествами Килиана у него не возникло бы больших проблем с адаптацией. Но если мы вспомним, как Мбаппе может вести себя в команде – ныть, требовать любимую позицию (мы видели это во второй половине прошлого сезона в «ПСЖ») – трудно поверить, что такая схема просуществует долго. А оснований полагать, что в «Реале» Мбаппе будет вести себя иначе, у нас нет.

Остаются два варианта. Первый: Килиан в позиции нападающего с правом «сваливаться» в любые зоны, тройка в атаке Винисиус – Мбаппе – Родриго. Здесь Джуду достается роль, которую он исполнял в «Дортмунде», а не та, что у него сейчас. Второй вариант: Мбаппе играет вместо Винисиуса. Этот вариант кажется совсем странным, потому что заставляет выбирать между двумя игроками потенциально из топ-3 претендентов на «Золотой мяч» в любом сезоне. В любом случае можно было бы предвидеть изменения в нюансах и проблемы в раздевалке.

Это заставляет задуматься, что будет, когда уйдет Анчелотти. Кто будет балансировать звездный состав «Реала» и как это скажется на игре Беллингема. Лукомский бы хотел, чтобы Карло и дальше оставался в «Реале», как олицетворение уникального тренерского стиля в футболе. В случае ухода Анчелотти «Реал» – если не вернется Зидан – почти неизбежно ждет структурная перестройка из-за смены тренерской философии. При этом эффективно использовать Джуда сможет практически любой тренер. По мнению Лукомского, трудно было придумать саму роль, но теперь благодаря Карло все это заметили, поэтому вряд ли Беллингем со своим талантом затеряется в «Реале» при другом тренере.

Что еще?

Порошин обратил внимание на интенсивность, с которой играет Джуд: как в том, что касается его действий на поле, так и в продолжительности отведенного ему игрового времени – в «Реале» он проводит 85% от возможного времени. Как продлить футбольную жизнь и оптимальную форму Беллингема? На этот вопрос в подкасте отвечает спортивный врач Артем Рыженко.

Слушайте полную версию подкаста C&C, чтобы узнать про факторы риска в карьере Джуда. Во второй части подкаста Порошин и Лукомский делятся впечатлениями от третьего тура Лиги чемпионов и выбирают самые яркие и скучные матчи прошедшей недели.

00:00 Приветствие.

02:59 Эль класико снова – главный матч в мире. Искусство или анти-искусство?

11:25 Схема «Барселоны» и персональные дуэли.

18:39 Главная дуэль матча: необычная позиция Гави и два гола Беллингема.

27:00 «Я хочу другого!» Александр Низелик.

37:12 Чествование Беллингема. Два игрока в одном. Работа без мяча. Изобретение Анчелотти.

48:37 Увидели бы мы такого Джуда, если бы «Реал» подписал Мбаппе?

53:51 Что будет с Джудом при другом тренере?

58:03 Как продлить жизнь Беллингема в футболе? На связи спортивный врач – Артем Рыженко.

1:22:40 «30 секунд социальной сатиры от Доктора Лукомского».

1:23:23 Возвращаемся к ЛЧ. Лучшая игра тура по версии Доктора: «ПСЖ» – «Милан».

1:37:18 Что общего у Тонали и дяди Онегина?

1:42:13 Задача для Луиса Энрике: как снизить процент владения?

1:47:18 Лучшая игра тура по версии Пациента. Куда отправляется на стажировку Калешин?

2:01:30 Дворовый футбол в матче «Галатасарай» – «Бавария».

2:07:33 «Севилья» – «Арсенал». Как меняется Севилья при Диего Алонсо.

2:09:51 Возвращение «Шахтера».

2:13:38 Пациент о «Севилье». Человек в светло-сером костюме.

2:23:41 «Хайп нового дня»: Сантьяго Хименес. Рамизу Зерруки приготовиться!

2:31:25 «Фейеноорд» – «Лацио».

2:36:15 Худший матч по версии Доктора: соревнуются «Ньюкасл» – «Дортмунд» и «МЮ» – «Копенгаген».

2:42:36 Худший матч по версии Пациента: «Унион» – «Наполи».

2:50:21 «Ман Сити» как Большой театр? О роли Доку.

2:55:55 Каприччо Гвардиолы.

2:59:40 Эпилог. День вручения «Золотого мяча» Лео Месси.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, Michael Regan; eastnews.ru/Joan Monfort