Величайший футбольный мошенник, скрипачка на Олимпиаде-2014, шпион в «Ф-1» – главные аферы в спорте

Спецвыпуск «SILA Права» к Хэллоуину.

Ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров погрузились в спортивные аферы и разобрали самые яркие.

Например, историю футболиста, который ничего не умел, и суперпопулярную скрипачку Ванессу Мэй, которая добралась до Олимпиады-2014.

Рассмотрим эти сюжеты с точки зрения права.

Помните Ванессу Мэй на Олимпиаде в Сочи? Скрипачку отстраняли от лыж на четыре года, но она выиграла суд у FIS

Сначала напомним детали скандала с участием известной скрипачки.

Мэй обожала горные лыжи и мечтала об участии в Олимпиаде. Чтобы поехать в Сочи, Ванесса должна была либо войти в топ-500 мирового рейтинга (нереально), либо набрать 140 очков или меньше за пять турниров Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Мэй прошла квалификацию лишь за месяц до старта Игр, добрав необходимые баллы в Словении. Эти соревнования организовали менеджмент Мэй и Олимпийский комитет Таиланда, но тогда Международная федерация лыж (FIS) ничего не заподозрила.

На Олимпиаде Мэй выступала под именем Ванесса Ванакорн (фамилия ее тайского отца) и заняла последнее 67-е место. Проиграла чемпионке Тине Мазе аж 50,1 секунды, зато привлекла к себе массу внимания.

Теперь – юридические подробности из подкаста.

Был скандал. Мэй дисквалифицировали на четыре года за фальсификацию словенских соревнований. Но Ванесса обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это дело против Международной федерации лыж.

Решение в 2015-м выносили очень уважаемые арбитры – и Ванесса выиграла дело: с нее сняли дисквалификацию, но результаты того соревнования в Словении аннулировали.

Турнир длился несколько дней. При этом погода была отвратительной: туман, тяжело что-то увидеть. Куча спортсменов отказалось участвовать: снялись, не вышли на старт и так далее. И с помощью филигранной работы организаторов Мэй набрала нужное количество очков.

Международная федерация лыж сказала, что организаторы сделали это специально, чтобы протащить ее на Олимпиаду за деньги. Посчитали, что это договорняк и длительная дисквалификация. Арбитры ответили, что соревнования хоть и проходили в несколько дней, но по всем правилам федерации лыж. Информацию о турнире публиковали на официальном сайте FIS. Федерация не имела вопросов к проведению соревнований, поэтому говорить об их неправильности уже поздно. Нужно было проявить внимательность при одобрении турнира.

Не было подтверждено ни одного нарушения со стороны Мэй. Из доказательств против нее были только пара свидетельств о том, что на каких-то заездах она, возможно, стартовала чуть ниже положенного. Показания свидетелей противоречили друг другу. Федерация не справилась с привлечением нужных свидетелей. А доказывать вину Мэй должна была именно федерация.

В решении еще отметили, что Мэй известная скрипачка – неудивительно, что арбитры могли симпатизировать ей чуть больше необходимого. Арбитры CAS учли этот критерий.

Федерация лыж считала, что ее соперницам говорили, что ехать нужно чуть медленнее, чтобы помочь Ванессе. Некоторые спортсменки рассказывали, что к ним действительно подходили – сказали не торопиться из-за тумана. Кто-то вообще свел это к шутке. Бездоказательная история.

Футбольный мошенник, который легко разводил клубы из Бразилии и Европы. Помогали связи со звездами

Карлос Кайзер – возможно, главный мошенник в истории футбола. Он привлекал внешностью, устраивал вечеринки и к 20 годам познакомился с яркими талантами из Бразилии – Бебето, Ренато Гаучо, Ромарио и Эдмундо.

Такие связи позволяли Кайзеру числиться в ведущих бразильских клубах – «Ботафого», «Фламенго», «Флуминенсе». Тогда интернета и профессиональных скаутских программ еще не было, приходилось верить на слово.

Сам Кайзер почти не играл: подписывал контракт, а потом почти не вылезал из медпункта. В Бразилии стали догадываться о низком уровне Карлоса – и Кайзер поехал в «Аяччо» из Лиги 2. Там он в 39 лет закончил с футболом, иногда даже играл. Всего накопил около 30 матчей – и все не в Бразилии.

Кайзер утверждал, что от его замыслов никто не пострадал и главным заложником был он сам: «Я хочу, чтобы вы понимали причины, заставившие меня лгать. Бедность моей семьи бросила меня в бездонную яму, у меня не было выбора. Я воспользовался клубами точно так же, как они воспользовались многими игроками».

Вот юридическая оценка его карьеры.

Вероятно, он ничего не нарушал. Если ничего не подделывал, а просто приходил и в клубе верили, что он футболист. Он же действительно был футболистом, может быть, не таким хорошим. Вообще такие люди нужны, чтобы тестировать систему на крепкость.

Шпионский скандал в «Формуле-1»-2007. Главный механик «Феррари» слил все чертежи болида в «Макларен»

Обсудили и одно из самых больших потрясений в истории «Ф-1».

В 2007-м выяснилось, что главный механик «Феррари» Найджел Степни передал подробные чертежи всех деталей болида «Феррари F2007» главному инженеру «Макларена» Майклу Кофлэну. Степни злился из-за того, что его команда использует в болиде гибкое днище – ему казалось, что это не соответствует регламенту «Ф-1», несмотря на пройденные проверки.

В выпуске подробно описаны судебные разбирательства.

«Феррари» подали жалобу в Международную федерацию автоспорта (FIA), обвинив «Макларен» в промышленном шпионаже. А еще узнали, что во время гран-при Монако кто-то подсыпал неизвестный белый порошок в бензобак автомобилей «Феррари» – оказалось, это сделал тот же самый Степни. Там пошагово доказали, как он получил эти записи, как передавал в «Макларен» и как подсыпал порошок, чтобы замедлить «Феррари».

Линия защита пыталась сказать, что Степни лишь привлекал внимание к тому, что «Феррари» нарушает регламент. Не для того, чтобы «Макларен» улучшил свои болиды. Ничего не вышло, потому что FIA провело хорошее расследование: вызвали пилотов, Фернандо Алонсо сдал вообще всю команду. В том числе дал переписку, где обсуждали специальный газ для наполнения шин.

Сначала объявили, что доказательств шпионажа недостаточно. «Феррари» подала апелляцию и в результате суд вынес беспрецедентный вердикт: они подтвердили факт промышленного шпионажа со стороны Найджела Степни и Майкла Кофлэна, информация, переданная «Макларену», использовалась на тестах.

«Макларен» лишили всех очков в Кубке конструкторов, при этом пилоты не пострадали, они остались соревноваться в личном зачете. «Макларен» получил самый большой штраф в истории автоспорта в 100 млн долларов. Правда, показания рознятся: либо они уже все выплатили, либо до сих пор платят в рассрочку, либо им простили после 35 млн.

Драмы добавило, что это решение приняли за пару месяцев до окончания чемпионата, и все решилось буквально в последней гонке. Хэмилтон и Алонсо финишировали с одинаковым количеством очков, а чемпионом в итоге стал Кими Райкконен из «Феррари», опередив обоих всего на одно очко. Самый плотный финиш в истории «Формулы-1». Алонсо или Хэмилтон могли бы стать чемпионами, но в общем зачете «Макларен» бы все равно проиграл.

Степни в 2010-м получил год и восемь месяцев тюрьмы. Но пошел на сделку со следствием, признал вину и получил весь срок условно. Вплоть до смерти в 2014-м Степни продолжал уверять, что его подставили, а Кофлэн же все же ненадолго вернулся в «Формулу-1» на работу в «Уильмс», а затем отправился в американский NASCAR.

Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger; x.com