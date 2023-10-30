Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Тотальная ревизия награды в подкасте Лукомского и Порошина.

За несколько дней до вручения «Золотого мяча-2023» сами-знаете-кому Игорь Порошин и Вадим Лукомский собрались в студии, чтобы провести масштабную ревизию самой обсуждаемой награды футбольного мира. Совсем раннюю историю ЗМ пересматривать не стали, но позвали историка Сергея Бондаренко, чтобы поговорить о том, как награда оказалась у Льва Яшина и почему ее не получил Марадона. А вот начиная с 1995 года, решено было сделать тщательный переучет заслуг футболистов и посмотреть, что получится в итоге. В гости пришел журналист Константин Клещев, с начала 1990-х голосующий за «Золотой мяч» от России. Он рассказал про критерии голосования и вспомнил, как впервые оказался на вручении премии.

В тексте подсвечены яркие фрагменты дискуссии длиною больше четырех часов, а в конце вы найдете ссылку на полную версию подкаста с удобными таймкодами – по каждому году. Можно слушать целиком или узнать, кому достался «Золотой мяч» в версии C&C в конкретный год. Например, получил ли награду Уэсли Снейдер?

1996-й: лучший игрок лучшей команды или лучший игрок мира?

Константин считает, что в годы крупных турниров сборных – как было в 1996 – определить победителя просто. Игорь напоминает, что в этот год судьбу награды решил перевес в один балл, а значит, все совершенно не так просто и очевидно. Да, перформанс Маттиаса Заммера на чемпионате Европы впечатляет, но игнорировать игру Роналдо в тот год кажется абсурдным.

Клещев: «Я не слишком был впечатлен Роналдо, потому что его игра в основном строилась на физике. Убираем физику и пропадает Роналдо». Лукомский категорически не согласен: «У любого футболиста можно найти преобладающую черту, но техника Роналдо – это нечто неземное. Если убрать все и оставить только технику, все равно Роналдо будет топовым футболистом».

Константин на это готов возразить: «Есть техника Ривалдо и Роналдиньо, а уже потом, где-то рядом, где-то даже внизу – Роналдо». Лукомский: «Я с этим кардинально не согласен. Роналдо очень много показывал за счет дриблинга в узких пространствах – где против тебя на маленьком пятачке пять соперников. Можно ли из таких ситуаций выкрутиться только за счет физики? Кажется, что Ривалдо и Роналдиньо в такие моменты проявляли себя намного хуже. Они могли изящно проявлять себя в легких ситуациях, влюбляя людей в футбол, но скоростным дриблингом Роналдо никто из них не обладал».

Константин называет свою «пятерку» из голосования в том году: Заммер, Ширер, Роналдо, Клинсман, Шукер. «Почему Заммер? Я долго думал и вывел для себя формулу: когда не знаешь, кого выбирать, выбирай лучшего игрока лучшей команды мира. Для меня Заммер был тогда лучшим игроком сборной Германии, которая выиграла чемпионат Европы».

Порошина смущает предсказуемость такого подхода. Премия становится механическим отражением результатов, которые мы и так знаем, это можно назвать «копипастом» наград турнира сборных. Для Лукомского важна стабильность того, что показывает игрок на протяжении сезона, поэтому короткий турнир сборных кажется ему менее весомым аргументом при определении победителя.

Что же в итоге? Порошин считает, что перформанс Роналдо затмевает Заммера. Он отдает свой голос бразильцу. Лукомский подчеркивает, что Роналдо 1996 года – лучший Роналдо до травм. Если речь идет об индивидуальной награде, невозможно не отдать ее в этот год именно ему. Константин остается при своем, но ЗМ-1996 по версии C&C большинством голосов передается Роналдо.

1998-й: кто, если не Зидан?

С этим годом Константину тоже все понятно: ответ – Зидан. «Неважно, как он сыграл, он просто выиграл чемпионат мира и все!»

Порошин возражает: а если бы Франция не вышла в финал? Это все превращается в рулетку! Игорь против того, чтобы понимать футбол как стихию случайностей до такой степени. Почему тогда не Тюраму, раз он переломил ход полуфинала? Оказалось, что Тюрама Константин в голосовании поставил на второе место! Вот так выглядела его «пятерка» лучших: Зидан, Тюрам, Шукер, Роналдо, Овермарс.

Порошин готов признать, что Зидан провел сильный сезон за «Ювентус», но тут в разговор вмешивается Лукомский: «Если отталкиваться от «Ювентуса» – Дель Пьеро был лучшим игроком того «Ювентуса»! Он был самым результативным в Европе по «гол+пас», собрал индивидуальные награды внутри Серии А, и если выбирать кандидата от «Ювентуса», им должен быть Дель Пьеро!» Но Дель Пьеро в тот год обвинили в допинге, и возможно, это лишило его шансов на ЗМ.

Порошин сомневается: два удара головой от Зидана в финале ЧМ перевешивают все? Константин готов признать, что его выбор был во многом эмоциональным: «Я был на Елисейских полях, когда праздновали победу. Ну как я мог не проголосовать за Зидана?!»

У Лукомского претензии к кандидатуре Зидана в этот год делятся на две части. Во-первых, неразумно высокая значимость короткого турнира. Во-вторых, да, Зидан за сборную обычно играл изумительно, и Евро-2000 и ЧМ-2006 тому подтверждение, но турнир 1998-го до финал года Зидан «играл паршиво».

Кто, если не Зидан? У Лукомского на первом месте Бергкамп (8-9 место в голосовании). Он был невероятно важен для «Арсенала», который в тот год взял два трофея. Лукомский никогда не видел такого же индивидуального влияния одного игрока на команду, как в тот год у Бергкампа. И ЧМ-2006 он тоже провел на высоком уровне (наверное, многие помнят гол в ворота сборной Аргентины?).

На второе место Лукомский поставил Роналдо. По его мнению, если взять футболиста, который в одном сезоне был крут в клубе и «зажег» на ЧМ, то Роналдо в одну калитку уделывает Зидана, но восприятие публики сводится к отдельным эпизодам, а отдельный эпизод того года – скандал перед финалом, когда из-за спонсорских контрактов Роналдо вынужден был сыграть в матче нездоровым. И он сыграл там плохо. Третье место Лукомский отдает Дель Пьеро.

Порошин признает: по 1998 году у него мнения нет. Два касания в самом статусном матче не могут быть основанием для ЗМ. Аргументы про Бергкампа убеждают, но Игорь не следил за этим лично, и отдать голос за Бергкампа будет неправильно.

Константин: «Вы понимаете, что если бы ЧМ выиграла Бразилия, то [обладателем «Золотого мяча»] был бы Роналдо?» Лукомский парирует: «Это и бесит!» И тут Константин произносит запрещенную на территории C&C фразу: «Главное – счет на табло!»

Чтобы завершить дискуссию, Порошин вынужден признать, что у них с Лукомским не хватает голосов, и изменить историю не получится. ЗМ-1998 остается у Зидана.

2003-й: Недвед прекрасен, но ЗМ?

В этом году «Золотой мяч» получил Павел Недвед. Вот, что по этому поводу говорит Порошин: «Человек не бог весть какого дарования за счет труда, работоспособности и злости поднялся над своим понятно очерченным даром и действительно провел выдающийся сезон в «Ювентусе». Но я смотрю, кто второй и третий [в списке по итогам голосования]…»

А вторым в списке идет Анри, у которого в этом сезоне 44 очка по «гол+пас» в чемпионате Англии и 10 – в Лиге чемпионов. Лукомский обращает внимание на впечатляющий отрыв Анри по «гол+пас» в топ-5 лиг: 44 у Анри, за ним следует Макай с 32 очками, у Нонда и Паулеты по 30 и т.д. Это показывает доминирование Анри на принципиально другом уровне. По мнению Лукомского, в контексте индивидуального перформанса Анри в тот год не было равных. Его принято ассоциировать с голами, но тогда же он установил рекорд АПЛ по голевым передачам – 20 за сезон. И этот рекорд до сих пор не побит. 2003 – лучший сезон в карьере Анри, и голос Лукомского достается игроку «Арсенала».

Порошин хотел бы отметить Паоло Мальдини, как одну из самых больших фигур футбола последних десятилетий без «Золотого мяча». Возможно, не самый лучший «Милан» в тот год выиграл Лигу чемпионов.

Константин задумался, а что же тогда сделал Недвед? Журналист, к сожалению, не нашел свою «пятерку» за тот год, но помнит, что голосовал за Недведа. Спустя годы он готов пересмотреть точку зрения.

ЗМ-2003 по версии C&C переходит к Тьерри Анри.

Что еще?

Из этого выпуска внимательный слушатель узнает, в каком году судьбу «Золотого мяча» (настоящего, а не нашего) решил апельсин. Слушать можно тут:

00:00 Приветствие. Подкаст об искусстве интерпретации.

08:08 Структура выпуска и критерии вручения награды в ценностях C&C.

17:57 Ранняя история ЗМ: 1956-1995. В гостях – историк Сергей Бондаренко.

30:36 Как Марадона остался без ЗМ?

35:17 «Я хочу другого!» Сократес.

46:52 Церемония вручения ЗМ в 1990-е. В гостях – «русский голос» ЗМ Константин Клещев.

55:10 Официальные критерии голосования за ЗМ.

1:08:56 1995: старт ревизии.

1:16:57 1996: спор о технике. Лучший игрок лучшей команды. Ценность голов.

1:33:19 1997: был ли кто-то сильнее Роналдо?

1:34:32 1998: вес голов в финале ЧМ.

1:47:10 1999: Доктор отказывается признавать величие Ривалдо.

1:55:30 2000: Фигу вам, а не ЗМ!

2:05:10 2001: самый странный ЗМ?

2:12:34 2002: можно ли дать ЗМ не бразильцу?

2:16:07 2003: а что сделал Недвед?

2:20:11 2004: кажется, Доктор задействует админресурс.

2:24:46 2005: апельсин решает судьбу ЗМ.

2:31:00 2006: ударный год Зидана.

2:36:56 2007: кто сильнее – Месси или Роналду – по версии Константина.

2:45:25 2008: почему Роналду а не Месси?

2:48:50 2009: сердце «Барселоны» Гвардиолы.

2:51:12 2010: получит ли Снейдер ЗМ?

2:59:24 2011 и 2012: можно ли отобрать два ЗМ у Месси?

3:03:37 2013: признаем величие «Баварии».

3:13:50 2014: награда за подвиг.

3:19:53 2015: лучший год в карьере Криштиану.

3:26:17 2016: безобразный обладатель двух ЗМ.

3:32:52 2017: год самой низкой конкуренции.

3:36:23 2018: сможет ли КДБ взять ЗМ от C&C?

3:43:11 2019: надоел ли Месси?

3:51:02 2020: восстановление справедливости.

3:53:41 2021: метод исключения.

4:02:18 2022: нечего обсуждать.

4:03:23 Возвращение в 2023. Кто, если не Месси?

Фото: imago-images.de/Global Look Press; East News/NICOLAS ASFOURI / AFP; Gettyimages.ru/Mark Sandten/Bongarts, Clive Brunskill/Allsport, Henri Szwarc/Bongarts