В новом выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio.

Игорь Порошин и Вадим Лукомский пригласили в гости тренера азербайджанского клуба «Сабах» (а ранее тренера «Краснодара») Мурада Мусаева, чтобы поговорить о главном матче европейского клубного сезона – финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер». Разобрали тактические ходы Симоне Индзаги и Пепа Гвардиолы и составили список рецептов, как победить «Сити».

В конце текста вы найдете ссылку на полную версию подкаста, а здесь постараемся подсветить несколько наиболее важных тезисов из выпуска.

Тренер «Сабаха» может что-то скопировать из финала ЛЧ?

Порошин начинает разговор с вопроса о прикладном значении матчей топ-команд. Проще говоря: как влияет жизнь идей в больших матчах – таких как финал Лиги чемпионов – на работу Мусаева в «Сабахе»?

Мусаев: «Любой матч топовых команд дает пищу для размышлений. Начинаешь прикидывать на свою команду, что можно интегрировать. Конечно, уровень футболистов разный, но очень много моментов я взял у «Сити», у «Барселоны» и других команд.

В «Сабахе» я стал играть по другой схеме, чем до этого в «Краснодаре». Что касается организации атаки, это похоже на 3-2-5, а обороняемся мы в 4 (защитника) – такая немного гибридная схема. Интересно смотреть, как Гвардиола – в том числе во вчерашнем матче – добавляет новые детали. Они вышли против команды, которая играла 3-5-2/3-4-3. Интересно, как «Сити» действовали против этой схемы. Я увидел, как они создавали преимущество в середине против 3-4-3.

Всегда находишь что-то интересное, может быть, что-то тебе не подходит, а что-то ты пробуешь потом в тренировках, в играх. Я считаю, что это – основной источник для новых идей».

Порошин просит привести в пример последнюю идею из матчей ЛЧ, которую Мусаев почерпнул – и реализовал.

Мусаев: «Мне очень нравится идея в завершающей стадии атаки, когда с угла штрафной идет жесткая передача верхом на угол вратарской. Первым, у кого я увидел это, кто хорошо использовал, был Сарри – еще в «Наполи». И в прошлом сезоне так очень опасно действовал «Манчестер Сити». Они давали эти жесткие передачи, и с ними очень трудно играть вратарю. И даже трудно защитникам просто выбить приходящий мяч. Они забивали и так, и второй волной, когда Де Брюйне накатывал. И эти вещи сейчас очень хорошо работают в «Сабахе».

При этом трудно даются открывания от нападающих в отвал. Они проходят крайне редко. По российским меркам, на взгляд Мусаева, это хорошо получалось у Смолова с Мамаевым в «Краснодаре».

«Брайтон» Де Дзерби сложно повторить

Какие команды в позиционном нападении Мусаев выделяет – кроме «Сити»? Мгновенный ответ: «Бавария» при Нагельсманне. Лукомский предложил обсудить Де Дзерби, которая видится ему командой уровня топ-3 в том, что касается построения позиционных атак.

Мусаев: «Модель «Брайтона» крайне сложно повторить! Они крутые! То, что делает Де Дзерби – это топ! Самое важное: они отличаются от многих – да от всех, наверное! – своими узкими расположениями, выманиваниями. Но должен быть высочайший уровень игроков, и, к сожалению, я сейчас не могу это перенести на свою работу, потому что это супер сложно, опасно».

Получил ли Индзаги план, разработанный Евгением Калешиным?

Порошин: «Финал Лиги чемпионов получился абсолютно сенсационным, за вычетом результата. Кажется, этот матч можно во многом описать через «Интер», через его слабости, через его силу, в большей степени, чем через «Манчестер Сити».

В прошлом подкасте Калешин предложил смелый план для «Интера» на этот финал. Игорю кажется, что Индзаги этот план получил и отнесся к нему внимательно, но без фанатизма. И все же частично этот план был реализован.

Мусаев согласен. Он не ожидал, что «Интер» сыграет достаточно смело в высоком прессинге. Основной вопрос звучал так: как двойка нападающих «Интера» будет оказывать давление на тройку защитников «Сити». Ответ: Барелла поднимался третьим в линию к нападающим.

Другой вопрос: как закрыть Родри? По нему чаще всего, выдвигаясь, играл Брозович. По Гюндогану и Де Брюйне поднимались внешние центральные защитники «Интера». Они играли до конца, до упора, что создавало достаточно мало пространства и времени на принятие решений в центре поля.

Мусаев подчеркивает, что прессингом один-в-один действия «Интера» назвать нельзя. Скорее Индзаги использовал что-то смешанное – зонное с персональным, но план был очень хороший. «Помимо того, что они внесли изменения в структуру, «Интер» был хорошо готов физически: видно было, как много и на каких скоростях работали Брозович, Думфрис, Барелла, Дармиан. Очень хорошая подготовка в фазе обороны!»

Главный сюрприз финала – позиция Стоунза

Все ждали, что Джон Стоунз будет играть в опорной зоне по схеме 3-2-4-1, но Стоунз уходил сенсационно высоко!

Мусаев: «Я первый раз такое видел. Удивительно, что Гвардиола не просто заставил одного из лучших центральных защитников мира обороняться справа, а потом в атаке играть опорным. Потом он еще поднимался «восьмеркой»-«десяткой» и для центрального защитника выглядел хорошо в этой позиции. Стоунз (как ЦЗ) привык играть лицом, но в этом матче много мячей получал в пространство, спиной к воротам, и это было очень круто! Он не терял их. Он действовал достаточно гармонично в этой манере. Я думаю, если я бы кого-то из своих центральных защитников отправил на такую позицию, просто никто бы не поверил, что он может там сыграть. Это для меня большое удивление!»

Конте или Гасперини? Тухель!

На вопрос Порошина, чего в итоге было больше в плане «Интера» на финал – Конте или Гасперини? – Лукомский дает любопытный ответ:

«Честно говоря, я не увидел Гасперини вообще. Не было персонального прессинга в чистом виде точно. Была смешанная роль Бареллы, который иногда выдвигался в тройку нападающих, иногда был в полузащите. И главное: этот прессинг довольно часто проваливался, чем ближе был конец первого тайма, тем больше «Интер» стал от него отказываться. Причем тревожные звоночки появились буквально на первых минутах.

Мне кажется, намного ближе «Интер» был к механизмам Конте, ну или – если мы говорим о финалах ЛЧ – к механизмам Тухеля. Помните, как Тухель сдерживал два года назад «Сити» в финале ЛЧ?

О чем конкретно я говорю? Все-таки в большей части эпизодов «Интер» скатывался к тому, чтобы обороняться в низком или среднем блоке без активного давления. И если мы посмотрим, как они располагались, это было очень похоже не на то, как «Интер» обычно играет в этом сезоне, не на 5-3-2, а на 5-2-3, которые переходят в 5-4-1.

Что это означает? Во-первых, Лаутаро Мартинес играл не центрального нападающего без мяча, а, по сути, опускался на левый фланг. В начальной стадии обороны Барелла, Джеко и Лаутаро составляли тройку. Потом, насколько я понимаю по замыслу, они должны были опускаться в 5-4-1, но, честно говоря, Лаутаро очень сильно халтурил. В итоге у нас получалась зона, в которой, с одной стороны, центральный защитник «Сити» играет практически «десятку» (Стоунз), а с другой стороны туда не всегда доходит Лаутаро.

Понятное дело, Стоунз не будет так опасен, как Де Брюйне, даже если по меркам центрального защитника он играл технично. В целом по меркам креативщика, созидателя «Ман Сити» он не тянул эту роль, если говорить честно. С другой стороны есть Лаутаро, который не всегда опускается.

Мне кажется, эти эксперименты Индзаги и Гвардиолы друг друга уравновесили. И там, и там все работало не до конца и в итоге через эту зону вскрывать не получалось. Очень многое решалось в другой части поля».

Следствие ходов Пепа – Кевин Де Брюйне слева. Работало ли до травмы?

Мусаев: «Мы увидели не совсем характерную структуру. Почему Де Брюйне стал уходить ближе к центру? Наверное, потому что туда высоко поднимался Стоунз . И чтобы не дублировать Стоунза, Де Брюйне занимал позицию между линиями, под Холандом, ситуативно сваливаясь в левую сторону».

Порошин: «А вы считаете, это не был замысел, чтобы Де Брюйне уходил на левый фланг?»

Мусаев: «Возможно, даже наверняка это был замысел, потому что не случайно Стоунз здесь действовал так, это было наиграно.

Думаю, Гвардиола ожидал, что Барелла будет подниматься третьим (в атаку), и «Сити» хотел насытить середину, создать численный перевес в центре за счет этой позиции Де Брюйне – и потом Фодена».

Лукомский: «Тут два хода назвали. Ход со Стоунзом был абсолютно умышленным, у меня нет ни единого сомнения. Что касается Де Брюйне, то когда ты меняешь структуру, а по сути у «Сити» структура стала в первой стадии не 3-2, а 3-1, ну и дальше получается 3-1-5-1... Так вот, когда ты меняешь структуру и в эту линию внедряешь еще одного игрока – Стоунза – то понятно, что тебе по-другому надо разместить всех, чтобы они не забирали пространство друг у друга.

Поэтому позиция Де Брюйне менялась сама собой, поскольку зона, которую он любит, уже была занята. Но в то же время мне нравится предположение, что Кевина могли передвинуть левее, чтобы наказывать Бареллу за более агрессивные выдвижения».

Что еще?

Чтобы узнать, что еще было примечательного в матче «Сити» и «Интера», кто впечатлил авторов подкаста, кто должен получить «Золотой мяч» сезона и что Мусаев сказал бы Ромелу Лукаку после такой игры – слушайте новый выпуск на всех удобных платформах.

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01:43 Как влияет жизнь идей в больших матчах на работу тренера «Сабаха» – в гостях Мурад Мусаев.

07:41 В чем уникальность Холанда?

09:14 Футбол, в который играет «Сабах». Что общего у «Сабаха» и «Сити».

13:08 Топ-3 команды в позиционном нападении. Почему уволили Нагельсманна? Чему можно научиться у Де Дзерби?

17:20 Переходим к финалу. Смешанный прессинг и оборона «Интера». Новая роль Стоунза.

21:38 План Индзаги: метод Конте или метод Гасперини? Смешанная роль у Бареллы. Механизмы Тухеля. Лаутаро на левом фланге полузащиты.

25:56 Замыслы Пепа: Де Брюйне на левом полуфланге.

31:36 Как могла измениться позиция Де Брюйне, если бы не травма?

35:30 С чем связаны изменения в позиции Стоунза? Неудачные эксперименты и победа Индзаги в «игре скамеек».

42:35 Почему Де Брюйне заменили на Фодена?

44:19 Сильная сторона «Интера» – вариативность в билд-апе. Был ли прессинг у «Сити»? Ликбез: что такое PPDA.

54:05 Fancy Betting. Брозовича оказалось мало, чтобы выиграть ЛЧ, но сборная Хорватии – это «Реал Мадрид» среди сборных. Кто победит в финале Лиги наций: дерзкая ставка Доктора.

1:04:35 Зачем Кэлвин Филлипс перешел в «Сити»?

1:08:02 Лучший игрок матча по версии «Ла Гадзетта Делло Спорт».

1:10:14 Почему в старте вышел Джеко, а не Лукаку? Что такое «не пошло» и как с этим бороться? Суеверия и ритуалы. Роль психологии.

1:17:31 Что «пошло» в атаке «Интера» после счета 0:1? Плохая оборона «Сити».

1:24:39 Как сдерживать Холанда?

1:32:27 Обладатель «Золотого мяча»: выбор Мурада Мусаева и C&C.

1:33:16 Собираем рецепты победы над «Сити».

1:42:29 Роль вратарей в финале ЛЧ. Опорник Андре Онана.

1:48:02 Что Мусаев сказал бы Лукаку после матча?

1:52:33 Какой финал ЛЧ интереснее: 2022 или 2023? Матч-айсберг для Пациента.

Фото: globallookpress.com/Robert Michael/dpa, Mutsu Kawamori/AFLO, Daniela Porcelli, Maurizio Borsari/AFLO