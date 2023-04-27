Подкаст «SILA Права» снова с вами – с традиционным новостным выпуском.

Ведущие – Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев – обсудили отстранение игрока АПЛ из-за ставок, дисквалификацию нашего олимпийского чемпиона за награждение детей, 10-очковый штраф «Ювентуса», странное увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии» и неочевидную проблему с контрактом при раннем завершении карьеры.

Советуем послушать весь выпуск, но несколько важных тезисов для вас – текстом.

Тоуни из «Брентфорда» отстранили от футбола за ставки – что теперь будет?

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни дисквалифицирован на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки, нападающий вне футбола аж до января 2024-го и заплатит 50 тысяч фунтов штрафа. Юристы объясняют: применили статью о том, что любые футболисты никаким образом не могут быть замешанными в ставках.

Почему обычные люди могут ставить, а футболисты – нет? Тут как с делом Негрейры – если судья получает какие-либо деньги от одного из клубов, которые он должен судить, появляется элемент злоупотребления и чего-то схожего. ФИФА как мировой регулятор запретил всю подобную деятельность, и дальше национальные федерации имплементировали это правило.

Может ли клуб что-то предпринять, если его игрок сделал ставку и его наказали? Есть несколько выходов – расторжение контракта, денежная компенсация и невыплата зарплаты в период дисквалификации.

Прыгуна в высоту, уже закончившего карьеру, дисквалифицировали во второй раз за нарушение условий (наградил детей)

Прыгун в высоту, олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Сильнов, повторно наказан дисквалификацией за то, что пришел на соревнования по легкой атлетике и наградил там детей. Дело в дисквалификации из 2019-го. Причем он даже не был официальным лицом, а просто вручил медали детям-чемпионам по приглашению организаторов.

Немного контекста: он был дисквалифицирован в 2019-м, его отстранили на четыре года из-за доклада Макларена. Сильнов подал апелляцию в международный спортивный арбитражный суд, но ее не приняли.

По условиям дисквалификации Андрей Сильнов не мог принимать участие ни в какой деятельности, связанной с легкой атлетикой. При этом он уже достаточно давно завершил карьеру и перешел на менеджерскую работу в федерации.

«Обжаловать уже возможности нет». «Ювентус» лишился 10 очков в Серии А за манипуляции с отчетностью – после того, как ему вернули 15

Это продолжение истории, когда итальянская федерация футбола сняла с «Ювентуса» 15 очков за финансовые нарушения и предоставление ложной отчетности. Позже «Ювентус» подал апелляцию в гарантийную коллегию национального олимпийского комитета, которая дисквалификацию отменила.

Но на этом дело не закончилось: в результате новых разбирательств 22 мая федерация футбола Италии приняла финальное решение о том, что с «Ювентуса» нужно снять 10 очков в Серии А из-за манипуляций с отчетностью. Катализатором истории стала информация, что клуб скрывал выплаты игрокам в период пандемии. В том числе ходят слухи, что у Криштиану Роналду есть дополнительное тайное соглашение с «Ювентусом», по которому «Юве» должен выплатить игроку 19 млн евро, а официально они еще не выплачены.

Поражает такое активное участие прокуратуры: они возбудили уголовное дело, пытались санкционировать клуб в том числе в гражданских судах и полноценно излагали свою позицию в юрисдикционных органах федерации футбола Италии – достаточно необычно.

Схема обжалования – отдельная тема для разговора. Илья Чичеров приводит цепочку событий: первое решение о снятии 15 очков было сделано дисциплинарным комитетом, после этого клуб подал жалобу в гарантийную коллегию национального олимпийского комитета Италии, которая вернула эти 15 очков, но в формате обеспечительных мер. После этого дело снова направили на апелляционное обжалование в апелляционный суд итальянской федерации футбола, и уже здесь дали как раз эти 10 очков штрафа. «Как я понимаю, обжаловать это уже возможности нет», – резюме Чичерова.

Увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии» без традиционной процедуры расторжения контракта

Агент бывшего тренера «Баварии» проболтался о том, что они узнали об этой новости из медиа, никто заранее не звонил, не подписывал никаких документов и не отправлял уведомлений.

Эта новость интересна способом расторжения контракта, потому что обычно стороны либо договариваются и подписывают соглашение о расторжении контракта, либо, если нельзя договориться, есть уведомление о расторжении. Потом стороны судятся, определяют размер компенсации и так далее. А здесь перед официальным письменным уведомлением о расторжении контракта последовало уведомление о назначении нового главного тренера.

Если «Бавария» хотела назначить нового тренера, а старого – просто отстранить, это не вариант. Исходя из практики ФИФА и Лозаннского спортивного арбитражного суда, назначение нового главного тренера на место предыдущего рассматривается как расторжение контракта.

Вайдандт из «Ганновера» закончил в 27. Возможно, к расторжению контракта есть вопросы

Нападающий «Ганновера» Хенрик Вайдандт решил завершить карьеру в 27 лет из-за того, что хочет стать налоговиком в фирме отца. Все это время Вайдандт параллельно с карьерой учился, чтобы работать в этой фирме с отцом.

Теоретически решение Вайдандта завершить карьеру нарушает правила контракта: статья, которая посвящена прекращению футбольной деятельности, говорит о том, что если футболист решает завершить карьеру, он может сделать это в любой момент при условии, что его контракт закончился. То есть правила не дают игроку расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Если игрок с действующим контрактом говорит: «Все, ребят, я устал, я пошел», это может рассматриваться как нарушение контракта, теоретически клуб может потребовать с него компенсацию.

Другое дело – каким образом, если игрок завершает карьеру, клуб будет получать компенсацию или вводить дисциплинарные санкции за неисполнение условий контракта? Для этого действует механизм на случай возврата игрока: несмотря на завершение карьеры, игрок еще 30 месяцев остается закрепленным за своим последним клубом. Если он вернется, решение можно будет исполнить и потребовать с него компенсацию.

Это сделано, чтобы футболисты под видом завершения карьеры не аннулировали контракты и не уходили за деньгами побольше.

Полузащитник «Реймса» будет жертвовать деньги в свой фонд в Зимбабве за набеганные километры

Маршалл Мунеци из «Реймса» заключил новый контракт, по нему клуб обязан жертвовать по 100 евро за каждый километр, который пробежал игрок на поле, в его благотворительный фонд в Зимбабве. Сам футболист тоже 10% зарплаты отправляет на благотворительность в своей родной стране.

Больше деталей про самые любопытные тонкости этих событий – в новом выпуске подкаста 🎧

0:00. Мы вернулись!

1:13. Начинаем с новости о 8-месячной дисквалификации Айвена Тоуни из «Брентфорда» из-за нарушения запрета на ставки

2:44. По какой статье забанили Тоуни?

4:07. Почему обычным людям можно ставить, а футболистам – нет, и при чем тут инсайдерская информация?

7:54. Что может сделать клуб, если его игрок надолго остался вне футбола по подобной причине?

11:18. Вспоминаем аналогичные истории: с Кираном Триппьером, игроками «Строгино» и «Машука КМВ»

13:50. Переносимся в другой вид спорта. Бывший олимпийский чемпион Андрей Сильнов и его повторная дисквалификация за награждение детей

18:13. Почему факт работы Сильнова в федерации легкой атлетики неоднозначен?

18:46. Обсуждаем, что нельзя делать во время дисквалификации

21:25. Возвращаемся к футболу. «Ювентус» снова лишился очков в Серии А. Вспоминаем, с чего все начиналось

26:22. Почему история ничему не научила «Ювентус» и при чем тут семья Аньелли?

30:13. Разбираемся в итальянских регламентных нормах (спойлер: все сложно)

32:02. Почему эти 10 очков – суперважные для «Ювентуса»?

33:02. Перемещаемся в Германию. Там уволили Юлиана Нагельсманна, но лично его не уведомили

35:09. Есть два способа расторгнуть контракт в цивилизованном мире

36:26. А вот аналогичные ситуации: Леонид Кучук и «Локомотив», Мигель и «Дина» из мини-футбола

38:22. Почему тренер может быть только один?

42:58. Нападающий «Ганновера» закончил в 27, чтобы стать налоговиком в фирме отца

44:44. Погружаемся в историю Вайдандта: отсутствие футбольной школы и сравнение с Ильей Самошниковым

46:31. Неоднозначная ситуация с контрактом Хендрика: нюансы с завершением карьеры по статье ФИФА

48:22. Сколько времени игрок закреплен за клубом после завершения карьеры и при чем тут погоня за большими деньгами?

49:29. Вспоминаем ситуацию с Бенедиктом Хеведесом и «Локомотивом»

51:49. Добрая история про Маршалла Мунеци из «Реймса», который будет жертвовать деньги в свой фонд в Зимбабве за километры, которые пробежит

54:02. Прощаемся, благодарим Sports.ru и приглашаем всех подписаться на соцсети подкаста!

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino; globallookpress.com/IMAGO/Phil Bryan/News Images, IMAGO/osnapix, IMAGO/Sportfoto Zink