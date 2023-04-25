Новый выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio с обзором первых полуфинальных матчей еврокубков и разговором про чемпионство «Зенита».

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» дал повод еще раз поговорить о «Реале». Для этого ведущие подкаста Игорь Порошин и Вадим Лукомский позвали в гости комментатора «МатчТВ» Станислава Минина, не скрывающего, что он много лет болеет за мадридский клуб.

В тексте – несколько ключевых тем и тезисов. А внизу, по традиции, вы найдете ссылки на полный выпуск на удобной платформе.

Может ли комментатор болеть за какую-то команду и при чем здесь Iron Maiden?

Вернулись на 25 лет назад. Стас рассказал, как «Реал» стал командой его сердца: во всем виноват баннер «Iron Maiden Virtual XI», растянутый на трибунах «Сантьяго Бернабеу» в сезоне 1997/98. При этом боление за «Реал» не мешает Минину с симпатией относиться к другим испанским (и неиспанским!) командам, включая «Барселону». Работа комментатором не сделала Стаса равнодушным к игре любимой команды: он все еще очень переживает, когда играет «Реал», но болеть за кого-то в эфире считает непрофессиональным.

Может ли быть стыдно за любимый клуб? «Галактикос» и отношение Флорентино Переса к тренерам

Игорь в подкасте не раз критиковал «Реал» и его политику. Он поинтересовался у Стаса, не бывает ли ему стыдно за любимый клуб?

Минин: «Стыдно? Нет. Но есть вещи, которые не нравятся. Например, отношение Переса к тренерам мне не нравилось и не нравится до сих пор: то, как он избавлялся от тренеров, если они не выигрывали трофеи. Я не уверен, что Карло Анчелотти будет работать в следующем сезоне. Но если сопоставить с ПСЖ, которые купили себе тройку звезд, и заставляют каждого тренера придумывать концепцию, и недовольны, когда оказывается, что он ее не придумал – у «Реала», кажется, такого не было».

В эпоху «галактикос» Стас не воспринимал политику клуба как что-то плохое: ему нравилось, что «Реал» покупал его любимых игроков.

Этот «Реал» – лучший за долгие годы?

Порошин предложил радикальный тезис: этот «Реал» – лучший «Реал», из тех, что он видел. Есть ли у собеседников, что возразить?

Минин: «Матч, который «Реал» провел с «Сити» в этот вторник, не только лучше двух матчей против «Сити» прошлого сезона. Скорее всего, он лучше всех матчей, которые «Реал» провел в Лиге чемпионов в прошлом году, может быть, за исключением первой игры с «Челси» – вот там была хорошая игра на выезде! В остальном я считаю, что «Реал» в этом сезоне стал лучше, стал сильнее, но он может остаться только с Кубком короля. При этом я не стал бы недооценивать Кубок короля: они обыграли «Атлетико», обыграли «Барселону» – это кубок, который обрел дополнительное значение. Они не просто прошли команды рангом слабее, они прошли сопоставимых соперников и выиграли трофей. По качеству игры «Реал» лучше, чем в прошлом сезоне».

Лукомский: «Точно не говорил бы с такой уверенностью, что этот «Реал» лучше, чем прошлогодний. Если говорить об эстетической стороне, этот «Реал» примерно такой же: те же принципы, та же красота. И те же недостатки, если мы говорим о нестабильности, которая связана с тем, что большая ставка делается на импровизацию».

Использование матчей с «Сити» в качестве индикатора кажется Лукомскому интересной идеей. «Сити» тоже меняется, но в таком контексте тезис «нынешний «Реал» лучше прошлогоднего» может быть как минимум уместной гипотезой. У Вадима есть альтернативный тезис: «Реал» не стал хуже. Многие считают, что если не будет повторения прошлогоднего успеха, значит «Реал» стал хуже, значит Анчелотти надо уволить. С этим нужно спорить».

Изобретения Анчелотти после ухода Каземиро: Камавинга и разные сочетания в полузащите

Порошин уточняет: «Я имею в виду количество того, что придумывается и восхитительно работает. Это 100% выше пика карьеры Карло Анчелотти. Изобретения Анчелотти этого сезона трудно каталогизировать. Самое восхитительное из них – позиция Камавинги».

Стас готов согласиться с Игорем. «Уход Каземиро обещал кризисный сезон. Камавинга, который приобретался на роль опорного полузащитника, эту роль интерпретировал, ну, с вопросами – иногда избыточно рисковал, иногда неправильно принимал решения, иногда слишком суетливо действовал. Сейчас он в этой роли бывает хорош, но бывает хорош и в другой: он интегрировался в этот механизм, в эту интеллектуальную машину, которая может мыслить на поле.

Плюс Тони Кроос: всегда, когда его приходилось использовать в качестве опорника, это было опасно. Сейчас появилось несколько вариантов тройки (в центре поля), и для всех вариантов троек мы видели контексты, в которых они работают (что не страхует от их ошибочного использования). Я не думал, что можно настолько вариативно к этому подойти, что всем можно поменять роли и они будут работать.

Камавинга – это знак того, что игрок в такой интеллектуальной системе может интегрироваться и развиваться. Этот сезон, если оценивать качество работы, у меня вызывает оптимизм, потому что это значит, что можно и других игроков брать и они тоже смогут развиваться. Главное, чтобы был правильный тренер, который не передавил бы, и вот в этом проблема, но я согласен, что «Реал» стал более вариативным.

Да, «Винисиусо-зависимость» сохраняется, но в прошлом сезоне это была зависимость от одного рисунка игры. Сейчас Винисиус добавил. Он просто монструозен! И зависимость, вроде, сохранилась, но они научились от этого отталкиваться и с этим работать, даже в неудачных матчах».

Как матч против «Сити» подсветил уникальность «Реала»?

Лукомский: «Реал» – команда, к которой «Сити» относится с таким уважением, которую «Сити» настолько побаивается, что не играет как обычно в своих построениях атаки. Смотрите на то, как располагаются игроки в последней линии: их было банально меньше, потому что Де Брюйне и Гюндоган опускались, так как Родри и Стоунза не хватало, чтобы продвигать атаки». По мнению Вадима, «Сити» был скорее нацелен на контроль, поэтому опускал в центральную зону дополнительного игрока, и никакого феноменального давления, которого ожидал от «Сити» Игорь, не было.

Лукомский: «Если говорить о том, что «Реал» делал уникального, и что ни одна другая команда в мире не повторит, это отрезок в начале второго тайма, когда счет уже был 1:0 в пользу «Реала», и «Реал» оборонялся против «Сити», владея мячом. И не просто забрал мяч, а еще моменты создавал!»

В качестве примера приводится атака «Реала» на 48 минуте: они минуту владели мячом, сделали 29 передач (Лукомский специально подсчитал!) и задействовали сразу двух крайних защитников – и Камавингу, и Карвахаля – в разных центральных ролях. Свобода, терпение, и доведение этой комбинации до атаки, до удара из штрафной – все было феноменально! «Самое главное: они использовали владение как оборонительный инструмент, как они забрали себе мяч, когда «Сити» надо было забивать – вот это меня дико впечатлило!»

Исключительная роль Холанда. Камавинга – очевидный герой матча

Порошин отдельно отметил роль Холанда для «Сити». В подкасте ранее нередко обсуждали тему: не сделает ли приобретение Эрлинга Холанда команду Гвардиолы менее вариативной? Сейчас Игорь готов признать: «Очень высоко оцениваю роль Холанда в том, что «Сити» не проиграл в Мадриде, потому что то количество сил и периферийного зрения, которое он на себя оттягивает, огромно. Он забирает большой ресурс команды, в том числе и созидательный. Его так называемые «пропадания», когда все обсуждают, что он не забивает, и что у него мало касаний мяча, это все совсем по-другому выглядит, чем в начале сезона. Вся «незаметность» Холанда дается сопернику с огромным трудом».

Минин и Лукомский согласны с таким наблюдением. Да, если выстраивать игру без Холанда, это был бы совсем другой «Сити», но если смотреть этот рисунок и эти задачи, которые ставит «Сити» перед соперником, то Лукомский хотел бы отметить две вещи:

«Во-первых, это игра центральных защитников «Реала». Хотя испанские медиа писали, что Рюдигер будет играть по Холанду персонально, он, конечно, не играл персонально. Они с Алабой поочередно играли очень плотно, но персональной опекой это назвать нельзя. Фишка лишь в том, что никогда Холанд не оказывался один: к нему были примагничены оба центральных защитника. И это накладывает ограничения на то, как «Реал» строит оборону в других зонах.

Например: когда мяч на фланге, по идее, Алаба или Рюдигер должны помогать Карвахалю и Камавинге, делать смещения, давать страховку. Тут они этого не делали. Следовательно, полузащитники должны проделывать больший объем работы, следовательно, они могут не успевать в опорной. Следовательно, «Сити» регулярно бил из опорной. Эти штуки влияли на ход матча и здесь косвенное влияние Холанда было большим. Ему одному уделялось очень большое внимание, а если ты связываешь двух центральных защитников, ты меняешь все механизмы в обороне команды.

Во-вторых, в этом контексте нужно отметить еще одного героя матча, уже более очевидного – Камавингу. Часто он был вынужден обороняться без поддержки, его перегружали, и ведь он формально все еще на непрофильной позиции (он сам говорит, что не хочет играть левого защитника) проделал хорошую оборонительную работу. Если бы не его работа, все могло бы быть иначе, потому что именно на этот фланг «Сити» давил особенно сильно».

Стас: «Получается, Алаба и Рюдигер сыграли с Холандом «по-ливерпульски», потому что он никогда не был один!»

Кстати, отмечая очень качественную работу Рюдигера в матче против «Сити», Минин по-прежнему считает Милитао лучшим центральным защитником «Реала», несмотря на ошибки бразильца в последних матчах.

Что еще успели обсудить?

Какие испытания может приготовить Гвардиола в ответном матче и чем ответит Анчелотти – слушайте в подкасте. Кроме этого Порошин, Лукомский и Минин подробно обсудили миланское дерби в другом полуфинале ЛЧ и попытались найти возможный альтернативный сценарий для команды Пиоли. Поговорили о возможном итальянском финале Лиги Европы, а Вадим неожиданно раздал комплименты «Ювентусу» и «Роме» за игру в полуфиналах.

По просьбам слушателей вернули постоянную рубрику подкаста «Хайп нового дня» (герой – Тиджани (Тейани) Рейндерс).

В конце выпуска позвонили Александру Дорскому, чтобы обсудить свежее чемпионство «Зенита», тренерские качества Сергея Семака и значение второй звезды для клуба.

00:00 Приветствие. В гостях – комментатор Станислав Минин.

01:06 Болеют ли комментаторы и если да, то чем? История болезни комментатора Минина.

05:40 Было ли Стасу когда-нибудь стыдно за «Реал»?

09:16 Нестяжатели и иосифляне в мире футбола. Опрос для слушателей.

11:17 Похорошел ли «Реал» в последний год? Доктор снова открывает офтальмологический кабинет и готов к приему пациентов.

17:11 «Отец-основатель» Дидье Дешам: смена позиции Камавинги. Есть ли жизнь после ухода Каземиро? Винисиус на скутере.

23:47 Сопротивление «Реала» давлению «Сити». Роль Крооса. Владение как оборонительный инструмент «Реала».

30:37 Оборона «Реала» без Милитао: Алаба и Рюдигер сыграли против Холанда «по-ливерпульски».

37:41 «Рома» – «Челси» – «Реал»: превращение Рюдигера в суперзвезду.

42:54 Возрождение «Сити». Как Гвардиола будет испытывать «Реал» во втором матче?

51:33 Возможный ответ Анчелотти.

54:46 Ноль замен: #гвардиолаопятьнеперемудрил. Сколько игроков останется у «Реала» после встречи с «Хетафе» Бордаласа?

58:26 Миланское дерби. «Птица-тройка» в центре поля «Интера». Травмы «Милана» и ошибки Пиоли. Есть ли интрига в ответном матче? Задачки из учебника физики в полуфиналах ЛЧ: «Милан» как «недвижимый объект».

1:09:20 Стас: а если бы «Милан» сыграл по схеме 3-5-2?

1:11:11 Пациент считает, что у «Интера» больше шансов проиграть ответный матч, чем у «Милана» – выиграть: парадокс Индзаги.

1:15:03 Николо Барелла – новый Фрэнк Лэмпард?

1:17:02 «Ювентус» – «Севилья». «Юве» приятно удивил Доктора. Контратаки и адаптивность Мендилибара.

1:27:29 Ждать ли возвращения Погба в большой футбол? Смена спортивного руководства в «Ювентусе».

1:33:57 «Рома» – «Байер». Сколько минут «Рома» играла в футбол? Доктор хвалит Жозе! Роли Кристанте и Пеллегрини. Финал Лиги Европы: сalcio в самом деле is back? «Старые клячи» итальянского футбола.

1:45:30 Возможное возвращение Месси в «Барселону»: может ли кого-то этот сюжет оставить равнодушным? Мы нашли такого человека.

1:52:16 Экспресс-обзор Лиги конференций.

1:54:55 «Хайп нового дня»: Тиджани Рейндерс и упущенные сюжеты Лиги Европы.

2:03:23 На связи – Александр Дорский. Пятое чемпионство «Зенита». Говорим «Зенит» – подразумеваем РПЛ?

2:08:15 Работа Семака и роль легионеров.

2:16:03 Вторая звезда к столетию клуба важнее выхода из группы в ЛЧ.

2:20:19 Как оценивать квалификацию Семака?

2:25:43 Совет от Дорского: что посмотреть в оставшиеся четыре тура РПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, Julian Finney, Michael Regan