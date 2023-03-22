Мы созвонились с вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным, чтобы обсудить, как за последние годы изменились требования к голкиперам. Еще разбирались, какие метрики лучше показывают уровень вратаря и что важнее в игре ногами – техника или уверенность? Вместе с Никитой мы составили список 10 лучших в профессии.

Важно проговорить критерии:

• рейтинг не привязан только к текущему сезону;

• для попадания в список важно быть не просто вратарем в отличной форме прямо сейчас, а признанным топом на протяжении нескольких лет (сорри, Брис Самба!);

• этих признанных топов мы ранжируем с поправкой на текущую форму, но ключевой показатель – стабильность и уровень на дистанции последних 3-4 лет.

• все участники подкаста заранее составили свои топ-10, а в ходе обсуждения мы распределили финальные места.

Знаем, что многие из вас предпочитают текст, а не аудио, поэтому подготовили и краткое саммари обсуждения, но для полноты картины рекомендуем все-таки прослушать выпуск. В саммари вратари расставлены в порядке обсуждения – без итоговых мест.

Уго Льорис

Начали с обсуждения Уго Льориса. Лукомский считает, что его невозможно не включить в топ-10, но и поставить выше последнего места в списке довольно сложно. Льорис – очень недооцененный вратарь (если вообще кого-то со статусом «чемпион мира» можно назвать «недооцененным»). На дистанции последних восьми лет он сильнее Де Хеа и принес «Тоттенхэму» немало дополнительных очков, но зрители, увы, лучше запоминают яркие ляпы.

Никита вспомнил свои ошибки в матче против «Мольде» и ответил на вопрос: легко ли относиться к этому с юмором?

Ян Зоммер или Джанлуиджи Доннарумма?

Больше всего споров вызвали Ян Зоммер и Джанлуиджи Доннарумма, вратари-антиподы – особенно если учитывать их разницу в росте.

Зоммер, самый низкорослый вратарь в списке (183 см), стал одним из самых обсуждаемых трансферов зимы (хотя, что тут можно обсуждать на фоне покупок «Челси»?!). Он хорошо пасует, неплохо играет на выходах и на ленточке, но не стабилен.

Вратарь сборной Италии и «ПСЖ» Доннарумма у Лукомского на девятом месте – и то попал в список исключительно из-за Евро-2020 (и некоторого давления Порошина). Все согласились, что у него есть системные слабости: Доннарумма недостаточно хорошо читает игру и совсем не супер в игре ногами. Хайкин оценивает Доннарумму гораздо выше, а вот Зоммера у него в списке вообще не оказалось: он не считает его вратарем мирового уровня и не уверен, что Зоммер подходит «Баварии».

Эдерсон

А что же лучший вратарь по игре ногами – Эдерсон? Он отлично подходит стилю «Манчестер Сити», но при этом в сборной Бразилии проигрывает конкуренцию Алиссону. Лукомский считает, что Эдерсон – самый несбалансированный вратарь в плане качеств, именно это мешает поставить его сильно выше в рейтинге.

Ян Облак

Ян Облак сыграл значительную роль в чемпионстве «Атлетико» в 2021-м и творит чудеса на ленточке, но прошлый сезон провел далеко не лучшим образом и пропускал много дальних ударов. Хайкин хотел бы увидеть его в другом чемпионате и в другом клубе, в новой вратарской роли: «У него есть еще что-то, что он мог бы дать этой игре».

Майк Меньян

Порошин считает Меньяна вратарем без слабых мест. Хайкин готов согласиться с таким определением, но его смущает травматичность вратаря «Милана». Повреждения не дают Меньяну проявить себя в играх за сборную. Лукомский приводит аргумент, которого от него никто не ждет: результат на табло! Меньян сыграл ключевую роль в чемпионствах «Лилля» и «Милана» и именно этим заслужил высокое место в списке.

Мануэль Нойер

Наконец, собеседники достигли полного и абсолютного согласия: не сговариваясь, Хайкин и Лукомский поставили на четвертое место Мануэля Нойера. Порошин готов вынести его и вовсе над списком в качестве символического «бога-отца», сформировавшего образ современного вратаря, каким мы его знаем. Относительно низкое место «божества» объясняется травмой и привязкой к настоящему моменту: конкретно в этом сезоне есть вратари, которые проводят более удачный отрезок.

Марк-Андре Тер Стеген

Вратарь «Барселоны» расцвел при Хави и проводит феноменальный сезон. Среди претензий можно назвать разве что неудачное выступление команды в еврокубках плюс некоторый спад в прошлые годы. Хайкин отмечает отличную игру ногами и называет Тер Стегена лучшим в игре 1-на-1.

Алиссон или Тибо Куртуа?

Тут голоса разделились. Порошин готов признать Алиссона «самым симпатичным вратарем эпохи», но на первое место ставит Куртуа. Хайкин согласен: Куртуа провел выдающийся прошлый сезон, а финал ЛЧ – это матч, который мечтает сыграть каждый вратарь. Лукомский считает Алиссона самым сбалансированным вратарем, который сейчас находится в прекрасной форме и играет лучше всех в мире, но командные неудачи «Ливерпуля» это сильно маскируют.

Кто по итогам стал номером один, как Хайкин оценивает Эми Мартинеса, Эдуара Менди и Войчеха Шченсного, а также ответ на главный вопрос («а где Де Хеа?») – все это вы узнаете из подкаста.

00:00 – Дисклеймер.

00:31 – «C&C Несгораемое»: составляем список лучших вратарей. В гостях – Никита Хайкин, вратарь «Бристоль Сити» и «Буде-Глимт». WhoScored все знал!

03:08 – Почему Никита перешел в «Бристоль Сити»?

10:37 – Что такое Чемпионшип в сравнении с норвежским чемпионатом? «Невероятный» Алекс Скотт. Тренировочный процесс в «БС».

13:58 – Как относятся к Никите в Бристоле? Впечатления от города и базы «БС».

17:08 – Планы Никиты на будущий сезон: Доктор и Пациент помогают подобрать следующий клуб.

23:21 – Переходим рейтингу: критерии оценки и технические нюансы.

25:02 – 10-е место: недооцененный вратарь одного из лондонских клубов, он лучше, чем Де Хеа. Показателен ли процент отбитых ударов? На что обращает внимание Никита? Важность ошибок в знаковых матчах.

29:31 – Помнит ли Никита свои ошибки и легко ли относиться к ним с юмором?

32:19 – 9-е место. Вратарь, против которого играл Никита. Что важнее в игре ногами: техника или уверенность? У Никиты и Пациента этот вратарь выше в рейтинге.

40:59 – 8-е место. Вратарь топ-клуба, претендующего на победу в ЛЧ. На его примере Виталий Кафанов показывал ошибки. У Никиты этого вратаря в списке нет.

45:11 – А кто же на 8-м и 9-м месте в рейтинге Никиты? Плюсы и минусы Яна Зоммера.

53:52 – На 7-м месте – лучший вратарь по игре ногами, но ему не хватает баланса качеств.

58:54 – 6-е место. Этот вратарь не лучшим образом провел прошлый сезон, и Никита хотел бы посмотреть на него в другом клубе.

1:03:21 – 5-е место. Пациент считает, что у этого вратаря нет слабых мест, а Никиту смущает количество травм.

1:07:44 – В разговор врывается Доктор с неоспоримым аргументом: «результат на табло!!111»

1:10:32 – На 4-м месте – «бог-отец» вратарей, которого Пациент мог бы поставить на ступень ниже.

1:13:03 – Богословская дискуссия. Йенс Леманн как пророк. Куда податься величайшему вратарю в истории?

1:18:05 – 3-е место: единодушный выбор всех участников. Вратарь, который мог бы подойти «Манчестер Юнайтед».

1:21:51 – Супер-блиц по тем, кто не попал. Приколдесный вратарь сборной Аргентины.

1:26:10 – А где де Хеа?

1:28:32 – Кто, если не Зоммер?

1:30:29 – Пересчитываем успехи вратаря сборной Польши. COYG!

1:34:27 – Кого в итоге отправим на 10-е место? Может ли Доннарумма быть выше Зоммера?

1:35:10 – Та-дам: рассмешили Доктора! Два первых места. Важность PSxG для оценки вратарских перформансов.

1:42:25 – Выбор Никиты: БМВ или «Мерседес»?

1:45:33 – У нас есть победитель!

1:49:08 – Постскриптум.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, Tom Weller/dpa