Как Sports.ru освещал чемпионат мира по футболу – Влад Воронин и Ярослав Сусов в «Подкасте Сирена»
Чемпионат мира по футболу – праздник для болельщиков. Но для футболистов и спортивных авторов – это время тяжелой и постоянной работы. Как освещать такие крупные турниры, как готовить темы и тексты и так ли приятно ездить в командировку на ЧМ?
Обсудили эти и другие вопросы с главным редактором Sports.ru Владом Ворониным и автором Ярославом Сусовым
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Таймкоды
0:00 Гости «Подкаста Сирена» – Влад Воронин и Ярослав Сусов
0:45 «Катар растворился, чтобы люди из других стран могли кайфовать» Ярослав про то, что ему запомнилось на чемпионате мира
3:40 «В среднем 3 текста в день» Редакция выпустила больше 600 текстов во время чемпионата мира. Как это удалось?
5:25 «Уже летом стало понятно, что будем много писать про культуру и историю» Как редакция готовилась к освещению ЧМ?
8:35 «Тексты про чемпионство Аргентины были готовы к старту финала». И как редакция подстраивается под события на турнире?
11:50 Вышло очень много текстов – люди все это читали или материалы не добирали просмотров из-за их количества?
14:10 Ярослав – про спонсорские интеграции в Катаре, еду на стадионах и о том, почему активности на матче «Урала» интереснее, чем на ЧМ
17:28 Как FIFA сделала AR-приложение для изучения статистики игроков
20:00 Как и где Ярослав нашел наклейки Panini, хотя в Катаре они закончились за месяц до турнира
21:04 «Мы концентрируемся на том, что не видно по телевизору» Что такое командировка футбольного журналиста? И почему после вопроса Влад Воронин посмеялся?
22:30 Ярослав нашел иранца, который выступает против власти в стране. История про журналистский успех
26:04 Самые популярные темы чемпионата мира? И снова про Месси
29:51 Лучшие матчи чемпионата мира, по версии Ярослава
32:05 Тяжелейший текст Ярослава на этом турнире? Спойлер – он про Францию
34:09 В каких условиях жил Ярослав в Катаре?
34:57 Лучшие матчи чемпионата мира, по версии Влада
36:35 Лучший текст Sports.ru на этом ЧМ? И при чем тут США, Англия и геополитика?
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