Как организовали ЧМ-2022: болельщики жили в контейнерах, зато наслаждались логистикой и билетной системой

Неймар даже выучил текст для рекламы.

Ариф Зейн – главный герой нового Подкаста «Сирена» – был в команде организаторов на трех чемпионатах мира по футболу: в Бразилии, России и Катаре.

Ариф рассказал нам о сложностях, с которыми сталкиваются организаторы таких крупных турниров. И вообще – внутри много интересных деталей про подготовку и проведение ЧМ-2022.

ЧМ в Катаре запомнился прогрессивностью – электронные билеты, красивая съемка и новая платформа ФИФА+

В России работала команда Джанни Инфантино, управленческие процессы еще переходили от Йозефа Блаттера. В связи с этим на ЧМ-2018 было не так много инноваций – из важного только ВАР. А вот в Катаре не стеснялись пробовать новые технологии.

«Первое – это билетная система. В России нужно было ходить, показывать билеты, занимать очередь, посещать билетные центры – было не очень удобно. Здесь все электронно: есть мобильное приложение, оно очень неплохо работает. Было несколько сбоев в первые дни турнира, но они справились.

Я все свои билеты могу рассылать друзьям на почту, им автоматически приходит приглашение. Они принимают и у них электронный билет. При этом он работает не просто как QR-код, а еще и как Bluetooth, верификация NFC. И даже если у тебя сел телефон, там есть волонтеры, которые подойдут к тебе с зарядкой, чтобы ты мог зайти на стадион.

Дальше – все что касается съемок . Когда они сдали все стадионы, ФИФА запустила отдельную команду видеооператоров с дронами, которые облетели все арены, побывали в раздевалке, во всех подтрибунных помещениях. Засняли даже ледяную ванную, где футболисты восстанавливаются после игры.

Помимо этого они запустили ФИФА+ – это стриминговая платформа, как Netflix, Amazon Prime или Okko. Они пилят собственный контент, документальные фильмы. Раньше это все загружалось в ютуб и их никто не смотрел. А здесь они сделали подписку (пока что бесплатную) – привязали к ней трансляции женских и молодежных чемпионатов мира.

Внутри ФИФА+ есть история на стадионе: ты приходишь на него, открываешь приложение, появляется окошко дополненной реальности – со статистикой в прямом эфире. Кто как атаковал, сколько километров пробежал – можно просто ткнуть на игрока и вокруг появляется фамилия и статистика», – говорит Зейн.

В Катаре пытались наладить логистику и проживание – получилось?

«У них было 2 глобальных проблемы.

• Первая – это транспорт, потому что турнир очень компактный. А в момент когда они подавали заявку, у них даже не было метро в городе. Но в 2019-м они его открыли, запустили 54 станции, сеть автобусов, обновили парк автомобилей в городском такси. Разрешили Uber привезти дополнительную машину из Арабских Эмиратов, чтобы все болельщики смогли добраться из отеля на стадион.

Они проделали колоссальную работу. Расконсервировали старый аэропорт – в 2014-м открыли новый, а старый закрыли. Здесь они обратно открыли старый, чтобы он мог принимать рейсы из Арабских Эмиратов. Катар не мог принять всех, поэтому в основном самолеты прилетали в Дубай и Абу-Даби. И дальше они уже шаттлами попадали сюда.

В целом Катар справился. Единственная транспортная накладка была в матче открытия. Это самый дальний стадион – 55 км [от от другой крайней арены]. Не все понимали, как обстоят дела с логистикой и это был первый матч. Болельщики очень поздно выехали на игру – они думали, что часа им хватит.

За час до матча вокруг стадиона была огромная пробка. Но при этом за 3 часа до игры я смог спокойно приехать на машине, припарковаться за 5 минут. Люди были не готовы и неправильно рассчитали свое время. Дальше таких проблем уже не было.

• Вторая большая проблема – это проживание. Здесь не было такого количества отелей, чтобы разместить миллион болельщиков. Катар официально заявлял, что готов принять 1 200 000 фанатов. Были построены новые пятизвездочные отели – они невероятно дорогие: ночь стоит 2 тысячи долларов. Часть отелей не успели построить, часть – достроили, но не успели запустить, потому что это тоже работа на 2-3 месяца.

Что сделал Катар: они запустили деревни для болельщиков, из контейнеров построили жилые комнаты. В целом все хорошо, удобно – даже кондиционер установили, водопровод. Но это стоило 150-200 долларов за ночь – при этом еще час нужно было на шаттле добираться до города, а потом еще 45 минут до стадиона.

По мне, это перебор: ты страдаешь, ради 2-3 часов на матче. Проделываешь невероятный путь: тратишь 1-2 тысячи долларов на самолет, еще 1,5 тысячи на проживание. И в итоге ты еще полтора часа трясешься в шаттле», – сказал Зейн.

На ЧМ-2022 Ариф работал с Неймаром – как прошли съемки?

Вот история Зейна со звездой сборной Бразилии: «Неймар – амбассадор банка в Катаре. Мы с ним плотно взаимодействовали последние три месяца. Я был с ним на двух съемках и уже лично сопереживал ему. Разговаривал с его агентом. Они делились тем как страдают, что все считают Неймара плаксивым, непрофессиональным.

На самом деле он мегапрофи. На съемках ни разу не отказал, делал повторные дубли многократно. Выучил текст заранее, подготовился. При этом приехал после тренировки в «ПСЖ» – мы снимали его в Париже».

А еще Зейн вспомнил сюжет из Бразилии – как ЧМ-2014 стартовал на недостроенном стадионе

«В Бразилии был кейс, когда стадион в Сан-Паулу (там проходил матч открытия – Sports.ru) просто не успели достроить. И он стоял с недостроенной крышей прямо во время матча чемпионата мира. Наверное, это самый большой косяк, который был в Бразилии, он войдет в историю.

И генеральный секретарь ФИФА даже предлагал дать поджопник строителям и попал в огромный коммуникационный кризис. ФИФА открыто поругалась с оргкомитетом Бразилии – [в России] такого даже и близко не было».

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; eastnews.ru/Julio Cortez, Odd ANDERSEN