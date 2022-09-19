Влад Воронин и Паша Копачев – про редакцию Sports.ru, ЧМ без России, хейтеров и тексты об инъекции Роналду

В «Подкасте Сирена» мы обсуждаем рекламу, спорт и креатив. А новый выпуск мы посвятили Sports.ru и редакции сайта.

Большой разговор с главным редактором и шеф-редактором Sports.ru про работу, чемпионат мира, интерес к футболу в России, текстах в эпоху видеоконтента и хейтерах.

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0:00 В гостях главный редактор Sports.ru Влад Воронин и шеф-редактор Паша Копачев!

0:51 «Запаса тем у нас хватит на два года». Как работает редакция Sports.ru?

6:50 Кто придумывает заголовок: редактор или автор? И как сделать заголовок запоминающимся?

9:20 Какие фотографии никогда нельзя использовать для обложек материалов?

9:50 «Не врать и не воровать». Что такое «редакционные стандарты» и какие они в Sports.ru?

13:23 «Мы не удаляем тексты». Как редакция Sports.ru реагирует на свои ошибки и просьбы исправить текст после публикации?

14:03 Как авторы Sports.ru берут интервью? И как биатлонистка Анфиса Резцова удивилась реакции на свое интервью

18:30 Почему работа над интервью – это долгий процесс? И как защитить интервью от правок героя?

22:09 Как определить успех автора? И какие у авторов есть специализации?

28:10 Какие виды спорта самые популярные на Sports.ru?

32:10 Чемпионат мира по футболу без России. Трагедия для редакции? Но наши журналисты на турнир поедут!

34:50 «Между неучастием и оглушительным поражением я выбираю оглушительное поражение». Рассуждаем об интересе к футболу в стране и влиянию ЧМ-2018

37:30 «Чемпионат мира будет топовый». Обсудили предстоящий ЧМ по футболу, и почему он должен быть крутым

39:30 На главной странице сайта есть материалы про футбол, игры и инъекции Роналду в пенис. Почему они там?

42:35 Ответили хейтерам, которые просят сложные аналитические тексты, а сами их не читают

45:30 Нужны ли тексты в эпоху видеоконтента?

48:20 Что в редакции думают о медиафутболе?

54:30 Как стать автором Sports.ru?

58:20 «Писал он очень плохо, но умно». Про какого известного автора говорит Влад Воронин?

59:55 Блиц! Про блог «Девушка дня», великие интервью и текстах, которые влияли на судьбы людей

1:09:15 Разыгрываем уникальную книгу «50 лучших текстов в истории Sports.ru»!

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