Гид по ЛЧ без грызни Порошина и Лукомского. Сошлись даже на победителе

Пророческие ответы и победитель Лиги чемпионов. Смелая ставка о будущем «Ювентуса» и «Челси», краткий гид по бельгийскому футболу. В сегодняшней палитре о главном турнире на Земле очень много новых красок, хотя все еще недостаточно оттенков.

00:00 — О выпуске и том, как можно быстро заказать Роналду с доставкой

00:49 — Пациент спрашивает о пирсинге и украшениях Доктора, несколько слов о нефрите и скидках

04:06 — О чем говорим в этом выпуске и прогнозе

05:47 — Начинаем с самого яркого матча, когда совсем не хочется говорить о «Ливерпуле»

09:11 — Пациент впервые в жизни подтверждает свои тезисы цифрами

12:41 — Перформанс и карьерный сюжет одного из игроков «Наполи» и умении Спалетти

18:52 — О любимом «Аяксе» и еще одном разгроме

21:45 — Неожиданный хайп нового дня о 22-летнем «старичке»

24:28 — На кого ставит Доктор в группе А

27:21 — Излишняя романтичность «Аякса» и живая материя футбола

29:53 — Меняем пластинку об «Атлетико» или говорим о догматичности команды Симеоне?

34:06 — Почему «Порту» постоянно удивляет Пациента

36:07 — В группе B можно столкнуться с переоценкой футбольных ценностей? Начинаем разговор о бельгийском футболе с Артемом Прожогой

37:58 — (И неожиданно про «Эйбар»)

39:54 — Чем Бельгия может быть интересна любому болельщику

42:05 — В кого превращается «Брюгге» и как менялась команда

44:55 — О первом матче «Брюгге» и неожиданной победе над «Байером». Прогноз от Артема

46:26 — На кого и что стоит обратить внимание в «Брюгге». А что с деньгами?

49:24 — Об игроке с необычной фамилией и Яремчуке

51:22 — Прорыв года и возвращение к «Юниону»

53:21 — Стоит ли поверить в «Брюгге»? Кондовый прогноз для этой группы

56:31 — Группа смерти и «кризис» «Баварии», детальный «интероразбор»

1:04:33 — Версия Доктора о происходящем в «Интере» и решениях Симоне Индзаги

1:06:31 — Явление красоты «Баварии». И главном матче сезона, который точно пропустили

1:09:52 — «Барселона» сильнее «Интера»? Эмоциональный выбор Пациента

1:13:06 — Самая большая сенсация группового этапа. От чего Доктор стал хлопать в ладоши прямо во время матча

1:21:06 — Истеричность решений и тренерские увольнения

1:24:30 — Кто должен выйти в группе F (да, даже независимо от разгрома в первого тура)

1:25:45 — Экспресс-обзор группы G. Что такое дерзость от Пациента, в чем они разошлись с Доктором

1:29:27 — Овощи и Конте-огородник, «Браво!» Игорю Тудору

1:37:27 — Новый интересный «Марсель» или копирование?

1:41:11 — Чем хорош Ришарлисон и немного конспирологических теорий

1:44:17 — Что еще происходит в группе D

1:47:02 — Тектонический сдвиг в футболе из-за проблем с WhatsApp-чатами

1:50:54 — Традиционная раздача от балканских парней, жизни Тухеля и игрока, о котором когда-то говорили Доктор и Пациент

1:58:36 — Трансфер загребского игрока в «Челси»: какую бы дерзкую ставку сделал Пациент?

1:59:01 — А какую дерзкую ставку сделал бы Доктор?

1:59:41 — Fancy betting: напоминаем о дерзких ставках, одна из которых воплощается в реальность

2:04:06 — Сумасшедшая (на первый взгляд) ставка о будущем «Ювентуса» и «Челси»

2:07:37 — Стоит ли верить в «Зальцбург»? И о возрасте команды

2:09:40 — Конечно, вспоминаем о Поттере (тут не будет шуток о книге). И когда у «Челси» был похожий футбол

2:13:41 — Краткая история удивительного тренера, социальные науки, работа в сборной Ганы

2:18:51 — А что в итоге с «Зальцбургом» и «Миланом»? Какой матч теперь точно нужно посмотреть

2:20:23 — Долгожданная группа H: и кодовое слово «Гальтье»

2:22:07 — То, о чем Доктор и Пациент излили столько желчи, превратилось из мечты в детскую сказку

2:24:29 — О нынешем и будущем прекрасной команды. И, конечно, Верратти

2:27:10 — Акцент Доктора на неочевидной важной детали игры против «Ювентуса». И странном выставочном формате матча

2:29:44 — Что такое нынешняя «Бенфика», что будет в группе?

2:32:29 — И снова о пробелмах «Ювентуса». И нескольких слов Аллегри, которые свидетельствуют лучше всего

2:35:29 — Один возможный исход в группе H по мнению Доктора и Пациента

2:35:55 — Кто выиграет Лигу чемпионов. Без оттенков

2:36:54 — О слепоте и пророческих ответах