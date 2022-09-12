Подкасты Sports.ru
Блог
Подкасты

Гид по ЛЧ без грызни Порошина и Лукомского. Сошлись даже на победителе

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Подкаст Cappuccino & Catenaccio
Марсель Марсель
Тоттенхэм Тоттенхэм
Спортинг Спортинг
Брюгге Брюгге
Байер Байер
Интер Интер
Бавария Бавария
Барселона Барселона
Порту Порту
Рейнджерс Рейнджерс
Атлетико Атлетико
Аякс Аякс
Наполи Наполи
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Пророческие ответы и победитель Лиги чемпионов. Смелая ставка о будущем «Ювентуса» и «Челси», краткий гид по бельгийскому футболу. В сегодняшней палитре о главном турнире на Земле очень много новых красок, хотя все еще недостаточно оттенков.

00:00 — О выпуске и том, как можно быстро заказать Роналду с доставкой

00:49 — Пациент спрашивает о пирсинге и украшениях Доктора, несколько слов о нефрите и скидках

04:06 — О чем говорим в этом выпуске и прогнозе

05:47 — Начинаем с самого яркого матча, когда совсем не хочется говорить о «Ливерпуле»

09:11 — Пациент впервые в жизни подтверждает свои тезисы цифрами

12:41 — Перформанс и карьерный сюжет одного из игроков «Наполи» и умении Спалетти

18:52 — О любимом «Аяксе» и еще одном разгроме

21:45 — Неожиданный хайп нового дня о 22-летнем «старичке»

24:28 — На кого ставит Доктор в группе А

27:21 — Излишняя романтичность «Аякса» и живая материя футбола

29:53 — Меняем пластинку об «Атлетико» или говорим о догматичности команды Симеоне? 

34:06 — Почему «Порту» постоянно удивляет Пациента

36:07 — В группе B можно столкнуться с переоценкой футбольных ценностей? Начинаем разговор о бельгийском футболе с Артемом Прожогой 

37:58 — (И неожиданно про «Эйбар»)

39:54 — Чем Бельгия может быть интересна любому болельщику

42:05 — В кого превращается «Брюгге» и как менялась команда

44:55 — О первом матче «Брюгге» и неожиданной победе над «Байером». Прогноз от Артема

46:26 — На кого и что стоит обратить внимание в «Брюгге». А что с деньгами?

49:24 — Об игроке с необычной фамилией и Яремчуке

51:22 — Прорыв года и возвращение к «Юниону»

53:21 — Стоит ли поверить в «Брюгге»? Кондовый прогноз для этой группы

56:31 — Группа смерти и «кризис» «Баварии», детальный «интероразбор»

1:04:33 — Версия Доктора о происходящем в «Интере» и решениях Симоне Индзаги

1:06:31 — Явление красоты «Баварии». И главном матче сезона, который точно пропустили

1:09:52 — «Барселона» сильнее «Интера»? Эмоциональный выбор Пациента

1:13:06 — Самая большая сенсация группового этапа. От чего Доктор стал хлопать в ладоши прямо во время матча

1:21:06 — Истеричность решений и тренерские увольнения

1:24:30 — Кто должен выйти в группе F (да, даже независимо от разгрома в первого тура)

1:25:45 — Экспресс-обзор группы G. Что такое дерзость от Пациента, в чем они разошлись с Доктором

1:29:27 — Овощи и Конте-огородник, «Браво!» Игорю Тудору

1:37:27 — Новый интересный «Марсель» или копирование?

1:41:11 — Чем хорош Ришарлисон и немного конспирологических теорий

1:44:17 — Что еще происходит в группе D

1:47:02 — Тектонический сдвиг в футболе из-за проблем с WhatsApp-чатами

1:50:54 — Традиционная раздача от балканских парней, жизни Тухеля и игрока, о котором когда-то говорили Доктор и Пациент

1:58:36 — Трансфер загребского игрока в «Челси»: какую бы дерзкую ставку сделал Пациент?

1:59:01 — А какую дерзкую ставку сделал бы Доктор?

1:59:41 — Fancy betting: напоминаем о дерзких ставках, одна из которых воплощается в реальность

2:04:06 — Сумасшедшая (на первый взгляд) ставка о будущем «Ювентуса» и «Челси»

2:07:37 — Стоит ли верить в «Зальцбург»? И о возрасте команды

2:09:40 — Конечно, вспоминаем о Поттере (тут не будет шуток о книге). И когда у «Челси» был похожий футбол

2:13:41 — Краткая история удивительного тренера, социальные науки, работа в сборной Ганы

2:18:51 — А что в итоге с «Зальцбургом» и «Миланом»? Какой матч теперь точно нужно посмотреть 

2:20:23 — Долгожданная группа H: и кодовое слово «Гальтье»

2:22:07 — То, о чем Доктор и Пациент излили столько желчи, превратилось из мечты в детскую сказку

2:24:29 — О нынешем и будущем прекрасной команды. И, конечно, Верратти

2:27:10 — Акцент Доктора на неочевидной важной детали игры против «Ювентуса». И странном выставочном формате матча

2:29:44 — Что такое нынешняя «Бенфика», что будет в группе?   

2:32:29 — И снова о пробелмах «Ювентуса». И нескольких слов Аллегри, которые свидетельствуют лучше всего

2:35:29 — Один возможный исход в группе H по мнению Доктора и Пациента

2:35:55 — Кто выиграет Лигу чемпионов. Без оттенков

2:36:54 — О слепоте и пророческих ответах

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные