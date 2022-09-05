Маша Лиховид из агентства «Родная речь» – про Германию на ЧМ-2018, киберспорт, медиафутбол и спортивную аудиторию в России

Гостья нового выпуска «Подкаста Сирена» – Маша Лиховид, руководитель диджитальных спецпроектов в спорте, гейминге и инфлюенс-маркетинге в агентстве «Родная речь».

Вместе с ней обсудили, много ли людей в России интересуются спортом, как выступление Германии на ЧМ-2018 помешало рекламе Volkswagen, готовы ли молодые специалисты работать 24/7 и так ли хорош медиафутбол.

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0:00 Наша гостья – Маша Лиховид, руководитель диджитальных спецпроектов в спорте, гейминге и инфлюенс-маркетинге в агентстве «Родная речь»

0:25 Чем занимается агентство «Родная речь» и сама Маша?

2:26 Каким маркетинговым кейсом гордится Маша?

4:45 «Их готовились встречать как чемпионов мира». Как выступление Германии на ЧМ-2018 помешало рекламе Volkswagen?

5:45 Рекламодателям интересен российский спорт сейчас или нет?

8:53 Что в новых реалиях интересует рекламодателей в российском спорте?

10:13 Интересен ли киберспорт и гейминг рекламодателям? Расстраиваемся из-за того, что бренды опасаются рекламы в шутерах

12:14 Что такое агентсткий бриф?

16:00 Сколько людей в России интересуются спортом? А во время больших турниров?

19:53 Кто работает в рекламном агентстве. Изучаем профессии в этом бизнесе

22:25 Влияют ли на проекты вкусы клиентов и агентства?

26:40 Как агентства выбирают проекты, с которыми будут работать?

28:40 Сколько минимум должно быть подписчиков, чтобы проект заинтересовал агентство?

29:32 «Когда написали сотрудники клиента, то вопрос был решен за один-два дня, а мы пытались сделать это же в течение 2-3 недель» Главный рабочий фейл Маши Лиховид?

31:50 Вопрос сезона! Медиафутбол – здорово? И в чем проблема традиционного спорта?

35:30 Работа в агентстве – отличная школа или путь к психологу?

37:30 «Мы работаем, когда работает наш клиент» Сейчас junior-специалисты не готовы работать 24/7, для них важен баланс между работой и жизнью. Правда?

40:10 Одно самое важное качество для рекламщика?

43:27 Блиц!

44:37 Разыгрываем авторскую настольную игру