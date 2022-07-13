Почему женский футбол так быстро растет: обсуждаем со звездой сборной России

Подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

До этого дня подкаст Cappuccino&Catenaccio обходил тему женского футбола не то чтобы с краю или по бровке – мы вообще никогда пристально не говорили о нем всерьез, порой иронически подшучивая. Но настало время взрослого диалога. Во-первых, потому что женский футбол вырос как вид спорта. Во-вторых, потому что качество игры тоже стремительно растет, делая именно женский футбол невероятно прогрессирующим в сравнении с мужскими лигами.

Для понимания всех тонкостей мы пригласили в гости Надежду Смирнову, футболистку ЦСКА и сборной России, и Владимира Долгого-Рапапорта, основавшего школу GirlPower вместе с одноименным женским футбольным клубом.

Сколько получают футболистки сборной России и Суперлиге?

Почему женский футбол так сильно прогрессирует?

Что есть там, чего нет в мужском?

Как именно нужно продавать женский футбол?

Что есть женщина?

0:00 Магия звука – Даур Дбар.

0:30 Смотрим в нашу аудиторию и видим себя.

2:56 Что такое женский футбол? Революционный выпуск для C&C!

5:04 Изучаем необычное вместе с Владимиром Долгим-Рапопортом (основатель школы GirlPower) и Надеждой Смирновой (полузащитница ЦСКА и сборной России).

6:45 Кто лучший игрок российского футбола?

9:29 Сколько женского футбола смотрит Вадим Лукомский?

11:11 Что можно увидеть в женском футболе?

12:45 Из-за чего в Америке уравняли гонорары футболистов, и что к этому вело?

17:03 Когда тоже самое случится в России? И сколько людей ходит у нас на женскую сборную?

19:36 Люди смотрят женский футбол из-за равенства полов?

25:36 Почему в Англии банили женский футбол?

28:25 Сколько получают футболистки сборной?

31:49 Надежда станет лидером женского профсоюза?

36:02 Женский футбол растет сильнее, чем любые мужские лиги. Как так?

43:53 Что продавать зрителю в женском футболе?

51:03 Чего нет в игре мужских команд?

57:18 За кого болеть на женском чемпионате Европы?

1:00:51 Хайп нового дня: Ада Хегерберг.

1:01:36 На какой позиции играет Надя и у кого учится?

1:03:26 Как быть подопечной Григоряна?

1:03:46 Филология нейминга GirlPower.

1:05:35 Где в России смотреть классный женский футбол? Летим вместе с S7.

1:10:00 Как попасть в лагерь GirlPower × S7? (Спойлер: это аналог «Красавы»?).

1:15:23 Сколько получают девушки в Суперлиге?

1:18:08 Скаутинг по видео – это необходимое зло или вообще не зло?

1:19:45 Почему женщины в России не смотрят футбол, и как туда пришла Надя?

1:21:54 Гендеры должны умереть. Давайте отменим ненужное!

1:29:25 С какими трудностями бы столкнулись женщины после отмены разделения?

1:36:42 А нужно ли вообще объединять мужчин и женщин на поле?

1:44:00 Растворяемся в документалистике: что есть женщина?

1:53:45 Игорь посмотрит женский футбол – он почти пообещал!