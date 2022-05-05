Российские клубы вернули в настольную ЛЧ благодаря юристам из подкаста «SILA Права». Новый выпуск – об этом и других любопытных прецедентах

Подкаст «SILA Права» продолжает разбираться в неочевидных тонкостях главных новостей. Ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев (Илья Чичеров взял небольшой отпуск) разобрали новые детали скандала с участием Жерара Пике и будущее Суперлиги.

А еще обсудили переход России из Европы в Азию, антироссийские санкции федераций и важную апелляцию – она возвращает в Лигу чемпионов наши клубы в настольном теннисе.

🇪🇸 Жерар Пике жаловался президенту испанской федерации на арбитров – явный конфликт интересов?

👨‍⚖️ Теперь УЕФА может накладывать санкции на участников Суперлиги – идея «Барсы», «Реала» и «Юве» умрет?

🇷🇺 В санном спорте хотят поменять регламент, чтобы законно отстранить Россию

🏓 Важная победа юристов в настольном теннисе: наши клубы должны вернуть в Лигу чемпионов

✅ Федерация шахмат России пошла в Азию – это полезный или опасный прецедент?

P.S. Да, это подкаст – конкретно на этой странице нет текстовой версии.

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