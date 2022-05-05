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Российские клубы вернули в настольную ЛЧ благодаря юристам из подкаста «SILA Права». Новый выпуск – об этом и других любопытных прецедентах

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Михаил Прокопец
Жерар Пике Жерар Пике
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Подкаст «SILA Права» продолжает разбираться в неочевидных тонкостях главных новостей. Ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев (Илья Чичеров взял небольшой отпуск) разобрали новые детали скандала с участием Жерара Пике и будущее Суперлиги.

А еще обсудили переход России из Европы в Азию, антироссийские санкции федераций и важную апелляцию – она возвращает в Лигу чемпионов наши клубы в настольном теннисе.

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P.S. Да, это подкаст – конкретно на этой странице нет текстовой версии.

Если вам интересны детали истории с Лигой чемпионов в настольном теннисе текстом – они здесь:

Лигу чемпионов переиграют из-за наших клубов! Это настольный теннис – отстранение России признали дискриминацией и вернули в плей-офф

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