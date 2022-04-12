«Астон Мартин» провалил старт в обновленной «Ф-1». Дождется ли Феттель побед?

После трех гонок сезона-2022 последнее место в Кубке конструкторов занимает команда «Астон Мартин» – Ланс Стролл, Нико Хюлькенберг и Себастьян Феттель не заработали ни одного очка.

В этом году ожидать спортивных успехов коллектива из Сильверстоуна бессмысленно, но как насчет исполнения заветной мечты в 2023-м? Дождется ли Феттель побед за рулем зеленой машины? Редактор Sports.ru Дмитрий Федотов в подкасте «Турбораздув» задумывается о трудностях реализации гоночных планов амбициозного владельца Лоренса Стролла.

Таймкоды

00:22 Какие прогнозы сбылись в начале сезона? 01:35 Худший старт у «Астон Мартин» 04:49 Влияние кризисных лет 08:38 Пути «Мерседеса» и «Ред Булл» к вершине 13:01 Концепции построения команды – что выбрали в Сильверстоуне? 16:00 Административная неразбериха и главные люди в новой структуре 22:33 Феттель дождется побед?