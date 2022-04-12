Подкасты Sports.ru
Блог
Подкасты

«Астон Мартин» провалил старт в обновленной «Ф-1». Дождется ли Феттель побед?

Майк Крак
Ланс Стролл Ланс Стролл
Отмар Сафнауэр
Лоренс Стролл
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Дэн Фэллоус
Формула-1
Астон Мартин Астон Мартин
Авто Авто

После трех гонок сезона-2022 последнее место в Кубке конструкторов занимает команда «Астон Мартин» – Ланс Стролл, Нико Хюлькенберг и Себастьян Феттель не заработали ни одного очка. 

В этом году ожидать спортивных успехов коллектива из Сильверстоуна бессмысленно, но как насчет исполнения заветной мечты в 2023-м? Дождется ли Феттель побед за рулем зеленой машины? Редактор Sports.ru Дмитрий Федотов в подкасте «Турбораздув» задумывается о трудностях реализации гоночных планов амбициозного владельца Лоренса Стролла.

Таймкоды

00:22 Какие прогнозы сбылись в начале сезона? 01:35 Худший старт у «Астон Мартин» 04:49 Влияние кризисных лет 08:38 Пути «Мерседеса» и «Ред Булл» к вершине 13:01 Концепции построения команды – что выбрали в Сильверстоуне? 16:00 Административная неразбериха и главные люди в новой структуре 22:33 Феттель дождется побед?

Слушайте подкаст на удобной для вас платформе

У Феттеля худшее возвращение в «Ф-1» после ковида: две аварии, сход, сгоревший мотор и глупый штраф за поездку по треку на скутере

Феттель проехал на мопеде по треку «Ф-1» после поломки болида – и заплатил штраф в 5000 евро. А надо было взять пассажиром работника трека

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные