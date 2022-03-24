РПЛ останется без легионеров? Как продвигается дело РФС в CAS? Что вообще будет с нашим спортом? Объясняет «SILA Права»

Актуальный спецвыпуск.

Подкаст «SILA Права» возвращается – и сразу с актуальным спецвыпуском. Ведущие – Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров – обсудили все происходящее с международным и российским спортом после 24 февраля. Внутри – детали из решений МОК и ФИФА, новые правила нашего футбола и, конечно же, прогнозы о том, что нас ждет дальше.

📝 Почему все федерации подчинились, когда МОК призвал отстранить россиян?

❌ Принцип «Спорт вне политики» вообще не работает?

🧑‍⚖️ Мы помогаем РФС обжаловать решение ФИФА – что там происходит?

🇷🇺 Легионеры вернутся в РПЛ после 30 июня?

📌 Как ситуация в спорте будет развиваться в дальнейшем?

Аренды в футболе – это не так просто, как кажется. Как клубы увиливают от выплат, что ломают ссоры, кого арендовать вообще нельзя?