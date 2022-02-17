Как работает новая проверка на допинг, зачем УЕФА судится с пиццерией и почему английский ФФП задушил «Дерби»? Рассказываем

«SILA Права» объясняет.

После экстренного выпуска про Камилу Валиеву (вы же послушали?) подкаст «SILA Права» возвращается к традиционному расписанию – здесь очередная порция любопытных новостей. Ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров разобрали новый способ взятия допинг-пробы, огромные проблемы «Дерби Каунти» со снятием очков и претензии УЕФА к пиццерии. А еще – обсудили странного судью с Кубка Африки и отмену матча «Париж» – «Лион» из-за драки фанатов. Все – с юридическим уклоном, как обычно.

💉 Изобрели новый способ, как брать допинг-пробу – какой и зачем?

💵 «Дерби Каунти» Руни утонул в проблемах – все из-за особенностей ФФП в Англии?

🍕 УЕФА судится с пиццерией – в чем юридическая суть претензии?

🇫🇷 Матч Кубка Франции отменили после первого тайма (из-за фанатов) и оба клуба исключили – почему?

Давайте слушать! Пожалуйста, давайте попробуем обойтись без комментариев в духе «где текст» – само интересное чуть позже будет и текстом 😉

В чем главная проблема Fan ID, зачем ФИФА меняет правила аренд и как дело Джоковича повлияет на всех? «SILA Права» вернулась с глобальными темами