Исламхана вызвали в сборную после двух лет бана. Мы рады за Баторика, но это выглядит странно

Первые мысли.

Бауыржан Исламхан – это один из самых талантливых игроков своего поколения, который, похоже, так и не сможет реализовать весь потенциал. Мы все ждали, когда одаренный плеймейкер переберется куда-то за пределы КПЛ.

Сначала надежды были на «Зенит», затем Исламхан обосновался в «Аль-Айне». Оказалось, что тот трансфер был роковым. Именно в азиатской конфедерации Баурыжана поймали на допинге, после чего забанили на целых два года.

Дисквалификация пролетела незаметно – Исламхан уже может участвовать в официальных матчах, но еще до подписания контракта с клубом, Баторика вызвали в сборную.

«Я наслышан о Бауыржане. У него есть огромный талант и богатый опыт. На предстоящем сборе хочу посмотреть на его физическую форму. Все-таки, у Исламхана не было игровой практики целых два года – это немалый срок. По ходу УТС будет какая-то ясность о его физических данных, на сколько он будет готов к предстоящим матчам», – прокомментировал Магомед Адиев свое решение.

Приглашение Исламхана выглядит странным и пугающим по нескольким причинам.

Первая:

В Казахстане игрок может получить вызов в сборную из-за имени и старых заслуг. Сам Адиев не знает, в каком состоянии находится Исламхан, но уже привлекает его в команду.

Вторая:

Заявка сборной не бесконечна. Если в команду добавили Исламхана, то значит, что места в национальной команде лишился кто-то другой. Этот футболист мог отпахать весь сезон, но в конце года не попасть в сборную только потому, что экс-капитан сборной отбыл дисквалификацию и готов играть (в юридическом плане).

Третья:

Допустим, Адиев считает, что никого сильнее Исламхана сейчас в Казахстане нет. В таком случае у нас большие проблемы – даже разобранный Бауыржан предпочтительнее конкурентов по позиции. Неужели пропасть между ним и остальными игроками с казахстанским паспортом настолько велика?!

Слабо верится, что после такого громкого анонса, Исламхану не дадут выйти на поле против Узбекистана (16 ноября) и ОАЭ (19 ноября). Похоже, именно в матчах Национальной сборной мы и увидим, как Исламхан провел последние два года.

Вернется еще сильнее?

Фото: instagram.com/islamkhan_9