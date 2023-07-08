8 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете историю «Ракува» от главных специалистов по польскому футболу. Поддерживайте автора плюсами, подписками – и донатами.

Польский «Ракув» знаком болельщикам из России: успел насолить «Рубину» со Слуцким-тренером и Хвичей на поле. Но его история гораздо богаче. В 2016-м команда играла в третьем дивизионе, умудряясь проигрывать 1:8; в 2023-м взяла золотые медали чемпионата Польши: за три тура до конца гарантировала титул.

Как команда третьего дивизиона так быстро превратилась в чемпиона Польши?

Piłka Nożna – телеграм-канал о польском футболе на русском языке. Самые свежие новости польского футбола, мысли автора о прошедших матчах, прогнозы на матчи Экстракласы и многое другое.

Связь с социалистами и скитание по низшим лигам страны

В 1921-м усилиями членов организации молодежи общества университета рабочего, тесно связанного с социалистической партией Польши, в Ченстохове был основан «Спортивно-футбольный клуб Раковия». «Раковия» не была первым клубом в Ченстохове – еще в 1913 году в городе появилась команда под названием «Ченстоховянка».

Создатели клуба хотели развивать свой футбольный клуб, но быстро возникли первые проблемы. Новый футбольный клуб необходимо было зарегистрировать, но ни в келецком, ни в краковском окружных футбольных союзах сделать этого не удалось – из-за некоторых недостатков в учредительных документах клуба. Первыми цветами клуба были зелено-черные, именно в форме такого цвета ченстоховцы проводили свои первые матчи.

В 2021-м на один матч «Ракув» вернулся к зелено-черным цветам. Это была игра в честь столетия клуба.

На старте клуб поддерживал металлургический комбинат, построенный в конце XIX – начале XX века вблизи деревни Ракув, располагавшейся недалеко от Ченстоховы. В межвоенной Польше это был один из крупнейших комбинатов. От названия небольшой деревеньки и пошло название футбольного клуба. Теперь Ракув является районом Ченстоховы. Благодаря поддержке металлургического комбината, футбольному клубу нашлось где играть. Свои первые матчи «Раковия» проводила на стадионе на улице Лимановского. Играет здесь клуб, кстати, и сегодня.

В 1924-м команда приняла участие в чемпионате среди других команд Ченстоховы, но уже в 1925-м клуб был ликвидирован из-за так и не полученной регистрации.

В 1927-м деревня Ракув вошла в административно-территориальные границы Ченстоховы, а футбольный клуб был воссоздан, небольшие изменения претерпело название клуба, к которому были добавлены нотки социализма. С 1927-го ченстоховский клуб получил имя «Спортивный клуб рабочих Ракув Ченстохова» (RKS (Robotniczy Klub Sportowy) Raków Częstochowa). Эта связь с социалистами вскоре могла стоить футбольному клубу жизни.

Изменились, кстати, и цвета клуба. Теперь клубными цветами «Ракува» стали красно-синие. С регистрацией клуба в очередной раз возникли проблемы, но, несмотря на это, клуб продолжил жизнь, которая чуть не прервалась в 1930-м, когда в Польше проводились выборы в парламент. После выборов случались столкновения между приверженцами правительства и лицами, поддерживающими социалистов. Доходило до грабежей и даже убийства человека, выступавшего против социалистов. И вот тут социалистическое происхождение «Ракува» могло привести к очередной ликвидации клуба, но клуб все же выжил.

Выбираясь с самого дна польского футбола, «Ракув» постепенно дошел до третьего по силе польского дивизиона, где и встретил немецкое вторжение в сентябре 1939-го. Во время немецкой оккупации клуб существовать не мог, в концентрационных лагерях умерли бывшие президенты клуба Мариан Федерак и Константий Завадски, от рук немцев погибли несколько футболистов клуба: Мечислав Андре и Станислав Фросиш.

После окончания войны район Ракув стал активно развиваться: появлялось много новых построек, а в металлургический комбинат вкладывались большие деньги. И в 1949 году при поддержке комбината футбольный клуб был воссоздан, пусть и не под историческим названием. Восемь лет ченстоховцы выступали под названием «Сталь», а в 1957-м название «Ракув» вернулось. Вместе с названием изменения претерпел и логотип клуба, на котором появилось шесть труб металлургического комбината, в начале XXI-го века одна из труб с логотипа пропала, а пять вертикальных полос на нынешнем логотипе клуба отсылают как раз к этим самым трубам металлургического завода.

Долгое время команде звезд с неба не хватало – клуб болтался между третьим и четвертым дивизионами Польши, изредка появляясь то во втором дивизионе, то в пятом.

Зато мог «Ракув» привезти в Ченстохову кубок Польши. В сезоне-1966/67 «Ракув», выступая в третьем дивизионе, вышел в финал кубка Польши, где ченстоховцы сыграли с краковской «Вислой». Девяносто минут закончились без голов, но в дополнительное время краковчане забили два безответных мяча. В 2011-м «Ракув» отметил 90-летие матчем именно против «Вислы». Ченстоховцам удалось взять реванш – 1:0.

Футболисты «Ракува» перед финальным матчем кубка Польши с краковской «Вислой»

В сезоне-1993/94 «Ракув» наконец-то вышел в Первую лигу (нынешнюю Экстракласу), заняв первое место во втором дивизионе. Но приключения с лучшими командами страны продлились всего четыре сезона, за которые лучшим местом «Ракува» стало восьмое (в сезоне-1995/96). Вылет из элиты вышел болезненным. Трехсезонное падение клуба завершилось в четвертом дивизионе. Все нужно было начинать с самого начала.

Сделать это оказалось непросто. В 2001-м «Ракув», выступая в четвертом дивизионе, проиграл «Варте» из Заверця 0:10. По признанию фанатов «Ракува», тогда клуб был скорее мертв, чем жив. В Ченстохове кроме них клуб практически был никому не нужен. Ходили слухи, что на месте стадиона местные власти планировали сначала построить торговый центр, а затем... разместить кладбище. Но клуб и стадион снова выжили.

Михал Шверчевски: любовь к «Ракуву» и 38-е место в списке Forbes

Постепенно клуб выбирался из дебрей польского футбола. С 2005-го по 2017-й «Ракув» выступал в третьем по силе польском дивизионе. Именно в этот период в клуб и пришли два человека, совершившее ченстоховское чудо.

В конце 2014-го владельцем клуба стал Михал Шверчевски, один из основателей и собственник фирмы x-kom, занимающейся продажей компьютерной и электронной техники. В 2002 году Шверчевски открыл в центре Ченстоховы свой первый магазин. Постепенно появлялись новые и новые точки, но ключевым шагом развития компании x-kom стало открытие интернет-магазина. Сегодня x-kom – один из самых крупных интернет-магазинов в Польше с ежегодным доходом в 2,5 миллиарда злотых. Сейчас Михалу Шверчевскому 45 лет, в 2021-м он впервые попал в сотню самых богатых поляков по мнению Forbes, а по итогам 2022-го поднялся в списке на 38-е место.

Зачем же человеку, владеющему фирмой с доходом по состоянию на 2010-й в размере 150 миллионов злотых (около 50 миллионов долларов США), футбольный клуб?

Шверчевски ни раз говорил о своей любви к футболу. Подростком Шверчевски часто посещал матчи «Ракува», застав еще выступления ченстоховцев в элите польского футбола. После вылета в четвертый дивизион Михал пообещал себе, что вернет «Ракув» в компанию лучших команд Польши.

Изначально Шверчевски был одним из спонсоров клуба из Ченстоховы. Но в декабре 2014-го он выкупил 100% акций «Ракува». За несколько месяцев до этого Шверчевски презентовал свой план развития клуба, который включал выход в Экстракасу в 2019 году, а на 2021-ый год был запланирован лучший результат в истории «Ракува».

Но одного Шверчевского было мало.

Судьбоносное поражение со счетом 1:8

В сезоне-2015/16 «Ракув» пытался наконец завоевать путевку в Первую лигу, за год до этого ченстоховцы уступили в стыковых матчах, оставшись еще на год в третьем по силе дивизионе. В рамках 25-го тура Второй лиги ченстоховцы принимали тышский «ГКС». Фаворитом встречи были хозяева, занимавшие на тот момент третье место в таблице, «ГКС» был пятым, имея на шесть очков меньше. Но матч закончился катастрофой – к перерыву ченстоховцы проигрывали 0:5. В принципе эти цифры на табло горели уже на 25-ой минуте. Закончилось все представление со счетом 1:8. Немного не хватило, чтобы повторить позор матча с «Вартой» в 2001-м. Но если тот матч чуть было не ознаменовал смерть клуба, проигранный матч с тышанами изменил все.

«Мне остается только извиниться перед болельщиками, правлением владельцем за нашу игру, за наше отношение к игре» , – после матча тогдашний тренер «Ракува» Пшемыслав Чехежа был немногословен.

После матча отдельные болельщики в соцсетях обращались к Шверчевскому, вопрошая, не обидно ли ему вкладывать свои деньги в такой клуб, предлагая в том числе заняться развитием своей молодежи, но Шверчевски и сам знал, что нужно изменить.

Матч следующего тура против бытомской «Полонии» «Ракув» провел еще под руководством Чехежа, но с трибуны за игрой следил второй герой ченстоховской сказки – Марек Папшун. Матч с «Полонией» стал последним для Чехежа у руля «Ракува», в клубе произошла уже вторая тренерская рокировка в сезоне, несмотря на то, что клуб продолжал бороться за повышение в классе. Выбор тренера не был случайным, Шверчевски признавался позже, что общался с Папшуном еще в 2015-м.

Марек Папшун: совмещение работы тренером и преподавателем в школе и стремительный скачок вверх

Старт у Марека Папшуна вышел неудачным: ни одной победы в первых четырех матчах, но футболисты изменения заметили быстро:

«С первой тренировки стало понятно, каким тренер видит игру нашей команды. Его анализ соперника вселял в нас уверенность. Мы играли в третьем дивизионе, а Папшун повторял, что мы можем играть даже с «Барселоной». Папшун призывал нас не бояться соперников, мы чувствовали в нем уверенность, раньше же при Чехеже у нас и из «Грыфа» Вейхерово делали сильный европейский клуб, предупреждая о силе соперника. После смены тренера мы сосредоточились прежде всего на своей игре, а не на игре соперника», – рассказывал о первых днях Папшуна в клубе Матеуш Кос, тогдашний вратарь ченстоховцев.

Откуда взялся Марек Папшун и почему никто о существовании этого тренера в Польше не знал?

Марек Папшун родился в 1974-м в Варшаве, однако сделать успешную футбольную карьеру ему не удалось. Папшун успел поиграть максимум в третьем-четвертом дивизионах Польши, после чего в молодом возрасте из-за тяжелой травмы завершил карьеру. После завершения карьеры Папшун не стал тренером, около пятнадцати лет Марек проработал в школе в качестве учителей истории и физического воспитания. Вместе с работой в школе Папшун поступил в академию физического воспитания, после чего впервые оказался на тренерском мостике, возглавив в 2006-м «Долцан» из Зомбек.

В течение десяти лет Папшун успел поработать в нескольких клубах из мазовецкого воеводства, преимущественно выступающих в третьем-четвертом дивизионах страны. Интересно, что работу тренером Папшун долгое время совмещал с работой в школе, от которой полностью отказался лишь после выхода «Ракува» в Первую лигу. Делал это Папшун без большого удовольствия, сомневаясь в успешности своей карьеры в качестве тренера.

Еще один интересный факт: Папшун как учитель физического воспитания готовил футбольную команду школы к выступлению на локальных соревнованиях. В его команде были игроки, занимавшиеся в тот момент в не самых плохих футбольных школах Польши. Эти же игроки не разделяли видения игры Папшуном, считая его тактические подходы не верными.

В первом своем сезоне Папшун так и не смог поднять «Ракув» во второй по силе дивизион. Из-за проблем с лицензией у команд из Первой лиги повышение давало бы даже четвертое место. «Ракув» финишировал на пятой строчке. Летом 2016-го в Ченстохове дошло до серьезных изменений в составе «Ракува». В клуб пришло около десяти новых футболистов, одним из которых был 24-летний чешский защитник Томаш Петрашек. В сезоне-2016/17 «Ракув» с ходу показал свое желание повыситься в классе, команда Папшуна практически не выпадала из дуэта лидеров, придя к финишу на первой строчке с 71 набранным очком в 34 матчах. Спустя практически год после матча с тышским «ГКС» «Ракув» встречался с «Радомяком». В матче с радомцами в составе ченстоховцев вышли всего три игрока, которые помнили тот позор с тышанами.

Выйдя в I-ую лигу, в Ченстохове не ставили задачи сразу же подняться в Экстракласу: команда снова требовала усиления, а одним из новичков, пришедших перед стартом сезона-2017/18, стал 28-летний Анджей Невулис. Если Томаш Петрашек поднимет над собой чемпионский трофей 27 мая 2023-го, Невулису уже не суждено будет этого сделать, за полгода до чемпионского триумфа ченстоховцев защитник ушел в «Медзь». Первый сезон в I-ой лиге ченстоховцы завершили седьмыми. В следующем сезоне «ракувцы» с самого начала сезона дали понять свои амбиции, лишь после 2-го и 3-го туров «красно-синие» располагались не на первой строчке в таблице. К финишу «ракувцы» пришли на первом месте с отрывом от третьего в шесть очков. Повышение в классе «Ракув» обеспечил себе задолго до конца сезона, расслабившись в концовке. В последних четырех матчах ченстоховцы набрали всего два очка. Интересно, что, приходя в «Ракув», Михал Шверчевски говорил о плане выхода в Экстракласу именно в 2019-м.

Спустя двадцать один сезон «Ракув» вернулся в Экстракласу, но Экстракласа не вернулась в Ченстохову. На матче 34-го тура Первой лиги с «Виграми» «Ракув» прощался не только с I-ой лигой, но и со своим стадионом. Нет, на его месте вновь не собирались основывать кладбище. Стадион «Ракува» в том состоянии не удовлетворял требованиям Экстракласы, поэтому в Ченстохове собирались провести быструю реконструкцию, обещая, что уже через сезон, а, возможно и быстрее, «Ракув» вернется на свою домашнюю арену.

Нынешний стадион «Ракува»

Первые успехи и дебют в еврокубках

Первый сезон в Экстракласе «Ракув» проводил в Белхатуве. Целью ченстоховцев в сезоне-2019/20 было спокойно сохранить место в Экстракласе. Сделать это было не так уж просто. Именно с сезона-19/20 из Экстракласы стали вылетать не две последние команды, а три. Несмотря на это, ченстоховцы заняли 10-ое место, оставшись в элите на следующий сезон.

Сезон-2020/21 должен был стать особенным для «Ракува». В Ченстохове собирались отпраздновать столетний юбилей клуба. Сделать это хотели на новом стадионе, но сроки окончания реконструкции несколько раз сдвигались, из-за чего клуб снова вынужден был проводить домашние матчи в Белхатуве. От юбилейного сезона в клубе были большие ожидания. Опять же вернемся к словам Михала Шверчевского, который за несколько лет до этого, когда команда находилась еще в третьем дивизионе, говорил, что в 2021-м «ракувцы» покажут лучший результат в своей истории.

Перед стартом сезона в клуб пришел испанец Иви Лопес, имевший к тому времени опыт игры в том числе в испанской Ла Лиге. С самого начала сезона «ракувцы» забрались в верхнюю половину таблицы и, начиная с третьего тура, до конца сезона ни разу не покидали лидирующую тройку. В течение некоторого времени ченстоховцам даже удалось полидировать в чемпионате, но удержать первое место не удалось – серебряные медали Экстракласы, что было признано грандиозным успехом. Но это было еще не все.

Параллельно с борьбой за медали Экстракласы «Ракув» продвигался по сетке кубка Польши, выбив из розыгрыша грозный «Лех» и действующего обладателя кубка «Краковию». 2 мая в Любине «ракувцы» в финальном поединке встретились с «Аркой» из Первой лиги. «Ракув» первым пропустил, но ченстоховцы нашли в себе силы отыграться, а затем и вырвать победу в основное время матча. Один из голов – на счету Иви Лопеса.

2021-й. «Ракув» поднимает первый в своей истории кубок Польши

Впервые в своей истории «Ракув» стал обладателем кубка Польши, впервые в своей истории ченстоховцы завоевали медали чемпионата. Юбилейный сезон-2020/21 можно было признать удачным. А летом 2021-го ченстоховцы добавили к этому еще и суперкубок Польши, победив в серии пенальти варшавскую «Легию».

Если сезон-2020/21 был удачным для «Ракува» с точки зрения результата, то лето 2021-го вышло великолепным с финансовой точки зрения. «Ракув» продал футболистов на сумму чуть меньше 8 миллионов евро, причем еще два и полтора года назад за этих же игроков ченстоховцы отдали меньше 100 тысяч евро.

В Камиле Пентковском не видели большой перспективы в Любине, поэтому местный «Заглембе» спокойно расстался с защитником, не требуя от «Ракува» какой-либо компенсации. За два года в Ченьстохове Пентковски стал одним из лучших защитников лиги, получил вызов в сборную Польши и перешел в австрийский «Ред Булл» за 5 миллионов евро.

Давида Тиянича «Ракув» нашел в одном из слабейших клубов словенской лиги. За полузащитника «Триглав» получил меньше 100 тысяч евро, чему был несказанно доволен. «Ракув» тоже оказался доволен – за небольшие деньги они получили полузащитника, который быстро стал одним из лидеров команды, забив победный гол в финале кубка Польши против «Арки». Летом 2021-го Тиянич перебрался в турецкий «Гезтепе», который заплатил ченстоховцам чуть меньше 3 миллионов евро.

Потеря сразу двух лидеров перед стартом в еврокубках вызывала опасения, но ченстоховцы не только продавали футболистов, но и покупали. «Ракув» пополнили голкипер Владан Ковачевич, защитники Зоран Арсенич и Милан Рундич. За Ковачевича тогда были отданы рекордные для клуба 500 тысяч евро. Боснийский вратарь с первых матчей начал оправдывать вложенные в него деньги.

Дебют Ковачевича в футболке «Ракува» пришелся на матч за суперкубок Польши против «Легии». Босниец допустил небольшую ошибку на выходе в самой концовке матча, благодаря чему варшавяне сумели сравнять счет и перевести игру в серию пенальти. Там уже Ковачевич не ошибался, два незабитых пенальти в исполнении «легионистов». В первом туре Экстракласы Ковачевичу снова пришлось много поработать. Несмотря на два пропущенных мяча, игру боснийца оценили высоко, поставив его в сборную тура. Все дело в том, что Ковачевич сделал три великолепных сейва и... снова отразил пенальти, благодаря чему «Ракув» победил «Пяст» 3:2.

В Лиге конференций во втором раунде «Ракуву» досталась литовская «Судува». Многие считали, что для ченстоховцев это будет легкая прогулка, но команда Папшуна за 210 минут так ни разу и не поразила ворота литовцев, но на выручку «ракувцам» снова пришел Ковачевич – два дежурных сэйва после ударов литовцев и «Ракув» вышел в третий раунд, где его ждал казанский «Рубин» с Хвичей на поле и Слуцким на тренерской скамейке.

«Ракув» не был фаворитом противостояния, но в первом матче сумел удержать важную нулевую ничью, снова проявил себя Ковачевич, отразив пару ударов того же Хвичи. В ответном матче в Казани было непросто – давление «Рубина», удары в каркас ворот, но по окончании девяносто минут на табло снова горели нули. Матч перешел в дополнительные полчаса, в которые казанцы лишились одного игрока из-за двух предупреждений. «Ракувцам» удалось воспользоваться численным преимуществом на 111-й минуте, но в самой концовке второго дополнительного тайма все старания ченстоховцев мог перечеркнуть Хакшабанович.

Только что Владислав Гутковскис забил победный гол в ворота казанского «Рубина»

Выдра, вышедший на замену, сфолил на Уремовиче в своей штрафной уже после того, как защитник казанцев пробил по воротам. Арбитр был неумолим – пенальти, несмотря на все возмущения поляков. Леонид Слуцкий моментально выпустил на поле резервного кипера Медведева на серию пенальти. Не учел Слуцкий лишь одного – умения Ковачевича отражать удары с точки. Босниец отразил уже шестой удар с точки за семь матчей и подарил «ракувцам» путевку в следующий раунд лиги конференций, где поляков ждал «Гент».

«Ракув» снова не был фаворитом противостояния в еврокубках, но первый матч в очередной раз подарил надежду на продолжение еврокубковой сказки. Ковачевич снова отстоял на ноль, продлив свою сухую серию до 510 минут, а гол Невулиса позволил ченстоховцам ехать в Бельгию с преимуществом в один мяч. На выезде «ракувцы» 45 минут сдерживали напор бельгийцев. На 555-й сухая серия «Ракува» в еврокубках прервалась. Во втором тайме «Гент» забил еще дважды. Первый еврокубковый поход «Ракува» закончился в шаге от группового этапа лиги конференций.

После вылета из еврокубков ченстоховцы сосредоточились на внутренней арене. Долгое время ченстоховцы были в роли догоняющих, пока в таблице лидировали «Погонь» и «Лех». Попутно «ракувцы» снова проходили одного соперника за другим в кубке Польши. В полуфинале подопечные Папшуна остановили варшавскую «Легию», провалившую тот сезон. В финале кубка ченстоховцев ждал познаньский «Лех», боровшийся с «Ракувом» за золотые медали и в Экстракласе.

2-го мая «Ракув» на Народовом завоевал второй кубок Польши подряд. На тот момент ченстоховцы еще лидировали в Экстракласе. Намечался чемпионский дубль, а с учетом завоеванного суперкубка Польши – хет-трик, но в самый ответственный момент «Ракув» посыпался. В последних трех турах ченстоховцы набрали всего четыре очка, пропустив вперед «Лех». За тур до конца чемпионата познаньцы гарантировали себе золотые медали.

Чемпионский сезон-2022/23

Сезон-2022/23 «Ракув» привычно начал с победы в суперкубке Польши, переиграв в Познани «Лех», затем ченстоховцев ждал старт в еврокубках. «Ракув» без проблем прошел два первых раунда лиги конференций, обыграв «Астану» и трнавский «Спартак», не пропустив ни одного мяча в четырех поединках (6:0 и 3:0 по сумме двух встреч соответственно), но в раунде плей-офф «ракувцам» досталась пражская «Славия», серьезный соперник, который неоднократно в последние годы доходил до стадий плей-офф еврокубков. Ченстоховцам не хватило совсем чуть-чуть, лишь в дополнительные тридцать минут пражане сумели вырвать путевку в группу лиги конференций. «Ракув» снова вылетел из еврокубков за шаг до группового этапа и снова получил шанс сосредоточиться на внутренних турнирах.

Иви Лопес – один из лидеров нынешнего «Ракува»

Ченстоховцы сметали практически всех на своем пути. После 17 туров на счету «Ракува» было 41 очко, у ближайшего преследователя – на девять меньше. В начале второго крупа ченстоховцы чуть забуксовали, позволив варшавской «Легии» приблизиться к себе в турнирной таблице. Поражение от варшавян на Лазенковской в 26-м туре, казалось, возродило интригу в борьбе за чемпионство, но «Легия» как раз после победы над «Ракувом» посыпалась и начала терять очки. В 30-м туре ченстоховцы могли гарантировать себе золотые медали Экстракласы, но для этого необходимо было, чтобы «Легия» потеряла очки в матче с «Вислой». Этого не случилось, между командами осталось расстояние в 11 очков, а впереди их ждал очный матч в финале кубка Польши. «Ракув» получил шанс завоевать третий кубок подряд, последним кому это удавалось сделать была как раз варшавская «Легия».

Удаление в составе варшавян уже на шестой минуте, казалось, практически гарантировало успех ченстоховцам, но «Легия» выдержала все 120 минут, а в серии пенальти оказалась точнее.

Сто двадцать минут игры вдесятером и долгожданный юбилейный трофей. «Легия» – обладатель кубка Польши-2022/2023

7 мая «Ракуву» предоставился еще один шанс оформить чемпионский титул. Для этого достаточно было набрать хотя бы одно очко в Кельце в матче с местной «Короной», но ченстоховцы вновь не показали своего прежнего уровня, уступив 0:1, а промах по пустым воротам с нескольких метров в исполнении Франа Тудора на 95-й минуте ознаменовал неудачные попытки ченстоховцев гарантировать себе золотые медали Экстракласы.

Но была и другая возможность отпраздновать чемпионство уже в воскресенье. В случае потери очков в Щецине варшавская «Легия» теряла бы математические шансы на чемпионство. Уставшие варшавяне после финала кубка проиграли «Погони». О своем чемпионстве футболисты и тренерский штаб «Ракува» узнали в автобусе по пути в Ченстохову. Из-за этого празднование чемпионского титула вышло спонтанным.

Автобус с игроками остановился в небольшом заведении возле дороги, ведущей в Ченстохову, где «ракувцы» и начали отмечать первый в истории клуба чемпионский титул. Уже по возвращении в родной город футболисты и тренерский штаб встретились с болельщиками.

Такой путь от команды третьего дивизиона, уступающей сопернику 1:8, до чемпиона Польши занял у «Ракува» всего семь лет. Теперь перед клубом открываются новые горизонты.

Но не все так радужно в будущем клуба.

Не совсем ясное будущее клуба

18 апреля исполнилось ровно семь лет с начала работы Марека Папшуна в «Ракуве», за день до этого клуб объявил о пресс-конференции, запланированной на 19 апреля. В соцсетях моментально начали предполагать, с чем будет связано это мероприятие. Дело в том, что по окончании сезона истекал срок его контракта. Кто-то считал, что на пресс-конференции объявят о продлении, но некоторые считали иначе, утверждая, что Папшун покинет клуб по окончании сезона. В мнениях расходились и популярные спортивные журналисты, делившиеся совершенно противоположными инсайдами.

Правы оказались вторые. Спустя семь лет Марек Папшун покидает «Ракув». Еще раньше тренер говорил о желании сделать небольшую паузу в карьере, чтобы уделить больше времени семье. Михал Шверчевски поблагодарил тренера за прекрасно проделанную работу в клубе. Имя Папшуна навсегда будет записано в истории ченстоховского клуба. Известно уже и имя преемника Папшуна. Им станет Давид Швагра, работавший в тренерском штабе Марека Папшуна в качестве ассистента тренера.

19 апреля 2023-го. Пресс-конференция Михала Шверчевского и Марека Папшуна

Своей игрой внимание европейских клубов привлекают многие лидеры команды: Владан Ковачевич, Фран Тудор и Иви Лопес. Несмотря на то, что все трое имеют долгосрочные контракты с «Ракувом», удержать их будет не самой простой задачей. Перед Давидом Швагрой стоит крайне тяжелая задача – попытаться защитить чемпионский титул и успешно выступить в еврокубках.

В еврокубках, которые «Ракув» в случае успеха будет проводить не на домашней арене. Небольшой стадион клуба не соответствует требованиям, предъявляемым к аренам участников последнего квалификационного раунда лиги чемпионов, а также групповых этапов лиги Европы и лиги конференций, поэтому «красно-синие» ищут другую аренду для проведения еврокубковых матчей. В числе кандидатов – уже знакомая арена в Бельско-Бялой, где «Ракув» играл в еврокубковой кампании-2021/22.

В Ченстохове, да в принципе и во всей Польше, уже давно задаются вопросом, почему клубу был построен такой небольшой стадион, но здесь в какой-то степени можно понять городские власти Ченстоховы. Никто не ожидал такого стремительного развития от клуба, который еще совсем недавно играл в третьем по силе дивизионе Польши. Но уже сейчас руководство клуба и местные власти говорят о том, что в городе планируют построить новую арену на пятнадцать тысяч человек.

Вопрос стадиона поднялся и во время празднования чемпионского титула. Владислав Гутковскис в рупор высказался нелицеприятно в адрес президента города Кшиштофа Матыящика. На следующий день латвийский форвард принес свои извинения, а клуб и городские власти вроде как урегулировали конфликт.

Впереди у «Ракува» непростое межсезонье: необходимо готовиться к историческому старту команды в квалификации Лиги чемпионов и защите чемпионского титула в Экстракласе. «Легия», преодолевшая кризис, и «Лех», пошумевший в еврокубках, явно не намерены просто так отдавать второй подряд чемпионский титул ченстоховцам. Смогут ли «ракувцы» повторить свой успех, но уже без Марека Папшуна, одного из творцов этого самого успеха – большой вопрос.

Кажется, мы стали свидетелями появления нового топ-клуба в Польше. С учетом грамотного развития щецинской «Погони», теперь в чемпионате образовалась четверка крепких команд, которую будет трудно подвинуть с лидирующих позиций.

Амбиции – это одно, но что получится на деле, пока непонятно. Впереди у «Ракува» тяжелейший год. В 2014-м Михал Шверчевски начал поднимать «Ракув» в одиночку, с Мареком Папшуном он достиг невероятного успеха, но теперь снова остался один. Удержит ли «Ракув» поставленную планку – одна из главных интриг следующего сезона Экстракласы.

Фото: transfery.info, rakow.com, wyborcza.pl, sport.wprost.pl, weszlo.com, polsatsport.pl, sport.tvp.pl, przegladsportowy.onet.pl, pzpn.pl.