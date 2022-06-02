Превращение футбола в GTA – классный способ объявить о продлении контракта. Пример из Польши

От редакции: мы в блоге о польском футболе, но сегодня тут точно будет интересно, даже если вы не вспомните сходу больше двух клубов. Креатив заслуживает плюсов, автор – подписок и комментов!
Плоцкая «Висла» – типичный середняк польской Экстракласы. В своей истории «Висла» ни разу не завоевывала медали чемпионата Польши, ограничившись кубком и суперкубком Польши в 2006 году. Зато с креативной точки зрения «Висла» стала топом, который опережает остальные польские клубы на несколько голов.
В конце мая «Висла» объявила о подписании нового контракта с левым защитником Петром Томасиком. Но не сам факт продления контракта привлек внимание всей Польши к Плоцку, а способ объявления о нем. «Висла» подготовила специальное видео в стиле GTA, главную роль в котором исполнил Томасик.
Вышло очень забавно.
Сначала игрок садится в автомобиль, вытащив оттуда водителя.
Затем сбегает от полиции, перекрасив перед этим машину.
После этого Томасик меняет имидж. Сначала стрижется…
…а после – меняет одежду.
Фух, теперь можно ехать на переподписание контракта. Тут пригодится велосипед.
А на стадионе уже ждут представители «Вислы».
Томасику не привыкать исполнять подобные роли. Год назад «Висла» уже взорвала интернет своим первым роликом в стиле GTA.
Сюжет незамысловатый.
Интересно, что новый контракт Томасика снова рассчитан лишь на год – а значит следующим летом есть шанс получить третью часть серии.
Два видео с Томасиком в главной роли – не единственный креатив от маркетингового отдела поляков. Совсем недавно «Висла» объявила о подписании контракта со словацким защитником Мартином Шулкем с помощью видео в стиле компьютерной игры Heroes III.
Трансферное окно в Польше только открылось, поэтому ждём от плоччан новых шедевров.
Piłka Nożna – телеграм-канал о польском футболе на русском языке. Здесь вы можете узнать самые свежие новости из польского футбола, мысли автора о прошедших матчах, прогнозы на матчи Экстракласы и многое другое. Подписывайтесь!
Фото: weszlo.com
Комментарии