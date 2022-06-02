Превращение футбола в GTA – классный способ объявить о продлении контракта. Пример из Польши

От редакции: мы в блоге о польском футболе, но сегодня тут точно будет интересно, даже если вы не вспомните сходу больше двух клубов. Креатив заслуживает плюсов, автор – подписок и комментов!

Плоцкая «Висла» – типичный середняк польской Экстракласы. В своей истории «Висла» ни разу не завоевывала медали чемпионата Польши, ограничившись кубком и суперкубком Польши в 2006 году. Зато с креативной точки зрения «Висла» стала топом, который опережает остальные польские клубы на несколько голов.

В конце мая «Висла» объявила о подписании нового контракта с левым защитником Петром Томасиком. Но не сам факт продления контракта привлек внимание всей Польши к Плоцку, а способ объявления о нем. «Висла» подготовила специальное видео в стиле GTA, главную роль в котором исполнил Томасик.

Вышло очень забавно.

Сначала игрок садится в автомобиль, вытащив оттуда водителя.

Затем сбегает от полиции, перекрасив перед этим машину.

После этого Томасик меняет имидж. Сначала стрижется…

…а после – меняет одежду.

Фух, теперь можно ехать на переподписание контракта. Тут пригодится велосипед.

А на стадионе уже ждут представители «Вислы».

Томасику не привыкать исполнять подобные роли. Год назад «Висла» уже взорвала интернет своим первым роликом в стиле GTA.

Сюжет незамысловатый.

Интересно, что новый контракт Томасика снова рассчитан лишь на год – а значит следующим летом есть шанс получить третью часть серии.

Два видео с Томасиком в главной роли – не единственный креатив от маркетингового отдела поляков. Совсем недавно «Висла» объявила о подписании контракта со словацким защитником Мартином Шулкем с помощью видео в стиле компьютерной игры Heroes III.

Трансферное окно в Польше только открылось, поэтому ждём от плоччан новых шедевров.

Piłka Nożna – телеграм-канал о польском футболе на русском языке. Здесь вы можете узнать самые свежие новости из польского футбола, мысли автора о прошедших матчах, прогнозы на матчи Экстракласы и многое другое. Подписывайтесь!

Фото: weszlo.com