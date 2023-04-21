8 комментариев

Как он оказался в РПЛ?

В этом сезоне пять матчей за «Сочи» провел 21-летний Амир Батырев – футболист с крайне необычной судьбой. Он родился в Канаде, куда его семья переехала из Калмыкии около 30 лет назад, поиграл за «Торонто» и «Ванкувер Уайткэпс» и даже вызывался в сборную Канады U15.

Удивлены? Рассказываем о нем подробнее.

В «Ванкувере» Батырев тренировался с Дэвисом – он уже тогда впечатлял физикой и скоростью. В 15 Амир мог оказаться в «Спартаке» или «Локо»

Батырев родился в Торонто весной 2002-го. Там и запустилась карьера, когда он в 12 попал в «Торонто». Правда, первые два просмотра были неудачными, его взяли только с третьего раза.

«Футбол выбрал случайно, – рассказал Амир в интервью «Чемпионату». – Занимался в школе разными видами спорта, но больше всего нравилось гонять мяч. Мне повезло – на каждой перемене мы играли в футбол. Хотя это не совсем типично для Канады, где предпочитают хоккей и американский футбол».

Несколько лет Батырев провел в академии «Торонто» и даже заслужил вызов в сборную Канады U15. А потом его отец сказал, что пора сделать следующий шаг, и повез сына на просмотр в Европу. Сначала они отправились в португальскую академию «Эшторил Прая», но 15-летнего Амира не подписали из-за возраста – правила ФИФА запрещают несовершеннолетним переезжать так далеко.

Тогда Батыревы перестроили маршрут на Москву, где Амир показался «Локомотиву», «Спартаку» и ЦСКА. «Локо» и «Спартак» хотели его взять, но отец Батырева не мог надолго остаться в России, а оставлять одного 15-летнего сына, который не очень хорошо говорит по-русски, посчитал слишком рискованным.

Амир вернулся в Канаду и узнал от «Торонто», что на него больше не рассчитывают. Оказывается, тренеры очень разозлились на его отца за долгое путешествие. Так Амир оказался в «Ванкувер Уайткэпс». В новом клубе Батырев встретился с Альфонсо Дэвисом, который тогда еще был далек от статуса мировой звезды, но уже считался вундеркиндом.

«Меня тогда только начали привлекать из второй команды к основе, – вспоминал Амир. – В то время Дэвис играл крайнего нападающего, и один в один его невозможно было остановить. Физически он очень силен, и если вступаешь с ним в силовую борьбу, шансов практически нет. Про скорость можно и не рассказывать, все видят, в каком темпе он работает и играет. Уже тогда было видно, что он перерос уровень этой команды».

Батырев взял российское футбольное гражданство после переезда из Канады. В «Твери» он сказал, что хочет построить карьеру в России

Батырев уехал из Канады в 2020-м, когда мир охватила пандемия. К концу года в Канаде просто перестали тренироваться. Карьерой Амира вновь занялся отец: он рассылал нарезки с игрой сына в российские клубы. «Я посмотрел [нарезки], хоть и видео было не совсем информативным, – сказал «Чемпионату» Алексей Панфилов, занимавший тогда пост спортивного директора «Твери». – Но мне понравились некоторые моменты: как он работает с мячом, как принимает решения – он техничный, координированный футболист с хорошей школой. Позвали на просмотр, приехал – и сразу понравился».

Но возникла новая проблема – во Второй лиге нельзя играть легионерам. У Амира был российский паспорт, но футбольное гражданство – канадское. Поскольку его отец родился в РСФСР, а Амир не играл официальные матчи за сборную, гражданство он мог поменять.

«При помощи юристов за полтора месяца все сделали и заявили парня в конце трансферного окна, – сказал Панфилов в мае 2022-го. – Мы считаем всех наших футболистов сильными с перспективой дорасти до РПЛ. Дальше зависит уже от них, в том числе от Амира».

«Я приехал в Россию всего несколько месяцев назад, чтобы сделать здесь футбольную карьеру, – амбициозно заявил Батырев после перехода в «Тверь». – Здесь отличная команда, мне очень нравится стиль игры, который проповедует тренерский штаб».

До дебюта в «Твери» не играл почти год – из-за ковида и травм. Искусственные газоны после Канады его не испугали

В «Твери» Батырев заиграл не сразу – мешали проблемы со здоровьем. «К сожалению, вскоре после подписания контракта у меня сильно заболело колено, – вспоминал Амир. – Я тренировался через боль, но через пару недель уже не мог терпеть. Было грустно: я в другой стране и без родителей, чувствовал себя одиноко. В это время был на связи с родными, и мне становилось легче. Вскоре понял, что не все потеряно, что я в любом случае вернусь на поле».

Батырев дебютировал за «Тверь» спустя два месяца после подписания контракта – вышел на 83-й минуте матча с петербургской «Звездой». В сезоне-2021/22 Батырев сыграл 10 матчей, забил 2 гола и в целом успешно адаптировался – не мешал даже искусственный газон.

«Это для меня не проблема, – говорил Батырев. – В Канаде практически везде поля искусственные. Натуральные – в основном на аренах МЛС. Тренировки проходят на синтетике, и только предыгровые тренировки основа проводила на натуральном газоне. Так что для меня местные поля – не проблема».

Батырев перешел в «Сочи» вслед за Гараниным. Бердыев его не выпускал, но Амир многому у него научился даже за такой короткий срок

Летом 2022-го «Сочи» серьезно изменился: после ухода Владимира Федотова в ЦСКА тренером стал Вадим Гаранин, который подтянул в команду сразу нескольких знакомых по «Твери» футболистов.

Так Батырев оказался в «Сочи».

Амир впервые сыграл в чемпионате в начале августа – на 85-й минуте поменял Артура Юсупова. «Конечно, родители в Торонто смотрели, – сказал Батырев после дебюта. – Они уже написали, сказали: «Молодец, хорошо сыграл».

Уже через месяц он забил первый мяч за «Сочи» – положил «Торпедо» в Кубке (1:3).

«Рад, что забил, но обидно, что проиграли, – сказал Батырев после игры. – Хорошо попал. Ребята очень рады за меня были, поздравляли. После гола только бабушка написала, потому что семья в Канаде, у нас большая разница во времени. Так что сейчас родители спят, у них 5-6 утра. Они, наверное, не встали и не смотрели, а бабушка смотрела, она живет в Элисте».

После этого Амир вышел на замену еще в трех матчах, но чаще оставался на скамейке. За пять игр при Курбане Бердыеве он так и не появился на поле, но не отчаивался.

«Мне очень нравится работать с Бердыевым, – сказал Батырев «Чемпионату» в начале февраля. – Я многому учусь у Курбана Бекиевича. Стараюсь выполнять все требования. Я слышал много хорошего о нашем тренере. Мы уделяем достаточно времени тактике, деталям и концентрации. Мне он часто подсказывает и указывает, где я могу быть лучше».

Теперь обязанности главного тренера в «Сочи» исполняет Дмитрий Хохлов. Возможно, при нем Батырев расцветет?

Фото: instagram.com/pfcsochi; instagram.com/fc_volga_tver; instagram.com/amirbatyrev_