Давайте похлопаем и «Далласу». Они достойно закрыли эпоху Марка Кьюбана

«Вегас Голден Найтс» – это, пожалуй, самая успешная команда расширения в истории североамериканского спорта. Клуб начал выступления в 2017-м году и в первом же сезон дошел до финала Кубка Стэнли. Когда в НБА в ближайшие годы появится новый клуб – в дебютном сезоне ждать его «хотя бы» в плей-офф было бы опрометчиво.

Нет, «Даллас Маверикс» появился в лиге не вчера. Это уже команда-миллениал, поскольку была основана в 1980-м. Клуб довольно быстро встал на ноги, достиг отметки в 40 побед в своей четвертой регулярке, на седьмой год пробил 50 побед, а на восьмой сыграл в финале конференции. Потом «Даллас» затих на десяток лет, пока команду не купил Марк Кьюбан. При нем «Маверикс» стали серьезной силой в Западной конференции, дважды выходили в финал и завоевали один памятный титул в 2011-м.

И вот зимой 2023-го стало известно, что Кьюбан продаст свой мажоритарный пакет акций. Он оставил себе 27% команды и продолжит быть частью жизни деятельности клуба. А вот статус «лица «Маверикс» он уже немного утратил – приз за победу команды в финале конференции вручался не ему.

Так что финал-2024 стал для «Маверикс» одновременно концом одной эпохи и точкой начала другой. Нулевым годом, так сказать.

Владельцем клубом теперь будет считаться Мириам Адельсон и муж ее дочери Патрик Дюмонт. Сделку связывают с желанием Кьюбана перевезти «Даллас» на новую арену, но его роль в управлении клубом, скорее всего, в ближайшие годы будет сокращаться. Как хорошо «Далласом» смогут управлять новые боссы?

Обычно свежие владельцы любят покуражиться с новой игрушкой и настаивают на громких сделках вскоре после своего прихода. «Финикс» вот пустился во все тяжкие. Можно ли назвать ставкой ва-банк решение «Далласа» приобрести по ходу сезона Дэниела Гаффорда и Пи Джея Вашингтона?

Даже если при новых владельцах «Маверикс» будут вести себя тихо-мирно, то после финала-2024 у команды есть поводы для сдержанного оптимизма.

Во-первых, «Даллас» все еще молод. Да, в команде есть ветераны вроде 34-летнего Маркиффа Морриса и 32-летнего Дуайта Пауэлла, но они в команде не на первых ролях. Тиму Хардуэю и Макси Клеберу тоже по 32 года, это не критичный возраст для ротации команды, которая хочет претендовать на серьезные высоты каждый год. По ходу регулярки-2023/24 «Маверикс» внезапно обрели крепкий костяк в лице 25-летних Гаффорда и Вашингтона, с которыми команде однозначно будет веселей двигаться вперед.

Во-вторых, Лука Дончич доказал, что его присутствие в команде дает «Далласу» шанс в любой серии против любого соперника и любых раскладах. В плей-офф-2024 его упрекали за слабую защиту и несдержанный характер, но нельзя упускать из виду его громадный атакующий вклад.

В-третьих, у «Маверикс» появился Дерек Лайвли. Парню всего 20 лет, но он за один розыгрыш плей-офф умудрился доказать, что «Даллас» не зря сливал концовку прошлого сезона, чтобы удержать свой выбор на драфте. Перед этим центровым оказалась открыто очень широкое окно возможностей. И мне жутко нравится сравнение с молодым Тайсоном Чендлером, который может стать для Дончича столь же качественным партнером, каким Чендлер был для Криса Пола в «Нью-Орлеане». В момент написания этих строк я полез проверять, чем сейчас занимается Тайсон Чендлер – не хочет ли он передать свой опыт юным коллегам? Оказывается, он уже занимается этим, работая тренером по развитию в «Маверикс».

Если Лавли сумеет экстренно повзрослеть и перенять от своих наставников защитные инстинкты, то может стать чем-то больше, нежели ограниченный завершатель у кольца. Чендлер в 2010-х стал оборонцем высочайшего класса и за счет этого даже пригодился сборной США на международных турнирах. У американцев без учета Эмбида наблюдается небольшой дефицит с качественными центровыми, так что при должном стечении обстоятельств Лайвли может зацепить медальку-другую. Для этого, разумеется, ему нужно оставаться здоровым – всего 55 матчей в дебютной регулярке выглядят подозрительно.

Есть у «Далласа» и проблемы. Да, навыки Джейсона Кидда в качестве главного тренера можно подвергать сомнению. Но в решающем матче финальной серии с «Бостоном» ему пришлось использовать слишком широкую ротацию. «Маверикс» искали искру на скамейке запасных, но там ее не оказалось. Потенциал команды уперся в 2,5 землекопов, которые сами могут создавать себе ситуации для броска. Чуть-чуть стрельнул Экзам, местами выгодно смотрелся Джош Грин. Тим Хардуэй вошел в топ-10 голосования за лучшего шестого в НБА и даже бахнул 41 очко в январском матче, но с февраля просел по игровому времени и не стал для «Маверикс» снайпером со скамейки, который им бы ох как пригодился.

Статистика Хардуэя по ходу сезона-2023/24:

Октябрь-ноябрь: 16,8+3,4+1,6 за 27,5 минут (42%/38,4%, 89,2%)

Декабрь-январь: 19,3+4,0+1,8 за 31,8 минут (42,4%/35,5%/86,5%)

Февраль-апрель: 9,2+2,5/1,9 за 22,4 минуты (35,7%/32,8%/77,8%)

Плей-офф: 4,4+1,8+0,4 за 12,7 минуты (37,9%/35,1%/50%)

В пяти матчах финальной серии Хардуэй провел на площадке суммарно 48 минут и реализовал 5 из 15 бросков.

Ключевым вопросом для «Маверикс» на будущее станут перспективы сотрудничества с Кайри Ирвингом. Он провел отличный сезон и заслужил комплименты за то, как поставил баскетбол выше своей публичной персоны. Без Кайри «Даллас» вряд ли бы добился успеха в этом плей-офф. Но отомстить фанатам «Бостона» у него совсем не получилось, поскольку в трех выездных матчах финальной серии Ирвинг реализовал 31,6%, 38,9% и 31,3% бросков с игры, набрав суммарно 43 очка. В плей-офф Кайри даже в защите смотрелся не худшим образом, но сможет ли он выступать так и дальше? В этом вопросе столько же баскетбола, как и прочих факторов. Которые в случае с Кайри, к сожалению, могут выскочить из ниоткуда аки черные лебеди.

Важно помнить и другой фактор в случае с Кьюбаном и его эрой управления «Далласом». В 2000-2011 годах «Маверикс» 11 лет подряд выигрывали больше 50 игр за сезон. И этот цикл закончился титулом, который снял груз с плеч Дирка Новицки. Проблема в том, что легендарному немцу на момент чемпионства было всего 32 года. И он выступал в НБА до 40 лет (сам признается, что зря играл так долго), но ни разу не выбился за пределы первого раунда плей-офф. Как так получилось? Кьюбану очень смешал карты локаут. Команда в короткие сроки рассталась с костяком (ушли Чендлер, Дешон Стивенсон, Джей Джей Бареа и Кэрон Батлер), руководство попыталось восполнить потери Ламаром Одомом (выпал из ротации уже к началу 2012-го), 35-летним Винсом Картером и Делонте Уэстом, который после 2012-го вообще в НБА больше не играл. Как результат – «Даллас» стал лишь третьей командой в истории, которая получила баранку (0-4) в первом раунде на следующий сезон после чемпионства.

Дальше были смешанные попытки выбиться в люди – неудачное подписание Чендлера Парсонса, надежды на Раджона Рондо и несколько не самых удачных драфтов. В 2017-м не сработала ставка на Денниса Смита (9-й пик), но в 2018-м «Маверикс» заполучили Дончича. Чуть позже «Даллас» не сохранил Джейлена Брансона, который в мгновение ока стал супергероем в Нью-Йорке. Нечто похожее с «Маверикс» в 2004-м, когда они отпустили Стива Нэша – канадец возьми да стань двукратным MVP в «Финиксе» после изменения правил хэндчекинга.

Так что были у Кьюбана как хорошие решения, так и неудачные. Были качественные сезоны с Доном Нельсоном, но был и вылет в первом раунде от «Уорриорз» после 67 побед в регулярке. Была эпоха Дирка Новицки, но и внутри ее был продолжительный период посредственных выступлений – наверняка только из благодарности Кьюбану и любви к организации он не запросил обмен. При Дончиче «Маверикс» вернулись в топ конференции и успели дважды пошуметь в плей-офф. Хотя нет никаких гарантий, что Лука не попросится на выход, как только у «Далласа» что-то не заладится.

Я бы не рассматривал финал-2024 для «Маверикс» в бинарной системе «выиграли = успех, проиграли = провал». «Даллас» выбил очень мощные коллективы на пути к решающей схватке, но уступил «Бостону» в глубине и вариативности. Победа «Селтикс» в финале кажется логичной, но повторить это достижение будет архисложно. И не только им – «Далласу» тоже придется доказывать все заново.

Фото: Gettyimages.ru /David Berding, Elsa