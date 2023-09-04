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В Лиге ВТБ завершился первый круг, команды провели по 12-13 матчей. Это еще только половинка первого этапа чемпионата. Вторая половинка продлится до февраля, все команды вновь сыграют между собой по круговой системе. Потом клубы разделят на две группы, где верхняя шестерка распределит посевы, а вторая восьмерка разыграет две путевки в плей-офф.

Но это будет потом. А пока – кое-какие выводы и несколько вопросов по первой части регулярки.

1. Есть слегка отвлекающее ощущение, что этот сезон Лиги ВТБ зациклен внутри себя. У команд нет игр в еврокубках, поэтому расписание топ-команд не разбавляется необычными соперниками. Игроки как будто немного похуже по сравнению с предыдущими сезонами втягиваются и набирают оптимальные кондиции, истинная сила команд раскрывается чуть хуже. Селекция и подбор исполнителей не создает впечатления, что менеджерские команды работают на пределе возможностей. Или, вернее, заметно, что клубы комплектуются по остаточному принципу, поскольку многие более предпочтительные варианты оказываются недоступными.

Весь сезон навевает чувство режима ожидания. Это закономерно, но мне показалось необходимым это проговорить.

2. Для россиян, в принципе, ничего не меняется – ни один отечественный баскетболист не входит в топ-25 в лиге по результативности. И в топ-30 не входит. 33-м идет Андрей Воронцевич (11,7), который, к сожалению, в середине ноября выбыл на месяц. Евгений Воронов (11,5 очка, 37-е место) продолжает оставаться приличной атакующей опцией, пусть и в БК МБА, сформированном из россиян. Большинство россиян начинают фигурировать в районе топ-40.

3. Продолжится ли тенденция потрошения команд из второй половины турнирной таблицы в пользу контендеров? На старте сезона однозначным переходом в гранд казался Кайл Виньялес, но он расторг контракт с «Автодором». Неужели Ксавьеру Ратэн-Мэйсу дадут доиграть сезон в «Енисее»? Благодаря его подвигам по части результативности красноярский клуб идет в зоне плей-офф, где было бы любопытно увидеть хотя бы один-два бенефиса от канадца.

С другой стороны, команды верхней части таблицы собраны на удивление гармонично, то есть забирать лидера из клуба поскромнее будет иметь смысл только в случае травмы или внезапного расставания с имеющимся исполнителем по другой причине.

4. Если пройтись конкретно по командам, то ЦСКА вновь кажется фаворитом регулярки, который будет уязвим в плей-офф. Армейцы делают ставку на коллектив и добиваются побед с помощью ровного распределения нагрузки. Каспер Уэйр, сделал шаг вперед по статистике, но не так выделяется по игровой роли. УНИКС укомплектован просто блестяще, в Казани снова подтверждают свой класс в формировании состава по выгодному соотношению цены и качества.

«Зенит» идет в топ-3 даже без Томаса Эртеля, который был чудо как хорош против ЦСКА, но восстанавливается уже больше месяца. Плюс, ему не хватает рим-раннера, с которыми «двоечки» можно было бы разыгрывать более амплитудно – Боян Дублевич слишком любит играть спиной в комфортном для себя темпе. В отсутствие Эртеля шикарно раскрылся Трент Фрейзер, в то время как Кайл Курич пока, скорее разочаровывает. Хотя это больше вопрос ожиданий – мне казалось, что вчерашний игрок «Барселоны» даже в 34 года приедет разрывать всех и вся.

С точки зрения результатов ниже ожидаемого пока идут МБА (5-8) и «Пари НН» (3-9), но обе команды стали жертвами неудач в плотных концовках. У обоих клубов еще есть время исправить положение, но команде Зорана Лукича уж слишком тяжело дается набор очков – игры нижегородской команды чаще получаются низовыми, а клуб идет последним в лиге по набранным очкам (по 886 с «Минском», который провел на игру больше).

При очевидном повышении конкуренции в середине таблицы, объяснить присутствие в лиге «Минска» становится все сложнее. Единственное светлое пятно – это возрождение Григория Мотовилова, у которого благодаря развязанным рукам в плане игровой роли иногда получаются впечатляющие отрезки.

5. Жаль, что Курбанов приостановил (завершил?) карьеру. Но ему на смену пришли другие интересные россияне. К примеру, в первой части сезона приятное впечатление произвел Александр Захаров из «Уралмаша», который набирает 8,9 очка (правда, забивает лишь 25% издали).

Напрягает топтание на месте Андрея Мартюка из «Локомотива», который потерял почти треть минут (13:20 вместо 18:26 год назад). Его роль в команде подъедает Кирилл Елатонцев. То же самое касается Даниила Касаткина из МБА, от которого я ждал развития на фоне добротного прошлого сезона. Зато Александр Платунов из «Пармы» вырос до 30+минут в ноябре и отгрузил 28 очков «Автодору».

В «Автодоре» у россиян маргинальная роль, зато в ЦСКА им отводят заметную роль. Роль Семена Антонова к ноябрю сжалась до размеров камео, но кое-какие минуты получает даже Антон Карданахишвили. Антонова вытеснил из состава Антон Астапкович, плюс внутри атлетичной задней линии не последнее значение имеет Самсон Руженцев, главный российский поставщик хайлайтных данков.

Символическую сборную лучших россиян Лиги ВТБ первой половины сезона я бы составил следующим образом:

Ц: Евгений Минченко (МБА), Илья Попов («Руна»);

МФ: Андрей Лопатин (МБА), Александр Гудумак («Самара»);

ЛФ: Евгений Воронов (МБА), Александр Захаров («Уралмаш»);

АЗ: Сергей Карасев («Зенит»), Дмитрий Кулагин (мой MVP среди россиян, УНИКС);

РЗ: Александр Щербенев («Локомотив»), Михаил Кулагин («Самара»).

На подступах: Александр Ганькевич («Пари НН»), Александр Платунов («Парма»), Владислав Емченко («Локомотив»), Евгений Бабурин («Пари НН»), Александр Хоменко (МБА).

6. Был бы хоть один россиянин в символической сборной лучших игроков бывшего СССР?

7. Андрей Ватутин – пожалуй, самый узнаваемый баскетбольный менеджер российского баскетбола. Его работа периодически вызывает нарекания, но класс команда держит. Естественно, этот самый класс сохраняется в условиях одного из самых крупных бюджетов, но нужно также делать скидку на возникшие в последние годы сложности с домашней ареной и сокращением финансирования.

И все же чисто гипотетически мне было бы интересно увидеть в качестве менеджера ЦСКА новое лицо. Привело бы это к падению результатов? Как поменялось бы лицо команды? Возможно, произошел бы подрыв структуры изнутри.

7. Символическая сборная Лиги ВТБ после половины сезона (минимум 10 игр)

Ц: Винс Хантер («Зенит»), Джеймс Томпсон («Самара»);

МФ: Окаро Уайт («Локомотив»), Джален Рейнольдс (УНИКС);

ЛФ: Би Джей Джонсон («Парма»), Амат Мбай (ЦСКА);

АЗ: Ксавьер Рэтан-Мэйс («Енисей»), Брайон Аллен («Пари НН»);

РЗ: Ненад Димитриевич (УНИКС), Трент Фрейзер («Зенит»).

Тоже хороши: Маркелл Джонсон («Астана»), Джеремайя Мартин («Енисей»), Каспер Уэйр (ЦСКА), Джастин Роберсон («Самара»), Кайл Курич («Зенит»), Джеремайя Хилл («Руна»), Гаррет Нэвелс («Уралмаш»), Мело Тримбл (ЦСКА), Исмаэль Бако (УНИКС), Луи Лабери (УНИКС), Рашон Хэммондс («Автодор»).

Кто MVP? Пока что приз заслуживает Рэтан-Мэйс, но для сохранения статуса фаворита ему придется и дальше поддерживать зверский темп результативности. Выбрать игрока по принципу «лучший в лучшей команде» не получится – в ЦСКА сейчас сложно определить однозначного лидера. Как по мне, статус лучшего игрока Лиги ВТБ с момента плей-офф по-прежнему удерживает Димитриевич, который формирует облик своей команды и направляет ее нападение в правильное русло. Он руководит самой продуктивной атакой чемпионата, делая это в стиле Кевина Пангоса-2021.

Примечание: Отсев по числу матчей пока что очень условный. Если в НБА 10 матчей это малая часть сезона, то в отечественном чемпионате это значительная дистанция. Но на сайте Лиги ВТБ статистика не делится по турнирам, что вносит путаницу. Ненад Димитриевич, например, провел уже 17 матчей в сезоне, 11 в стартовом составе. На личной странице ссылки на результаты двух игр никуда не ведут (страница 404), поскольку это была предсезонка. Еще три матча – это предсезонный Суперкубок. И только встреча с «Локомотивом-Кубань» относится к новому сезону. Отсортировать по сезону можно, по турниру – нет, все в кучу.

8. Интриги на второй круг

Как будет выглядеть здоровый «Зенит»?

В прошлом сезоне «Зенит» был лидером по бюджету, опередив «Самару» в четыре раза, «Пари НН» – почти в пять раз, МБА – почти в восемь. Амбиции у команды из Петербурга однозначно чемпионские, но пока расправить крылья слегка мешают травмы Эртеля и Адриена Моермана. В теории, где-то на задворках ротации существуют еще Денис Захаров и Сергей Торопов, они тоже могу всплыть как икс-факторы. Ждем смотр сил 10 декабря на выезде против ЦСКА и 24 декабря дома против «Локомотива».

«Енисей» дотянет в таком темпе до конца регулярки?

Не стоит забывать, что Рэтан-Мэйс демонстрирует чудеса на дистанции всего в 13 игр. Дальше он может запросто откатиться к неким более человеческим цифрам, которые обнажал и более приземленные перспективы «Енисея». К концу первого круга команда выпала из четверки лучших и дальше наверняка будет бороться за сохранение прямого посева в плей-офф. Команды с 5-7 победами после 13 туров будут отчаянно кусаться за 5-6 места, и я не уверен, что «Енисей» сумеет оправдать свой выросший на дрожжах статус.

Кто первым проиграет «Минску»?

Вот уж действительно незавидная участь.

Фото: vtbleague/Мария Залознова, Борис Теплицкий