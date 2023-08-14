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7 и 9 августа сборная России провела в Перми два товарищеских матча против Ирана. Эти встречи не вызвали особого резонанса, хотя кое-что интересное в них все же было. Вот что пришло мне в голову после их просмотра.

1. Что такое сборная Ирана

Россия выиграла обе встречи с похожим счетом (72:59 и 71:57). Найти статистику этих встреч у меня не получилось, так что цифр будет по минимуму. Может, оно и к лучшему.

Первый матч с Россией, стартовая пятерка Ирана: Машаехи-Амини-Яхчали-Хаддади-Пазирофте.

Стартовая пятерка на второй матч: Шахриан-Мирзаи-Яхчали-Агаджанпур-Агхамири.

Во второй встрече не принимал участие 38-летний Хамед Хаддади, который по-прежнему собирает дабл-даблы в Китае (12,1/10,7 всего за 22 минуты в среднем) и все еще играет ключевую роль в национальной команде. Против России Хаддади принял участие только в первой игре, да и там выглядел разобранным. Главный тренер Хакан Демир заявил, что центровой-ветеран присоединился к команде только 10 дней назад, хотя и непонятно, с чем это связано. В столь преклонном для баскетбола возрасте логичнее всего подозревать травму. В азиатской квалификации ЧМ-2023 Хаддади провел всего четыре матча, хотя и набирал 14,8 очка и 11,5 подборов за 27,3 минутах. Короче говоря, когда он находится на площадке, то играет важную роль для сборной Ирана. Против России он почти не играл.

Еще один ключевым исполнителем для сборной Ирана сейчас является Мохаммад Джамшиди, который провел в отборе ЧМ 11 матчей и набирал 16,2 очка и 4,1 передачи. Он в Россию не приехал. Ведущий подбирающий иранской сборной Арслан Каземи был в заявке, но вклад в игру своей команды внес незначительный. Возможно, он был на ограничении по минутам по какой-то причине.

Короче говоря, лидеры сборной Ирана в матчах с Россией либо отдыхали, либо были не в форме, либо вообще не приехали. Так что заголовок «Сборная Ирана привезла в Пермь свой «золотой» состав» на сайте РФБ вводит в заблуждение.

Сейчас сборная Ирана готовится к чемпионату мира, где на групповом этапе встретится с Бразилией, Испанией и Кот-д’Ивуаром, так что их шансы на выход во вторую групповую стадию минимальны.

2. Насколько Иран силен

Рейтинг ФИБА не обновлялся с февраля 2023 года, да и вообще считается за турниры и квалификации за 8 лет, так что оценить ими актуальное положение дел трудновато. Тем не менее, Иран в Азии располагается на втором месте рейтинга, но идет лишь 22-м в мире, отставая от азиатского лидера, Австралии, на колоссальные 300 очков. Примерно такая же разница, к примеру, в Европе между Словенией (№ 7, 701 балл) и Латвией (№ 29, 403 балла).

В квалификации азиатского отбора на ЧМ с начала 2022-го иранские баскетболисты:

Проигрывали Казахстану (69-73 и 60-68)

Выиграли у Сирии (80-68 и 91-56)

Проигрывали Китаю (74-86 и 72-81) и Австралии (68-98). В 10-м туре квалификации Иран одолел Австралию 20-0, то есть, видимо, была неявка или какое-то еще нарушение.

Разошлись 1-1 с Японией (61-96 и 79-68)

Возвращаясь к рейтингу ФИБА: Казахстан занимает в нем 65-е место, Япония – 36-е, Китай – 27-е, Сирия – 72-е. Австралия вообще 3-я, так что она как бы отдельно от всей дискуссии.

3. Как Россия смотрелась бы в Азии?

В свете отстранения сборных России от международных соревнований по Европе, в самых разных видах спорта от футбола до шахмат обсуждают вариант перехода под эгиду азиатских федераций. А что насчет баскетбола?

В марте 2022-го сборная России в рейтинге ФИБА шла 15-й, причем европейских сборных перед Россией было 10 штук. Еще три представляют Америку (США, Аргентина, Бразилия), а Азию — лишь одна (Австралия).

Если представить, что Россия по амбициям должна входить в топ-20 в мире, то из числа африканских сборных в два десятка лучших входит лишь Нигерия (№ 19), а из Америки высоко располагаются Канада (№ 15), Венесуэла (№ 17) и Пуэрто-Рико (№ 20).

Таким образом, в случае перехода в Азию российская команда наверняка гарантировала бы себе место в числе лучших. Там гигантский обвал после Австралии, а в топ-10 сильнейших азиатских сборных входят Иордан (№ 33 в общем рейтинге), Филиппины (№ 40) и Ливан (№ 43). Баскетбольный Казахстан, кстати, в отличие от футбольного играет в Азии и идет 65-м с отставанием даже от Ливана в 150 очков.

Допустим, сборная России каким-то образом достучалась до Африки. Там Россия образца 2019-2020 годов тоже была бы впереди всех, поскольку чисто по рейтингу ФИБА конкурентно смотрятся лишь Нигерия и Тунис (№ 21), в то время как уже третья команда, Сенегал, располагается ближе к четвертому десятку (№ 37). На Олимпиаде-2020 Нигерия выглядела аутсайдером, как и хозяйка турнира Япония (№ 36 в рейтинге). Хотя далеко не факт, что за последние два года в этих командах ничего не изменилось.

4. Что такое сборная России сейчас?

Последние официальные победы России пришлись на февраль 2021-го, когда сборная одолела Северную Македонию (№ 53 в рейтинге ФИБА) и Эстонию (№ 44). Как выглядел состав сборной тогда: Стребков, Воронцевич, Ильницкий, Бабурин, Ивлев, М. Кулагин, Комолов, Боломбой, Антонов, Валиев, Мотовилов, Григорьев. Много воды утекло с тех пор, а?

Против македонцев лидерами по очкам были Стребков (11), Комолов (11), Боломбой (19) и Антонов (13), против эстонцев на первый план вышли Бабурин (14), Воронцевич (13) и Кулагин (12).

Заявка сборной России на игры с Ираном: Герасимов, Щербенев, Мартюк, Квитковских, Лопатин, Якушин, Касаткин, Барашков, Клюев, Савченко, Беленицкий, Чадов, Платонов, Умрихин, Гафуров, Балашов.

Короче говоря, на период отстранения сборную России решили пересобрать с нуля, сделав ставку на молодежь. Ветеранами по возрасту в этой команде являются Герасимов (26), Якушин (26) и Балашов (27). Расчет, очевидно, сделан на то, что однажды Россию-таки допустят к международным турнирам, и тогда мы выгрызем себе место в элите мирового баскетбола с игроками, которые войдут в самый сок.

5. Как прошли игры с Ираном

Отчеты об этих играх можно прочитать на «Чемпионате» (первая игра, вторая, обзор). Из цифр сразу бросается в глаза, что иранцы забили 53% штрафных в первой игре и 54% во второй. Это, откровенно говоря, вообще не уровень (к большому перерыву второго матча было 5/14). Добавить Ирану хотя бы 10% реализации штрафных и можно говорить о борьбе, реализация одноочковых бросков в 70% привела бы к напряженным концовкам. То же самое касается трехочковых (19% в обоих матчах).

Хотя Россия тоже не выглядела на голову выше – первый матч начали с 1/8 издали. Да, в защите россияне действовали цепко и самоотверженно, благодаря чему вынуждали Иран долго инициировать владения и регулярно атаковать на последних секундах. Но при этом российские баскетболисты испытывали проблемы с подбором в защите и получали подозрительно много блок-шотов.

Хотя делать по этим играм какие-то баскетбольные выводы бессмысленно, поскольку обе команды далеки от оптимальных кондиций.

6. Одна цитата, которая меня взбесила

Андрей Кириленко: «Сборной России уже по силам выйти в плей-офф чемпионата мира»

Хотелось бы разобрать это заявление по пунктам.

Во-первых, достаточно посмотреть на состав групп мирового первенства, чтобы понять, насколько трудной была бы эта задача. Я предположу, что Кириленко имеет в виду не плей-офф из восьми лучших команд, а выход во второй групповой этап из четырех групп по четыре команды. Потому что ФИБА представила рейтинг из 12 команд перед ЧМ (Литва, Финляндия, Доминикана, Сербия, Италия, Канада, Испания, Германия, Словения, Австралия, Франция, США) и для выхода в плей-офф России надо быть сильнее кого-то из этого списка.

Я этого просто не вижу.

Во-вторых, если Россия бы ставила перед собой задачу играть на результат на турнире уровня ЧМ, то ее состав выглядел бы совершенно иначе. Я бы даже сказал, что в команду калибра плей-офф чемпионата мира из нынешней сборной могли бы протиснуться разве что Мартюк и Щербенев, эдакие Моргунов и Хвостов 2.0. Да и то, я не уверен, что нынешний Щербенев гарантированно получал бы минуты.

Это понятная тактика усидеть на двух стульях. Мол, мы обкатываем молодежь, но на самом деле она уже якобы готова задать всем жару. Но тут в дело вступает третий пункт – если вы говорите, что нынешняя команда вышла бы в плей-офф ЧМ, значит, вы говорите, что она уже лучше, чем та сборная, которая НЕ вышла в плей-офф ЧМ в 2019-м. Если Кириленко имеет в виду под плей-офф выход из первой группы, то вопросов нет. Но в 2019-м на втором групповом этапе россияне уступили Польше (74:79) и одолели Венесуэлу (69:60), заняв 12-е место на турнире с составом Карасев-Бабурин-Фридзон-Ивлев-Антонов-Зубков-Воронцевич-М.Кулагин-Валиев-Курбанов+Мотовилов и Сопин. И это при том, что тогда на попадание в сборную претендовали Швед, Д. Кулагин, Мозгов, Клименко и Хвостов. По-моему, сплошь серьезные имена.

Кого из этого состава смогли бы вытеснить, скажем, Герасимов или Лопатин? Мартюк – красавчик, ему даже в таком составе, наверное, нашли бы местечко, но тот же Гафуров все так же отлетает от соперников при первом контакте. Большинство действующих игроков сборной не выиграли бы конкуренцию один-на-один с представителем сборной 2019 года в клубе Лиги ВТБ, почему коллектив таких исполнителей должен выступить на крупном турнире сильнее? За исключением Мартюка и Щербенева мне тяжело представить кого-то из нынешней молодежи в составе сборной России 2013-2015 годов, когда команда заняла 21-е и 17-е место на Евробаскете.

7. Перспектива

Мне кажется, заявление Кириленко, простите меня за мой французский, слегка некорректно. Нынешний состав – это работа на перспективу. В создавшихся условиях в этом нет ничего плохого, но кидаться лозунгами в духе «мы бы и сейчас там всех порвали» – это неуместное бахвальство.

Прямо сейчас РФБ в сотрудничестве с Зораном Лукичем и всеми баскетбольными структурами, вроде Единой лиги ВТБ и ее молодежного проекта, остается рассчитывать на прогресс имеющихся исполнителей. Что пятерка Щербенев-Квитковских-Герасимов-Лопатин-Мартюк в ближайшие несколько лет разовьется достаточно, чтобы демонстрировать результаты на уровне пятерки Хвостов-Швед-Курбанов-Антонов-Ивлев. И я уже не говорю про составы времен Олимпиады-2012 или хотя бы Евро-2017. Ведь даже при всей его сырости на старте карьеры 23-летний Мозгов-2010 выглядел бы как Мегатрон против нынешних больших сборной, если им было тяжело сдерживать даже 208-сантиметрового Мейсама Мирзаи.

Есть ли в нынешней сборной кто-то, кто смог бы хотя бы к 24 годам произвести впечатление на скаутов НБА? Ведь если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то времени осталось не так уже много.

Фото: Российская Федерация Баскетбола (РФБ)