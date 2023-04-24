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Я миллион лет не смотрел Летнюю лигу, поэтому раньше мне не приходило в голову, что один за другим следуют высшая и низшая точки в календаре НБА с точки зрения качества баскетбола. Финал НБА, какой бы счет в нем ни оказался, – это заоблачный уровень. Да и финалы конференций в последние годы тоже получаются огненными, так что это предельная планка по части навыков игроков, тренерской подготовки, показа и комментирования. Лично для меня это пик баскетбола. Так что когда Юрий Дудь спросит у меня про любимое время года – можно смело называть конец мая-начало июня. Потому что плей-офф НБА. Исполнители, к которым ты успел плотно прикипеть за предыдущие месяцы, бьются на пределе сил, а вокруг всего этого медиа раздувают жар прикосновения к истории. Красота!

Последний раз за кем-то конкретным в Летней лиге я следил в 2013-м, когда «Шарлотт» выбрал на драфте Коди Зеллера. Сейчас поводом для анализа стал Брэндон Миллер. Он разочаровал, но разочаровал не так сильно, как уровень игры в Летней лиге в целом.

Разрозненные команды, где играют люди, которые впервые друг друга встретили, которые долго не тренировались и находятся в непонятной физической форме. Навыки у многих игроков сомнительные, поскольку на площадку пусть и выходят высокие драфт-пики, которые всех интересуют, но также рядом с ними оказываются парни, у которых нет шансов пробиться в окончательные ростеры — для них Летняя лига может стать высшей точкой карьеры. Плюс, совершенно кошмарное правило с 10 разрешенными фолами (я, если честно, наоборот сократил бы их границу до пяти или даже трех).

Качество баскетбола получается жуткое. Все превращается в кутерьму, где нет розыгрышей и взаимодействий, низкое качество технического исполнения многих элементов. Люди путаются в ногах и волнуются, теряют мяч на ровном месте и не обладают привычным для НБА уровнем атлетизма. Одновременно с этим все хотят себя проявить и мало у кого это получается. Разрозненность на руку не играет никому, поэтому выводы делать абсолютно невозможно.

В этом всем бардаке единственное, за чем можно следить – это качество решений. В Летней лиге очень сложно представить, как кто-то показывает высокий уровень игры, а даже если он это делает, то на это вроде как не стоит обращать внимание. Но качество того, как человек думает – это ощущается и бросается в глаза. Ты видишь какого-то парня и думаешь: «Ему уготовано место в составе команды НБА. Он готов к этому переходу, он излучает уверенность».

Мне кажется, в Летней лиге собраны все недостатки, которые раньше мешали Николе Йокичу раскрыться по-максимуму. Его золотым качеством, выдающимся преимуществом и самой сильной чертой я считаю именно решения. Не то, что он усердно бегает взад-вперед, или его семь футов росту. Именно за счет феноменального игрового интеллекта Йокич вместе с двумя своими MVP и одним MVP финала уже заходит в категорию эпохальных игроков.

В тексте про тренеров я говорил, что тренер хоть и является мозгом всей операции и принимает стратегические решения, но он не выходит на площадку и поэтому не принимает сиюминутные решения на паркете за игроков. Тренер не может поместить свои идеи напрямую игрокам в головы. Для любого тренер большое счастье, если на площадке есть игрок, который ответственен за принятие качественных решений. Обычно подразумевается, что таким игроком является разыгрывающий. Этот исполнитель следит, чтобы владения проходили по плану и броски производились из выгодных позиций, чтобы мяч двигался и находил тех, кого нужно. Он гарантирует, что отдельные владения будут складываться в вашу пользу. Главный плюс Николы Йокича в том, что он принимает оптимальные или близкие к оптимальным решения в каждой атаке. Он знает, когда нужно взять инициативу на себя. Любой мисматч или удачный кат от партнера вознаграждается, поскольку Йокич все видит. Он руководит нападением таким образом, чтобы все применяли свои сильные качества, даже если они сами не знают, на что способны.

Но есть целый набор факторов, который раньше тормозил Николу Йокича так же, как формат Летней лиги делает это даже с лучшими новичками. Даже если допустить, что Йокич в начале карьеры был так же хорош в решениях, то все равно оставался ряд факторов, которые на него влияли и которые видны в Летней лиге.

В первую очередь, это физическая готовность. В Летней лиге она мало у кого на высоком уровне. Большинство игроков понимают, что на них смотрят, поэтому они стараются проявить себя. Тем не менее, лето есть лето. Кто-то только что доиграл сезон в Европе, кто-то, наоборот, уже давненько завершил выступления за университетскую команду. Между окончанием сезона и Летней лигой для топ-пиков типа Виктора Вембаньямы следует целая череда мероприятий, лишь косвенно связанных с баскетболом – собеседования и общение со скаутами, подготовка к церемонии драфта, сама церемония драфта, рекламные контракты, куча интервью, подписание первого контракта. В этот момент тебе не очень до игры, поэтому Вембаньяма открыто сказал, что не очень понимал, что происходит на площадке в дебютных играх за «Сперс». Он попал с корабля на бал, поэтому когда весь процесс наконец-то закончился, он ушел в «подполье», то есть приступил к работе над собой и окунулся в приоритетные задачи, касающиеся саморазвития.

Во-вторых, плохие одноклубники. В Летней лиге люди не готовы играть друг с другом. Они не знают, чего ждать от партнеров, и не понимают, где они окажутся в следующую секунду. Все решения принимаются хаотично без зависимости одно от другого. Игра льется наобум как бог на душу положит. По большому счету, это вообще не вполне командная игра получается. Оценивать, как у кого получается демонстрировать командные навыки – гиблое дело. Даже если игрок отдает много результативных передач – не факт, что он сможет то самое реализовать в регулярке (и наоборот – отсутствие связи с партнерами в Летней лиге не обрубает шансы стать вожаком нападения позднее).

Подтверждением этого является то, как сам Йокич играл в Летней лиге. Многие его передачи были умными, правильными и креативными, но не завершались попаданиями. Не очень часто потенциальные ассисты использовались как надо. Во время дебютного сезона Йокич показал, на что он способен. Но ростер вокруг Йокича складывался постепенно. Да, с ним легко и приятно играть, но коллектив из-за этого не сложился как по волшебству. Йокичу подбирали партнеров, которые будут дополнять его в атаке и защите. Легко думать, что вокруг Йокича достаточно поставить снайперов, которые будут бегать вокруг него и ловить хитрые пасы. Выстраивание ростера как было сложной задачей, так ей и осталось. Связка с Йокича с Мюррем тоже родилась не за один день.

Нельзя чтобы игрок формата Йокича сомневался в своих партнерах. Команда терпит поражение в тот момент, когда у разыгрывающего возникает вопрос о том, отдавать ли одноклубнику пас в решающий момент. Такого распасовщика нужно окружить игроками, в которых он бы безгранично верил, и по-человечески, и по-баскетбольному с ними стыковался. Плюс, любая чемпионская команда должна быть глубокой, так что одним Йокичем и четырьмя ноунеймами тут не отделаешься.

В Летней лиге также бросается в глаза отсутствие иерархии. Все тащат броски на себя и каждый считает, что заслужил право проявить инициативу. Глядя на все это, я думал в том числе про понятие «культуры», то есть ощущения ответственности за право представлять определенную организацию. Входит ли Летняя лига в цикл жизнедеятельности команды НБА? С одной стороны, на площадку выходят те, на кого и в регулярке будут делать ставку. С другой стороны, до регулярки еще огого сколько времени и там все будет иначе. Тем не менее, даже в Летней лиге команды, представляющие организации с хорошей репутацией, тоже как будто бы смотрелись более выигрышно по слаженности и взаимопониманию. Может, это эффект ореола?

Скажем, Майлз Бриджес вернется в «Шарлотт» после годичного отсутствия. Будет ли это вызывать неловкость в раздевалке, может ли такой игрок оставаться лидером, к которому прислушиваются одноклубники? Ведь внутрикомандный климат складывается из нюансов, и было бы классно, если бы ваш лидер был эмоционально ответственным перед коллективом. Чтобы у него не было лишнего незарегистрированного пистолета, чтобы вокруг не было судебных разбирательств, чтобы лидер говорил правильные слова и поддерживал эмоциональный фон, не попадал под аресты за избиение подруг или хранение наркотиков. Все эти истории подтачивают авторитет и становятся преградой для развития.

На фоне всего это кажется, что Йокич, даже с его ментальным забором по принципу «я вообще не люблю баскетбол, это только работа», оказывается идеальным лидером. У него не бывает плохих дней как по игре/статистике, так и по психологии. Он всегда играет с одним выражением лица, всегда концентрируется лишь на насущных задачах, а после их выполнения сразу же стирает из памяти ненужное.

Наконец, совершенно непонятно, как в Летней лиге проявляется тренерский навык. Майк Мэлоун уже в 2015-м наблюдал за игрой Йокича еще в Летней лиге. Но он сидел на трибунах, поскольку процессом в таких матчах рулят не самые именитые специалисты, которых бросают в пекло бессвязного набора разномастных игроков, из которых нужно экстренно варить кашу. Игрокам и тренерам не позавидуешь. С другой стороны, подобный алгоритм сильно напоминает игры сборных в еще более усеченном формате. Выходит что-то вроде чемпионата мира во время плей-офф НХЛ, где тебя с колес просят показывать что-то внятное, хотя ты еще неудачи своего клуба отрефлексировать не успел. Имена некоторых тренеров в Летней лиге я вообще слышал впервые и подумал, что результат их работы больше зависит от удачи. Хотя Бэкки Хэммон вот выиграла Летнюю лигу, в свое время об этом было некоторое количество шуму. А потом так и не получила шанс поработать главным в НБА, но перешла в женскую лигу и с ходу взяла титул и награду Тренеру года.

Короче говоря, поди разберись с этой Летней лигой. Зачем-то же она нужна?

Фото: Gettyimages.ru/Candice Ward, Ethan Miller