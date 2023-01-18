Персональный фол
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40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23

Шарлотт Шарлотт
Джимми Батлер Джимми Батлер
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Майами Майами
Джеймс Харден Джеймс Харден
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Диллон Брукс Диллон Брукс
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Никола Йокич Никола Йокич
Кэм Томас Кэм Томас
Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Ламело Болл Ламело Болл
Лаури Маркканен Лаури Маркканен
Сакраменто Сакраменто
Матч всех звезд НБА Матч всех звезд НБА
Бруклин Бруклин
НБА НБА
Лейкерс Лейкерс
Кристапс Порзингис Кристапс Порзингис
Юта Юта
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Регулярный сезон:

1. Начнем с маленькой и приятненькой глупости. Я каждый раз расплывался в улыбке, когда на арене «Мемфиса» звучала фраза Арнольда Шварценеггера из «Хищника» после удачного действия в исполнении Диллона Брукса. Да и сам образ Брукса в роли злодея тоже имеет ненулевую ценность. В плей-офф, правда, «Гризлиз» аукнулся его кошмарный процент попаданий с игры.

2. Пианинка «Никс» в начале сезона бесила, но потом я как-то проникся ее атмосферностью. «Никс» же все время про историю и ретро — вот и закос под орган оказался органичным (ха!). Чемпионские титулы остались 50 лет назад, успехи 90-х — в 90-х, а последние достижения в плей-офф — 10 лет назад. С приходом Брансона «Нью-Йорк» как-то снова оживился. Наверно, НБА даже на пользу, что такой рынок вновь обрел актуальность.

3. Полтора месяца уничтожающего Энтони Дэвиса. Это было столь же прекрасно, сколь закономерной показалась его травма в следующем матче после 55-очкового перфоманса против «Уизардс». Дэвис вообще провел отменный сезон, хотя и не смог снова спрятаться от повреждений. Меня больше впечатляет его вклад в защиту, плюс рекордные в карьере 12,5 подборов за игру при выдающихся 3,5 подборах в атаке за встречу (при 50+ матчах больше только у Капелы и Митчелла Робинсона).

 

Странно только, что совсем отвалился трехочковый бросок. Как вариант набора легких очков он бы постепенно стареющему Дэвису очень пригодился.

4. Серия из матчей с 40+ очками у игрока из «Бруклина», который потом не смог даже минуты найти в ротации. Кэм Томас его зовут, да. 21 года всего, но 40-очковых матчей за «Нетс» у него теперь больше, чем, скажем, у Ричарда Джефферсона (2), Спенсера Динуидди или Джейсона Кидда с Керри Киттлсом (по 1). Именно в ту случайную неделю в феврале, когда Томас набирал 44,7 очка за игру с бросковой линейкой 56/56/90 стало окончательно ясно, что результативность в НБА как-то больше не вписывается в прежние рамки понимания. Потому что тот же самый Томас до конца февраля еще получал минуты, а потом уехал в резерв и через два матча на третий получал хотя бы несколько минут на площадке.

И в последнем матче регулярки бахнул 46 очков в матче с «Филадельфией», проигранном с разницей -29. Совершенно неясно, какие из этого нужно делать выводы, но было весело.

5. Увольнение Стива Нэша. Это было гадко и неприятно. Справедливости ради, тренеры всегда остаются козлами отпущения. Единственный негатив, который я лично не смог проигнорировать, хотя обычно стараюсь не обращать на такие вещи внимания.

6. Обмены Дюранта и Кайри. «Бруклин» выдал реалити-шоу, как и ожидалось. Если присобачить ко всем скандалам еще драму вокруг Бена Симмонса, то «Нетс» однозначно нужно короновать как самый разухабистый спектакль сезона. Спасибо всем, кто фигачил контент на темы потенциальных обменов и итогов сделок. С баскетбольной точки зрения мне оказался больше по душе «Бруклин» конца сезона. У меня тоже бывало так, что вырываешь из ежедневника страницу с записями о неудачных днях/неделях/месяце — и на душе легчает.

7. Гонка за MVP между Эмбидом и Йокичем (и немного Яннисом). Во-первых, в предыдущие годы казалось, что претендентов действительно много и есть смысл создавать списки топ-10 или даже 15 лучших. В этот раз все как-то сразу сфокусировались на новом раунде противостояния центровых «Наггетс» и «Сиксерс». Ждали их очных встреч, которые подогревали масла в огонь. В начале сезона передовым претендентом оказался Джейсон Тейтум, потом какое-то время под солнышко выбился Лука Дончич. Но в итоге гонка превратилась в битву трех фронтраннеров, а всех остальных задвинули на задний план.

Во-вторых, мне понравилась дискуссия вокруг роли защиты в статусе игрока как звезды. Йокича называли худшим рим-протектором за десятилетие и отдавали должное оборонительным навыками Янниса. К сожалению и к счастью для грека, он играет с двумя другими топ-защитниками, которые отвлекали внимание от его персонального вклада. Брук Лопес доминировал по блок-шотам и вообще активности защиты на броске вблизи кольца, Дрю Холидей украл мое сердечко своей статью на периметре.

В-третьих, на примере Йокича стало понятней, как индивидуальная награда может навредить восприятию сторилайна. Возьмешь MVP – нате пожалуйста лишнее давление в плей-офф. Возьмешь три подряд и не станешь чемпионом? Добро пожаловать в круговорот не самых приятных рассуждений о твоих игровых/личностных качествах.

 

8. Сюрприз имени «Юты». Лаури Маркканен скакнул во всамделишные звезды и порадовал не только как отменный снайпер, но и очень аппетитный in-game данкер. Ставил через людей именно так, как я люблю — с двух ног, с оттяжечкой и хватанием за кольцо, через больших ребят. На Basketball-Reference, который славится безумными списками прозвищ игроков (которые никто не использует), Маркканен указан как «Лаури Берд». Так вот сам Берд так не умел, чтобы с оттяжечкой и годно для постера.

Уокер Кесслер безумно заинтриговал. Нашел свою роль и даже вытаскивал матчи нехитрым набором действий в атаке и сочными горшками своими телескопическими руками.

Далеко не факт, что на следующий год этот оксюморон в виде джазменов из штата мормонов поедет без скрипа и добьется чего-нибудь осязаемого. Но несколько конкурентных месяцев сезона-2022/23, плюс Уилл Харди и особенно фигура Дэнни Эйнджа внушают доверие.

9. Конкурс трехочковых и бросков сверху на Матче звезд. Впервые за страшно подумать сколько лет посмотрел в записи звездный уикенд. Not great not terrible, как выразился бы камрад Дятлов. То, что некогда называлось «конкурсов навыков защитников» окончательно сломалось, превратившись в какую-то совершеннейшую дурацкую мешанину. Трехочковые оказались самым любопытным событием, за исключением той ложки дегтя, что участники проваливались, если долго прохлаждались в ожидании своей очереди и «остывали». Халибертон выступил в роли ходячего доказательства, что бросать можно с абы какой техникой и привыкнуть к ней достаточно, чтобы стабильно наваливать даже с семи метров. Две дополнительные стойки со сверхдальними попытками наверняка принесли НБА какое-то количество денег, но сломали весь тайминг — участники неожиданно регулярно не успевали выбросить все доступные мячи.

Конкурс данков оказался на уровне, но для меня Маккланг одновременно и сделал шоу, и испортил его. Все-таки есть некая ценность в том, чтобы в конкурсе участвовали большие имена. В противном случае легче на профессиональных данкеров посмотреть.

10. Тошниловка от «Хит». 10 января «Майами» обыграли «Оклахому», реализовав 40 штрафных из 40 и побив рекорд, установленный 40 лет назад.

11. Чудо-ренессанс «Сакраменто» и умница Сабонис. Больше всего в этом сезоне я посмотрел матчей «Шарлотт», но на втором месте расположились две калифорнийские команды — «Лейкерс» и «Кингз». Первые претерпевали любопытнейшие трансформации, ремонтируя себя прямо на ходу, в то время как «Сакраменто» от и до были вау как хороши. Этот высокий темп, движение мяча, Хертер в роли Стефа/Клэя, сходу влившийся в общий поток новичок Мюррей, Фокс с его подвигами в клатче и Сабонис, Сабонис, Сабонис. Он даже постмувы умудрился вписать в современный формат игры! Реабилитировался за смазанный Евробаскет на 100%. Невероятно обаятельная команда — и это у меня не было фанатского мандража, связанного с 16 годами без плей-офф. Ну, и лучшие трибуны регулярного сезона.

 

12. Два-три месяца Ламело Болла. Сезон «Хорнетс» в целом вызвал лишь поток фрустраций, начиная от маринования Марка Уильямса на скамейке и заканчивая обменом Джейлена Макдэниелса, который казался мне вполне подающим надежды. Потом случился фонтан ликования в связи со слухами о продаже команды Майклом Джорданом. Но восторги пришлось отставить, когда я изучил, кто претендует на покупку мажоритарного пакета акций.

Поэтому из позитивных моментов остался один-одинешенек Ламело Болл, да и у него сезон не задался из-за травм. Играл он как будто из-под палки, халтуря в защите и выбрасывая с десяток трехочковых разного качества/логичности/подготовленности. Когда он несся в быстрое нападение, то мне сразу хотелось простить ему любые огрехи. К сожалению, ни в его здоровье, ни в перспективы «Хорнетс» особо не верится.

13. «Виктор Вембаньяма» как причина пропуска игры.

14. Сезон в фэнтези-баскетболе. И снова рубрика «тряхнул стариной». Вписался в фэнтези-лигу впервые с 2014 года. Выпал первый пик, выбрал Николу Йокича. За счет монструозной статы серба докатился до финала. И проиграл там, поскольку Йокич имел четыре матча на чемпионской неделе, но принял участие всего в одном. Но было здорово, фэнтези однозначно подогревает интерес к будням НБА.

15. Крепкий сезон Кристапса Порзингиса. Крепкий? С точки зрения цифр это вообще его лучший сезон в карьере! Но почему-то он не ощущался таковым. Наверно потому что Порзингис выступал за застрявших в болоте «Уизардс» и не давал вау-эффекта, который предполагает 33-миллионная зарплата. Самое главное, что он почти не пропускал матчей.

16. Короткий миг здорового Зайона. К концу сезона и матчам плей-ин разговоры о его здоровье уже начали подбешивать и хотелось выпалить в экран что-то вроде: «Да обменяйте его уже и придумайте способ побеждать без него!»

Но это, конечно, перебор. Не думаю, что «Пеликанс» достигли с Зайоном точки кипения. На старте сезона он напомнил, что остается уникальным исполнителем, матчи с участием которого смотришь с открытым ртом. Неуважительный данк на последних секундах игры с «Финиксом» был прекрасен.

17. Рекорд Леброна по очкам за карьеру. Исторический момент. И достаточно убедительные доводы всевозможных экспертов в пользу того, чтобы подобных рекордов мы рискуем больше никогда не увидеть – особенно в случае сокращения сезона и продолжения тенденции к менеджменту нагрузок.

 

18. Статья Карима Абдул-Джаббара про рекорд Леброна. Она даже круче, чем сам матч. После этой заметки открыл для себя Карима как колумниста. Я и раньше натыкался в соцсетях на выдержки из его текстов, но только хмыкал и скроллил дальше. А здесь почему-то не только проникся одной статьей, но и прочитал несколько вдогонку. Великолепный слог, ясность мысли, отсутствие черно-белой картины мира.

19. Номер 6 в память о Билле Расселле на всех аренах НБА. Красивый жест.

20. Новый Харден. Увядающая версия некогда доминирующего игрока — это всегда интересно. Найдет ли он в себе силы адаптироваться к новой роли? Сможет ли он поддерживать тело в должном состоянии? Научится ли чему-то новому, когда просядет физика? Нет, Харден не предстал в роли храброго борца со спортивным старением. Сложно было это ожидать от игрока с репутацией ленивого любителя стрип-клубов. Тем не менее, трансформация Хардена в теряющего скорость ветерана казалась мне любопытной на протяжении всей регулярки. Перед исполнителем с выдающимся игровым интеллектом природа поставила сложную задачу, бросила ему вызов. Харден не был похож на человека, который игнорирует возникшую проблему, но он как будто бы отнесся к ней с долей фатализма. Иначе говоря, перераспределил умения в пользу доставки мяча до партнеров. Получалось здорово до тех пор, пока получаться не перестало.

21. Преображение «Лейкерс» после дедлайна. Сюжет года. Ковыляли, кряхтели и барахтались в глубине турнирной таблицы, но провернули несколько блестящих обменов и зашагали в разы бодрей. Как вся эта конструкция смотрелась в плей-офф — отдельный разговор. То, какие перспективы у команды в будущем — тем более. Но после Матча звезд периодически возникало ощущение, что все детали на своих местах. В следующем сезоне команда будет выглядеть иначе, плюс невозможно предположить, как сложилась бы регулярка, если бы «Лейкерс» имели состав конца сезона еще в октябре. Но на короткий миг как будто бы даже Леброну нравилось играть внутри получившейся конфигурации.

22. Паоло Банкеро и «Орландо». Слишком часто разговоры о новичках — это нечто вроде попытки нарисовать или написать что-то вслепую. Много допущений, много абстрактных размышлений про потенциал и «тулзы», то бишь арсенал движений и навыков, который еще непонятно, когда появится и появится ли вообще. И тут приходит парень, который говорит: «Я готов здесь и сейчас». Когда понимаешь, что у него есть понятные пути стать еще лучше — аж мурашки бегут по коже.

 

Я весь регулярный чемпионат думал, что «Мэджик» вот-вот выстрелят и выдадут серию побед после кошмарного старта. Прогноз не оправдался, но чисто по персоналиям за «Орландо» были моей отдушиной. Приятное послевкусие от каждого успешного действия Фульца, уверенность в прогрессе Франца Вагнера, искреннее предвосхищение каждого эпизода, когда Бол Бол разгоняет атаку с ведением. Акции Мо Вагнера я до сих пор храню под подушкой и верю в этого парня.

Эти парни обязательно бахнут. Но потом.

23. История про то, как Джейлен Дюрен потерял паспорт перед полетом в Париж.

24. Сам матч «Чикаго» – «Детройт» в столице Франции. Было какое-то необычное ощущение от этой игры. Плюс, встреча оказалась вполне бодрой, мне понравилось.

25. Игра «Сакраменто» – «Клипперс» (176:175). Чистейшее безумие, прямо фонтан хохота от каждого сумасшедшего попадания через руки. По счету может показаться, что на защиту все дружно положили болт — а мне, наоборот, увиделся феноменальный уровень оборонительных взаимодействий, который раз за разом сталкивался с превосходящим атакующим мастерством.

 

26. Еще одна команда, будущее которой мне кажется несомненно благоприятным – это «Оклахома». Гилджес-Александр ломал мозг своими нетривиальными движениями, перспективы Гидди тоже очень обнадеживают. И в следующем сезоне у них будет Холмгрен – тот, самый элемент, которого не хватало в минувшей регулярке.

27. Когда регулярно смотришь матчи, то потихоньку начинаешь отвлекаться от звезд и мяча, пытаясь разглядеть что-нибудь эдакое в ролевиках. Мое внимание привлекли Джордан Нвора (которого я заприметил еще в сборной Нигерии), братья Макдэниелсы (очень жаль, что «Хорнетс» одного из них отпустили), Чемези Мету из «Сакраменто», Симоне Фонтеккио…

В целом, глубина лиги достигла какого-то исторического максимума. Техническое оснащение даже 8-10 игроков в ротации команд поражает воображение.

28. Впервые с сезона-2000/01 ни одна команда не выиграла 60+ матчей в регулярке из 82 игр. Плей-офф подтвердил, что в НБА сейчас очень высокий уровень конкуренции.

Плей-офф:

29. Джимми Батлер. До финала, похоже, его тело не дожило, но он все равно вошел в категорию игроков, от которых ждешь подвига в ключевой момент. Главное впечатление постсезона, вследствие которого я посмотрел даже слишком много разборов его технического арсенала на ютубе.

30. 50 очков Карри в седьмой игре против «Кингз» и 51 очко Тейтума в седьмой игре с «Филадельфией».

31. Предвосхищение седьмой игры между «Селтикс» и «Хит» после 0-3. Сама игра получилась не такой интересной.

32. Серия «Лейкерс» – «Наггетс». Более напряженной серии, закончившейся всухую, я не видел.

 

33. Калеб Мартин против «Бостона». У «Майами» откуда ни возьмись взялась еще одна звезда. Ровно на одну серию.

34. Победа «Майами» на выезде в финальной серии. На секунду показалось, что из этого может получиться зачин для еще одного чуда.

35. Соревнование тактических уловок тренеров. Весь розыгрыш плей-офф я поглощал материалы на тему различных тренерских хитростей и пытался разглядеть их сам. Выписывал для себя стартовые составы и нюансы ротации, разглядывал тенденции отдельных игроков и команд, способы нейтрализовать эти тенденции и реакции тренерских штабов на возникшие проблемы.

Драфт:

36. Предвосхищение лотереи драфта. Впервые такое со мной, даже во время лотереи имени Энтони Дэвиса не уделял столько внимания этой процедуре. Нет, в прямом эфире не смотрел, но проверять результаты полез первым делом с утра еще до полноценного пробуждения.

37. Предвосхищение драфта. Очень надеюсь, что «Хорнетс» не отдадут второй пик. Хочется, чтобы «Шарлотт» взяли кого угодно из новичков, чтобы я мог оправдать для себя просмотр 60+ матчей команды в сезоне-2023/24.

 

38. Просмотр драфта в прямом эфире. Да, я посмотрел только первые пять пиков, но могу внутренне гордиться, что видел слезы Вемби и ощутил всамделишное разочарование от второго пика. Все-таки никуда не девается эта романтика просмотра американского спорта в три ночи.

Личное:

39. Возвращение к активному смотрению баскетбола. Больше 150 игр за сезон от и до (на старте пытался считать и записывать, но сдал в усидчивости к марту-апрелю), не считая сокращенок, хайлайтов и прочего. Последний раз так активно следил за НБА, наверно, в последний год Кембы в «Шарлотт».

40. Можно сказать, что я уже посмотрел свой первый матч сезона-2023/24! Вполглаза пролистал предсезонную игру «Шарлотт» против «Сперс» (тоже первый матч подобного рода для меня за много лет). Претенденты на ротацию «Хорнетс» (Букнайт, Джонс, Миллер и Макгоуэнс) разочаровали, парочка игроков «Сан-Антонио» впечатлили. Неожиданно, что по счету было такое издевательское преимущество одной из команд. Шампенни намусорил себе статистики в конце регулярки, и тут вышел доказывать, что это не было случайностью. Парень локомотивом идет за своими минутами в ротации, очень круто.

В пятницу, говорите, Вембаньяма дебютирует за «Сперс» против «Шарлотт»? Yeah boy, погнали!

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Harry How, Ezra Shaw, Tim Nwachukwu, Matthew Stockman, Sarah Stier

3 комментария

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Роман Сприкут
Вставлю свои 5 копеек. Ну или чуть больше.
+9
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Константин Ловков
Кайфую с каждого поста в этом блоге. Спасибо, Вадим!
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Рахон Р.
Спасибо! Как вообще относишься к выбору Шарлотт, доволен или хотел бы кого-то другого?

П.С. Вопрос не считается, я видел ответ на него в предыдущем тексте)
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