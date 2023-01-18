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Регулярный сезон:

1. Начнем с маленькой и приятненькой глупости. Я каждый раз расплывался в улыбке, когда на арене «Мемфиса» звучала фраза Арнольда Шварценеггера из «Хищника» после удачного действия в исполнении Диллона Брукса. Да и сам образ Брукса в роли злодея тоже имеет ненулевую ценность. В плей-офф, правда, «Гризлиз» аукнулся его кошмарный процент попаданий с игры.

2. Пианинка «Никс» в начале сезона бесила, но потом я как-то проникся ее атмосферностью. «Никс» же все время про историю и ретро — вот и закос под орган оказался органичным (ха!). Чемпионские титулы остались 50 лет назад, успехи 90-х — в 90-х, а последние достижения в плей-офф — 10 лет назад. С приходом Брансона «Нью-Йорк» как-то снова оживился. Наверно, НБА даже на пользу, что такой рынок вновь обрел актуальность.

3. Полтора месяца уничтожающего Энтони Дэвиса. Это было столь же прекрасно, сколь закономерной показалась его травма в следующем матче после 55-очкового перфоманса против «Уизардс». Дэвис вообще провел отменный сезон, хотя и не смог снова спрятаться от повреждений. Меня больше впечатляет его вклад в защиту, плюс рекордные в карьере 12,5 подборов за игру при выдающихся 3,5 подборах в атаке за встречу (при 50+ матчах больше только у Капелы и Митчелла Робинсона).

Странно только, что совсем отвалился трехочковый бросок. Как вариант набора легких очков он бы постепенно стареющему Дэвису очень пригодился.

4. Серия из матчей с 40+ очками у игрока из «Бруклина», который потом не смог даже минуты найти в ротации. Кэм Томас его зовут, да. 21 года всего, но 40-очковых матчей за «Нетс» у него теперь больше, чем, скажем, у Ричарда Джефферсона (2), Спенсера Динуидди или Джейсона Кидда с Керри Киттлсом (по 1). Именно в ту случайную неделю в феврале, когда Томас набирал 44,7 очка за игру с бросковой линейкой 56/56/90 стало окончательно ясно, что результативность в НБА как-то больше не вписывается в прежние рамки понимания. Потому что тот же самый Томас до конца февраля еще получал минуты, а потом уехал в резерв и через два матча на третий получал хотя бы несколько минут на площадке.

И в последнем матче регулярки бахнул 46 очков в матче с «Филадельфией», проигранном с разницей -29. Совершенно неясно, какие из этого нужно делать выводы, но было весело.

5. Увольнение Стива Нэша. Это было гадко и неприятно. Справедливости ради, тренеры всегда остаются козлами отпущения. Единственный негатив, который я лично не смог проигнорировать, хотя обычно стараюсь не обращать на такие вещи внимания.

6. Обмены Дюранта и Кайри. «Бруклин» выдал реалити-шоу, как и ожидалось. Если присобачить ко всем скандалам еще драму вокруг Бена Симмонса, то «Нетс» однозначно нужно короновать как самый разухабистый спектакль сезона. Спасибо всем, кто фигачил контент на темы потенциальных обменов и итогов сделок. С баскетбольной точки зрения мне оказался больше по душе «Бруклин» конца сезона. У меня тоже бывало так, что вырываешь из ежедневника страницу с записями о неудачных днях/неделях/месяце — и на душе легчает.

7. Гонка за MVP между Эмбидом и Йокичем (и немного Яннисом). Во-первых, в предыдущие годы казалось, что претендентов действительно много и есть смысл создавать списки топ-10 или даже 15 лучших. В этот раз все как-то сразу сфокусировались на новом раунде противостояния центровых «Наггетс» и «Сиксерс». Ждали их очных встреч, которые подогревали масла в огонь. В начале сезона передовым претендентом оказался Джейсон Тейтум, потом какое-то время под солнышко выбился Лука Дончич. Но в итоге гонка превратилась в битву трех фронтраннеров, а всех остальных задвинули на задний план.

Во-вторых, мне понравилась дискуссия вокруг роли защиты в статусе игрока как звезды. Йокича называли худшим рим-протектором за десятилетие и отдавали должное оборонительным навыками Янниса. К сожалению и к счастью для грека, он играет с двумя другими топ-защитниками, которые отвлекали внимание от его персонального вклада. Брук Лопес доминировал по блок-шотам и вообще активности защиты на броске вблизи кольца, Дрю Холидей украл мое сердечко своей статью на периметре.

В-третьих, на примере Йокича стало понятней, как индивидуальная награда может навредить восприятию сторилайна. Возьмешь MVP – нате пожалуйста лишнее давление в плей-офф. Возьмешь три подряд и не станешь чемпионом? Добро пожаловать в круговорот не самых приятных рассуждений о твоих игровых/личностных качествах.

8. Сюрприз имени «Юты». Лаури Маркканен скакнул во всамделишные звезды и порадовал не только как отменный снайпер, но и очень аппетитный in-game данкер. Ставил через людей именно так, как я люблю — с двух ног, с оттяжечкой и хватанием за кольцо, через больших ребят. На Basketball-Reference, который славится безумными списками прозвищ игроков (которые никто не использует), Маркканен указан как «Лаури Берд». Так вот сам Берд так не умел, чтобы с оттяжечкой и годно для постера.

Уокер Кесслер безумно заинтриговал. Нашел свою роль и даже вытаскивал матчи нехитрым набором действий в атаке и сочными горшками своими телескопическими руками.

Далеко не факт, что на следующий год этот оксюморон в виде джазменов из штата мормонов поедет без скрипа и добьется чего-нибудь осязаемого. Но несколько конкурентных месяцев сезона-2022/23, плюс Уилл Харди и особенно фигура Дэнни Эйнджа внушают доверие.

9. Конкурс трехочковых и бросков сверху на Матче звезд. Впервые за страшно подумать сколько лет посмотрел в записи звездный уикенд. Not great not terrible, как выразился бы камрад Дятлов. То, что некогда называлось «конкурсов навыков защитников» окончательно сломалось, превратившись в какую-то совершеннейшую дурацкую мешанину. Трехочковые оказались самым любопытным событием, за исключением той ложки дегтя, что участники проваливались, если долго прохлаждались в ожидании своей очереди и «остывали». Халибертон выступил в роли ходячего доказательства, что бросать можно с абы какой техникой и привыкнуть к ней достаточно, чтобы стабильно наваливать даже с семи метров. Две дополнительные стойки со сверхдальними попытками наверняка принесли НБА какое-то количество денег, но сломали весь тайминг — участники неожиданно регулярно не успевали выбросить все доступные мячи.

Конкурс данков оказался на уровне, но для меня Маккланг одновременно и сделал шоу, и испортил его. Все-таки есть некая ценность в том, чтобы в конкурсе участвовали большие имена. В противном случае легче на профессиональных данкеров посмотреть.

10. Тошниловка от «Хит». 10 января «Майами» обыграли «Оклахому», реализовав 40 штрафных из 40 и побив рекорд, установленный 40 лет назад.

11. Чудо-ренессанс «Сакраменто» и умница Сабонис. Больше всего в этом сезоне я посмотрел матчей «Шарлотт», но на втором месте расположились две калифорнийские команды — «Лейкерс» и «Кингз». Первые претерпевали любопытнейшие трансформации, ремонтируя себя прямо на ходу, в то время как «Сакраменто» от и до были вау как хороши. Этот высокий темп, движение мяча, Хертер в роли Стефа/Клэя, сходу влившийся в общий поток новичок Мюррей, Фокс с его подвигами в клатче и Сабонис, Сабонис, Сабонис. Он даже постмувы умудрился вписать в современный формат игры! Реабилитировался за смазанный Евробаскет на 100%. Невероятно обаятельная команда — и это у меня не было фанатского мандража, связанного с 16 годами без плей-офф. Ну, и лучшие трибуны регулярного сезона.

12. Два-три месяца Ламело Болла. Сезон «Хорнетс» в целом вызвал лишь поток фрустраций, начиная от маринования Марка Уильямса на скамейке и заканчивая обменом Джейлена Макдэниелса, который казался мне вполне подающим надежды. Потом случился фонтан ликования в связи со слухами о продаже команды Майклом Джорданом. Но восторги пришлось отставить, когда я изучил, кто претендует на покупку мажоритарного пакета акций.

Поэтому из позитивных моментов остался один-одинешенек Ламело Болл, да и у него сезон не задался из-за травм. Играл он как будто из-под палки, халтуря в защите и выбрасывая с десяток трехочковых разного качества/логичности/подготовленности. Когда он несся в быстрое нападение, то мне сразу хотелось простить ему любые огрехи. К сожалению, ни в его здоровье, ни в перспективы «Хорнетс» особо не верится.

13. «Виктор Вембаньяма» как причина пропуска игры.

14. Сезон в фэнтези-баскетболе. И снова рубрика «тряхнул стариной». Вписался в фэнтези-лигу впервые с 2014 года. Выпал первый пик, выбрал Николу Йокича. За счет монструозной статы серба докатился до финала. И проиграл там, поскольку Йокич имел четыре матча на чемпионской неделе, но принял участие всего в одном. Но было здорово, фэнтези однозначно подогревает интерес к будням НБА.

15. Крепкий сезон Кристапса Порзингиса. Крепкий? С точки зрения цифр это вообще его лучший сезон в карьере! Но почему-то он не ощущался таковым. Наверно потому что Порзингис выступал за застрявших в болоте «Уизардс» и не давал вау-эффекта, который предполагает 33-миллионная зарплата. Самое главное, что он почти не пропускал матчей.

16. Короткий миг здорового Зайона. К концу сезона и матчам плей-ин разговоры о его здоровье уже начали подбешивать и хотелось выпалить в экран что-то вроде: «Да обменяйте его уже и придумайте способ побеждать без него!»

Но это, конечно, перебор. Не думаю, что «Пеликанс» достигли с Зайоном точки кипения. На старте сезона он напомнил, что остается уникальным исполнителем, матчи с участием которого смотришь с открытым ртом. Неуважительный данк на последних секундах игры с «Финиксом» был прекрасен.

17. Рекорд Леброна по очкам за карьеру. Исторический момент. И достаточно убедительные доводы всевозможных экспертов в пользу того, чтобы подобных рекордов мы рискуем больше никогда не увидеть – особенно в случае сокращения сезона и продолжения тенденции к менеджменту нагрузок.

18. Статья Карима Абдул-Джаббара про рекорд Леброна. Она даже круче, чем сам матч. После этой заметки открыл для себя Карима как колумниста. Я и раньше натыкался в соцсетях на выдержки из его текстов, но только хмыкал и скроллил дальше. А здесь почему-то не только проникся одной статьей, но и прочитал несколько вдогонку. Великолепный слог, ясность мысли, отсутствие черно-белой картины мира.

19. Номер 6 в память о Билле Расселле на всех аренах НБА. Красивый жест.

20. Новый Харден. Увядающая версия некогда доминирующего игрока — это всегда интересно. Найдет ли он в себе силы адаптироваться к новой роли? Сможет ли он поддерживать тело в должном состоянии? Научится ли чему-то новому, когда просядет физика? Нет, Харден не предстал в роли храброго борца со спортивным старением. Сложно было это ожидать от игрока с репутацией ленивого любителя стрип-клубов. Тем не менее, трансформация Хардена в теряющего скорость ветерана казалась мне любопытной на протяжении всей регулярки. Перед исполнителем с выдающимся игровым интеллектом природа поставила сложную задачу, бросила ему вызов. Харден не был похож на человека, который игнорирует возникшую проблему, но он как будто бы отнесся к ней с долей фатализма. Иначе говоря, перераспределил умения в пользу доставки мяча до партнеров. Получалось здорово до тех пор, пока получаться не перестало.

21. Преображение «Лейкерс» после дедлайна. Сюжет года. Ковыляли, кряхтели и барахтались в глубине турнирной таблицы, но провернули несколько блестящих обменов и зашагали в разы бодрей. Как вся эта конструкция смотрелась в плей-офф — отдельный разговор. То, какие перспективы у команды в будущем — тем более. Но после Матча звезд периодически возникало ощущение, что все детали на своих местах. В следующем сезоне команда будет выглядеть иначе, плюс невозможно предположить, как сложилась бы регулярка, если бы «Лейкерс» имели состав конца сезона еще в октябре. Но на короткий миг как будто бы даже Леброну нравилось играть внутри получившейся конфигурации.

22. Паоло Банкеро и «Орландо». Слишком часто разговоры о новичках — это нечто вроде попытки нарисовать или написать что-то вслепую. Много допущений, много абстрактных размышлений про потенциал и «тулзы», то бишь арсенал движений и навыков, который еще непонятно, когда появится и появится ли вообще. И тут приходит парень, который говорит: «Я готов здесь и сейчас». Когда понимаешь, что у него есть понятные пути стать еще лучше — аж мурашки бегут по коже.

Я весь регулярный чемпионат думал, что «Мэджик» вот-вот выстрелят и выдадут серию побед после кошмарного старта. Прогноз не оправдался, но чисто по персоналиям за «Орландо» были моей отдушиной. Приятное послевкусие от каждого успешного действия Фульца, уверенность в прогрессе Франца Вагнера, искреннее предвосхищение каждого эпизода, когда Бол Бол разгоняет атаку с ведением. Акции Мо Вагнера я до сих пор храню под подушкой и верю в этого парня.

Эти парни обязательно бахнут. Но потом.

23. История про то, как Джейлен Дюрен потерял паспорт перед полетом в Париж.

24. Сам матч «Чикаго» – «Детройт» в столице Франции. Было какое-то необычное ощущение от этой игры. Плюс, встреча оказалась вполне бодрой, мне понравилось.

25. Игра «Сакраменто» – «Клипперс» (176:175). Чистейшее безумие, прямо фонтан хохота от каждого сумасшедшего попадания через руки. По счету может показаться, что на защиту все дружно положили болт — а мне, наоборот, увиделся феноменальный уровень оборонительных взаимодействий, который раз за разом сталкивался с превосходящим атакующим мастерством.

26. Еще одна команда, будущее которой мне кажется несомненно благоприятным – это «Оклахома». Гилджес-Александр ломал мозг своими нетривиальными движениями, перспективы Гидди тоже очень обнадеживают. И в следующем сезоне у них будет Холмгрен – тот, самый элемент, которого не хватало в минувшей регулярке.

27. Когда регулярно смотришь матчи, то потихоньку начинаешь отвлекаться от звезд и мяча, пытаясь разглядеть что-нибудь эдакое в ролевиках. Мое внимание привлекли Джордан Нвора (которого я заприметил еще в сборной Нигерии), братья Макдэниелсы (очень жаль, что «Хорнетс» одного из них отпустили), Чемези Мету из «Сакраменто», Симоне Фонтеккио…

В целом, глубина лиги достигла какого-то исторического максимума. Техническое оснащение даже 8-10 игроков в ротации команд поражает воображение.

28. Впервые с сезона-2000/01 ни одна команда не выиграла 60+ матчей в регулярке из 82 игр. Плей-офф подтвердил, что в НБА сейчас очень высокий уровень конкуренции.

Плей-офф:

29. Джимми Батлер. До финала, похоже, его тело не дожило, но он все равно вошел в категорию игроков, от которых ждешь подвига в ключевой момент. Главное впечатление постсезона, вследствие которого я посмотрел даже слишком много разборов его технического арсенала на ютубе.

30. 50 очков Карри в седьмой игре против «Кингз» и 51 очко Тейтума в седьмой игре с «Филадельфией».

31. Предвосхищение седьмой игры между «Селтикс» и «Хит» после 0-3. Сама игра получилась не такой интересной.

32. Серия «Лейкерс» – «Наггетс». Более напряженной серии, закончившейся всухую, я не видел.

33. Калеб Мартин против «Бостона». У «Майами» откуда ни возьмись взялась еще одна звезда. Ровно на одну серию.

34. Победа «Майами» на выезде в финальной серии. На секунду показалось, что из этого может получиться зачин для еще одного чуда.

35. Соревнование тактических уловок тренеров. Весь розыгрыш плей-офф я поглощал материалы на тему различных тренерских хитростей и пытался разглядеть их сам. Выписывал для себя стартовые составы и нюансы ротации, разглядывал тенденции отдельных игроков и команд, способы нейтрализовать эти тенденции и реакции тренерских штабов на возникшие проблемы.

Драфт:

36. Предвосхищение лотереи драфта. Впервые такое со мной, даже во время лотереи имени Энтони Дэвиса не уделял столько внимания этой процедуре. Нет, в прямом эфире не смотрел, но проверять результаты полез первым делом с утра еще до полноценного пробуждения.

37. Предвосхищение драфта. Очень надеюсь, что «Хорнетс» не отдадут второй пик. Хочется, чтобы «Шарлотт» взяли кого угодно из новичков, чтобы я мог оправдать для себя просмотр 60+ матчей команды в сезоне-2023/24.

38. Просмотр драфта в прямом эфире. Да, я посмотрел только первые пять пиков, но могу внутренне гордиться, что видел слезы Вемби и ощутил всамделишное разочарование от второго пика. Все-таки никуда не девается эта романтика просмотра американского спорта в три ночи.

Личное:

39. Возвращение к активному смотрению баскетбола. Больше 150 игр за сезон от и до (на старте пытался считать и записывать, но сдал в усидчивости к марту-апрелю), не считая сокращенок, хайлайтов и прочего. Последний раз так активно следил за НБА, наверно, в последний год Кембы в «Шарлотт».

40. Можно сказать, что я уже посмотрел свой первый матч сезона-2023/24! Вполглаза пролистал предсезонную игру «Шарлотт» против «Сперс» (тоже первый матч подобного рода для меня за много лет). Претенденты на ротацию «Хорнетс» (Букнайт, Джонс, Миллер и Макгоуэнс) разочаровали, парочка игроков «Сан-Антонио» впечатлили. Неожиданно, что по счету было такое издевательское преимущество одной из команд. Шампенни намусорил себе статистики в конце регулярки, и тут вышел доказывать, что это не было случайностью. Парень локомотивом идет за своими минутами в ротации, очень круто.

В пятницу, говорите, Вембаньяма дебютирует за «Сперс» против «Шарлотт»? Yeah boy, погнали!

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Harry How, Ezra Shaw, Tim Nwachukwu, Matthew Stockman, Sarah Stier