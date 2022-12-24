Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Ламело Болл пропустит остаток сезона НБА. Разыгрывающий «Шарлотт» получил травму в матче с «Детройтом» в бесконтактной ситуации, почувствовав боль и упав на паркет после кроссовера.

Болл является лидером «Хорнетс» по очкам за игру (23,4) и результативным передачам (8,5), а также забивает 3,9 трехочкового за встречу.

«Хорнетс» не играют на результат в этом сезоне, клуб входит в четверку претендентов на самые высокие шансы на первый пик драфта. «Шарлотт» не столь же усердны по части слива матчей, как «Сан-Антонио», «Хьюстон» или «Детройт», но в топ-5 худших команд однозначно входят. Присутствие Ламело на площадке только мешало «Хорнетс», которые в конце февраля одержали пять побед подряд (пусть и после семи подряд поражений). Поэтому перспективы Болла с возвращением на площадку зарубили из-за ненадобности. Возможно, травма не столь серьезная, но форсировать возвращение клубу нет смысла.

Правда, история травм Ламело действительно напрягает. В сезоне-2022/23 он пропустил 13 матчей из-за травмы лодыжки. Три матча спустя он снова подвернул голеностоп и выбыл еще на 11 матчей. Суммарно за три сезона на его счету 162 встречи — в марте-апреле 2021-го он наблюдали за играми со скамейки из-за повреждения кисти.

Большинство травм в НБА включают в себя элемент случайности. В предсезонке Ламело подвернул лодыжку, наступив на ногу игроку «Вашингтона». Против «Индианы» Ламело умудрился получить травму, неудачно наступив на ногу сидящему у боковой линии болельщику. В игре с «Хьюстоном» Ламело прямо на голеностоп упал/наступил одноклубник Пи Джей Вашингтон.

Но повторившаяся случайность не может не начать казаться закономерностью.

Травма Ламело неудачно накладывается на повреждение его брата Лонзо, который, скорее всего, пропустит весь сезон-2022/23 из-за проблем с коленом. За пять сезонов в НБА Лонзо принял участие в 252 матчах, пропустив больше 158 встреч. Если приплюсовать к последней цифре 82 матча текущего регулярного сезона, то окажется, что Лонзо пропустил почти столько же, сколько сыграл. С 2017-го он испытывал проблемы с коленями и лодыжками, также отсутствовал в связи с травмами бедра и плеча. У Ламело история похожая — его выбивают из игрового ритма травмы лодыжек, бедер и плеч.

Для полноты картины можно поглядеть, как там поживает третий брат, Лианджело Болл. Он тоже начал играть в баскетбол с четырех лет и к шести годам уже вовсю играл против более старших соперников. Университетский баскетбол он обошел стороной, поскольку был арестован в Китае за попытку кражи солнцезащитных очков. После этого он вместе с Ламело выступал в Литве и в составе лос-анджелесской команды отца, после чего попал в фарм-клуб «Хорнетс» в G-лиге. И знаете что? Прямо сейчас Лианджело... восстанавливается после травмы лодыжки, из-за которой он не выходил на площадку аж с декабря.

Получается, что прямо сейчас все три брата Болла травмированы. Возможно, это просто совпадение.

Но можно также предположить, что форсированное спортивное взросление и ранняя специализация сыграли с братьями Боллами злую шутку.

Они родились в семье баскетболистов и взяли мяч в руки в суперраннем возрасте (Лонзо вообще приписывают занятия баскетболом с двух лет), плюс играли в системе AAU под руководством отца, поэтому наверняка почти не покидали площадку. Из-за именного бренда обуви Ламело не играл в университете, выступая в Литве, Австралии и лиге своего отца, где делал трипл-даблы с 40 очками и выбрасывал по 40 бросков за игру. Выступления в Литве, к слову, завершились после того, что Лавар раскритиковал тренера команды за то, что тот недостаточно держал Ламело на площадке.

Из-за особенностей воспитания Лонзо и Ламело бросают издали с кривой техникой. С одной стороны – подумаешь. Что с того? Лонзо переработал механику и вышел на 37% попаданий издали, Ламело даже со своим толчком двумя руками и торчащим в сторону локтем реализует 37-38% трехочковых в последние два сезона. С другой стороны, речь не только о вредных привычках, над которыми придется работать. Есть и более пасмурные перспективы, связанные с изношенностью тела к 25 годам – ведь к этому возрасту Лонзо и Ламело будут жить баскетболом без пауз уже больше 20 лет.

Может, братья Боллы преждевременно выработали ресурс организма, находясь под колпаком у своей папы в детских командах? У детей Лавара на троих один год обучения в университете (Лонзо в УКЛА), хотя принято считать, что именно в колледжах игроки усваивают стандарты перемещения по площадке плюс обучаются азам чередования нагрузок и восстановления.

В связи с проблемами у всех братьев с лодыжками нельзя не упомянуть и их историю с кроссовками. В 2017-м наделала шуму история с выпуском первых именной модели Лонзо от Big Baller Brand. Тогда все обсуждали безумную цену (495 долларов), но внутри «Лейкерс» выражали опасения, что игра в недостаточно качественной обуви ради продвижения семейного бренда сказывается на здоровье баскетболиста. В 2017-2021 годах в обуви от отцовской компании выступал и Ламело, пока не подписал контракт с Puma. Лонзо тоже ушел от эксклюзивного ношения BBB и перешел на различные модели Nike Kobe.

В свое время даже Чарльз Баркли высказывал мнение, что травма Гранта Хилла могла быть связана с игрой в кроссовках от Fila, поскольку в 1990-х это бренд с баскетболом совсем не ассоциировался. Сам Хилл утверждает, что проблема была лишь в неправильном диагнозе, но поиск по картинкам показывает, что в период выступлений за «Орландо» Хилл перешел на adidas, а игровой ренессанс в «Финиксе» оформил в Nike.

Самый наглядный пример «победы» над проблемными лодыжками – это Стеф Карри. И все истории его борьбы со слабыми связками вращаются вокруг силовой подготовки и гибкости, а также использования мощнейших фиксаторов. Сможет ли Ламело одолеть травматизм благодаря этой методике?

И вот тут приходится заходить на территорию неудобного разговора о психологии. Ламело совсем не похож на парня, который, как в былинах о крутанах прошлого, запрется в тренажерке и будет работать над собой, просыпаясь ни свет ни заря. Во время обучения в школе Ламело однажды набрал 92 очка за игру – он почти не защищался и ждал передачи в быстрый прорыв почти у центра поля. Потребуется серьезная встряска мозгов, чтобы выбить из игрока такое отношение к защите и команде как первичной ценности.

Ламело – зрелищный виртуоз нападения, который сочетает в себе артистизм Джейсона «Белого шоколада» Уильямса и габариты/думалку Джейсона Кидда. Сможет ли он использовать свои данные во благо коллектива, оставаясь, так сказать, на Светлой стороне силы (то есть той, где приоритетом является результат)? Возможно, даже более насущный вопрос: а надо ли оно ему?

Пока Ламело травмирован, эти вопросы продолжат висеть в воздухе. Летом «Хорнетс» смогут предложить Ламело максимальное продление контракт на $202,5 млн за пять лет (40,5 млн за сезон). Стоит ли таких денег Ламело, которому в августе исполнится только 22 года? Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан еще никому не выписывал такие деньги после контракта новичка.

Если побыть адвокатом дьявола и поставить себя на место Лавара Болла, то перспективы у Ламело вырисовываются такие себе. Взять хотя бы сезон-2022/23: команда уровня борьбы за плей-ин теряет лучшего игрока из-за ареста и мучается внизу таблицы. При этом клуб остается совершенно непривлекательным для свободных агентов, не имеет ясного вектора развития и вынужден расставаться с перспективными игроками за выборы во втором раунде драфта. На фоне такого болота Ламело оставался единственным, за чем было интересно следить, хотя и создавалось впечатление, что Болл-младший тоже утратил концентрацию, выбрасывая от безразличия слишком много нелогичных бросков с восьми метров.

Не видят ли в семье Боллов более выгодной для Ламело перспективу доиграть в «Хорнетс» до 2024-го, чтобы выйти на рынок свободных агентов, пусть и в ограниченном статусе? Я легко могу себе представить, что Ламело запрашивает обмен и переезжает в более гламурное место.

Истекает время до того момента, как Ламело освоит репутацию травматика. А на фоне слышно, как Лавар нашептывает сыну на ухо насчет перехода, скажем, в «Лейкерс». И нет ощущения, что в «Хорнетс» слышат, как тикают эти часики.

Фото: East News/AP Photo/Jacob Kupferman; instagram.com/gelo; instagram.com/lavar; Gettyimages.ru/Jonathan Daniel; REUTERS/Brian Westerholt-USA TODAY Sports, Sam Sharpe-USA TODAY Sports