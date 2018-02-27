«Я просто говорю правду. Иногда она горькая». Аленичев объяснил, почему ругает «Спартак»

Главный тренер "Енисея" дал интервью "СЭ".

(ооох, приготовьтесь)

КУБОК РОССИИ: ТАК ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ

– Матчи 1/4 финала Кубка России проходят в сильный мороз. Вы понимаете такой футбол?

– Конечно, нужно избегать таких игр, ведь скоро возобновится чемпионат, а подобные условия могут привести к большому числу травмированных. Кому это нужно? В конце февраля часто бывают безумные морозы, можно было учесть это при составлении календаря. В итоге о полных стадионах говорить не приходится. В условном Новосибирске есть манеж, но в Перми его нет. О каком футболе может идти речь в минус 20? Так что я категорически против.

– В матче "Крылья" – "Спартак" вы за Андрея Тихонова и за то, чтобы конкурент подольше тратил силы на два фронта, или все-таки за красно-белых?

– С Тихоновым мы хоть сейчас и конкуренты, но дружим. Про мое отношение к "Спартаку" тоже всем известно. Поэтому предпочтение никому отдавать не хочу. Я бы поболел за зрелищный футбол, но очевидно, что в такую погоду его не будет.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА: ПУСТЬ ДЗЮБА СОБИРАЕТ АНШЛАГИ

– А чего ждете от чемпионской гонки? "Локо" досягаем?

– Случиться может все. Жду борьбы до 30-го тура. "Спартак" выбыл из борьбы в Лиге Европы – теперь у него больше времени на подготовку. "Зенит" тоже в гонке. Более того, не исключаю, что в борьбу за золото вмешается ЦСКА или даже "Краснодар". Интрига серьезная.

– Роберто Манчини избавился от Шатова и Дзюбы. Ждете от нападающего подвигов в Туле?

– Раз тренер принял решение отпустить двух игроков уровня сборной России, значит, на то были причины. Но в любом случае, игрок такого класса как Дзюба должен быть в "Арсенале" на ведущих ролях. Мотивация у него сейчас запредельная, ведь нужно снова заслужить вызов в сборную.

– В прошлом году вы говорили, что Дзюбе следует до последнего бороться за место в составе "Зенита". Сейчас он сделал шаг назад?

– Лишь на первый взгляд. А итог может получиться совсем обратным. И я желаю Артему, чтобы после каждого домашнего матча ему аплодировал полный тульский стадион.

СБОРНАЯ: ПЛОХО, ЧТО ОТ ДЖИКИИ ТАК МНОГО ЗАВИСИТ

– Вы правда считаете, что вылет из Лиги Европы поможет "Спартаку" догнать "Локо"?

– Это может добавить команде свежести. Конечно, жаль, что красно-белые не прошли "Атлетик". Исход противостояния решился в первом матче. Я лично думал, что в Москве "Спартак" как минимум не проиграет. Все-таки баски к морозу не привыкли. Но в итоге интрига была убита.

– Оборона сыграла слабо. Сказывается потеря Джикии?

– Его действительно будет не хватать. Но то, что мы так зациклены на Георгии – плохо для такой большой страны как Россия. Должны быть и другие защитники, которые при хорошем отношении к делу могут попасть в сборную. Однако этого не происходит.

– Еще и у Васина подтвердились "кресты".

– Слишком много стало подобных травм. У меня в "Енисее" в том году было три таких случая. В "Спартаке" Зобнин, Тигиев, Тимофеев. Начинает казаться, что есть какая-то закономерность. Может, в подготовке что-то не так.

– Станиславу Черчесову не позавидуешь. Как быть сборной? Ведь выбыли сразу два ключевых центральных защитника.

– Значит, надо прибегать к старой компании – братьям Березуцким и Игнашевичу. Но Станислав Саламович и без моих советов обойдется. Сам решит, как ему лучше выбираться из этой тяжелой ситуации.

– Но вы за возвращение армейских ветеранов?

– Не обязательно. За десять весенних туров кто-то вполне может выстрелить. А может и не один. Кто-то должен сверкнуть! Понятно, что до идеала будет далеко, но что-то на сборах и в контрольных матчах наиграть можно.

– Как так выходит, что пару лет назад Джикия прозябал во второй лиге, а теперь его травма становится трагедией национального масштаба?

– Это пример высочайшего профессионального отношения к работе. Я наслышан о личных качествах Джикии, о его характере. Это тот случай, когда человек любит футбол, предан ему. И он сделал все, чтобы попасть из "Амкара" в "Спартак" и в сборную, причем за очень короткий сорок. Побольше бы таких людей, тогда проблем у нас будет меньше.

– То есть дело в характере игроков, а не в том, что клубы не верят в своих и покупают иностранцев?

– Конечно, нужно обращать внимание на своих. Например, в первой лиге есть ребята, которых можно пригласить, поработать с ними, чтобы через какое-то время они дали результат. Но купить готового центрального защитника банально проще.

ОЛИМПИАДА: ПРАВИЛЬНО, ЧТО ПОЕХАЛИ

– У нас ведь так не только в футболе. На Олимпиаде от лыжников ничего не ждали, но, по сути, резервный состав завоевал полно медалей.

– А это уже пример того, что единый коллектив, зараженный общей идеей, способен на многое.

– За Олимпиадой следили?

– Не очень внимательно, ведь мы были на сборах.

– На один из товарищеских матчей "Енисей" вышел в футболках с надписью OAR на груди.

– Да, решили поддержать наших олимпийцев.

– То есть вы не из тех, кто призывал игнорировать Игры, потому что Россию лишили флага и гимна?

– Олимпиада проходит раз в четыре года. Не ехать на нее добровольно – неправильный подход. Не пускать туда спортсменов силой – тем более. Так что изначально считал, что нужно ехать. Поехали, и сейчас все нашими спортсменами восхищаются. В том числе соперники.

КРИТИКА "СПАРТАКА": ОТ ЛЮБВИ, А НЕ ОТ ОБИДЫ

– Какие матчи в Лиге чемпионов понравились?

– "Челси" – "Барса" не особо впечатлил. Каталонцам не давали играть в их футбол. Но на "Камп Ноу" все будет по-другому. Достаточно удивила победа "Реала". Не думал, что мадридцы выиграют у "ПСЖ" в два мяча, ведь по классу это сегодня равные команды.

– Унаи Эмери снова провалился?

– В Париже все может перевернуться. Созвездие игроков "ПСЖ" способно отыграть два гола. Даже если Неймар не сыграет из-за травмы.

– Ваш бывший клуб "Рома" уступил "Шахтеру".

– Впереди ответный матч, но понятно, что с Тотти "Рома" была посильнее. Феномен ушел, и сейчас шансы римлян даже на место в первой тройке серии А не очень высоки. Нужно растить нового Тотти...

– Другой не чужой вам клуб "Порту" вообще проиграл дома 0:5.

– Был очень неприятно удивлен. Понятно, что "Ливерпуль" силен – это одна из самых зрелищных команд в Англии, вторая после "Манчестер Сити". Но когда один из лучших клубов Португалии уступает дома 0:5, это в любом случае сильная боль для болельщиков.

– Такая же, как после поражения "Спартака" 0:7 на "Энфилде", которое вы назвали позорищем?

– Приблизительно. Даже не хочу это вспоминать, хватит мусолить тему.

– Но позвольте прояснить один момент. После ухода из "Спартака" вы уже несколько раз высказывались о команде достаточно резко. И у болельщиков это с каждым разом вызывает все больше раздражения. Вы следите за реакцией на свои высказывания? Она вас не тревожит?

– Я просто привык не прятать ничего за спиной. Говорю те вещи, которые думаю. Я же никого не оскорбляю. Просто высказываю свое мнение. Кому-то оно не нравится. А кому-то наоборот. Пусть каждый реагирует по-своему. Отношусь к этому спокойно.

– Есть мнение, что в вас сидит обида.

– Я просто говорю правду. Иногда она горькая.

– То есть это не обида, а любовь?

– Ну конечно.

– В ответ на слова о "позорище" Леонид Федун посоветовал вам для начала "со своей командой разобраться". Уже не терпится выйти в премьер-лигу с "Енисеем", чтобы обыграть там "Спартак"?

– Ничего подобного. Есть желание выполнить задачу, чтобы играть потом со всеми – с "Рубином", "Амкаром" и так далее. А не только со "Спартаком". Об этом противостоянии не думаю, поверьте.

"ЕНИСЕЙ": СТАВКА НА СЕРБА

– Трансферное окно закрыто. Довольны тем, как прошла зимняя пауза?

– У нас появился новый голкипер – Нестеренко, игравший за "Рубин". Здесь я полностью доверяю нашему тренеру вратарей Валерию Клейменову, который его хотел. Центральный защитник Гасанов – тоже хорошее приобретение, у него есть опыт игры за "Анжи". Ну и возлагаем надежды на Обрадовича. Сербского нападающего, выступавшего в Казахстане. Считаю, ему вполне по силам заменить Козлова, который возглавляет гонку бомбардиров. Конечно, какой-то период адаптации нужен, но, надеюсь, Марко быстро привыкнет к партнерам и будет огорчать соперников так же часто, как это делал Козлов.

– "Оренбург" банально переманил Козлова финансами?

– Игроку предложили гораздо более выгодные условия. Поэтому я могу понять Андрея. В любом случае это его выбор, к которому нужно относиться с уважением.

– А почему оказался ненужным "Енисею" Чепчугов?

– Он просто проиграл конкуренцию Мише Филиппову. При всем уважении к богатому армейскому опыту Сергея, позиция тренерского штаба была однозначна: Филиппов – номер один. Чепчугова это не устроило, поэтому мы решили разорвать отношения.

– Сказалось, что он годами сидел без практики за спиной Акинфеева?

– Не могу влезть ему в голову. Но сложилось так, как сложилось.

– Говорилось об интересе "Енисея" к Лебеденко и Зотову. Почему не срослось?

– Лебеденко хотел остаться поближе к Москве. Поэтому, как я понимаю, и выбрал "Факел". А у Зотова возникли контрактные трудности с "Динамо". Я до последнего надеялся, что он уладит разногласия, но, к сожалению, этого не произошло. Пожелали друг другу удачи.

– Кто из конкурентов впечатлил работой на рынке?

– Тот же "Оренбург": команда укрепилась. А еще "Ротор", хоть он и в нижней части таблицы. Я бы хотел, чтобы волгоградцы остались в первой лиге. Клуб с традициями, скоро откроется новый стадион. Так что желаю Сергею Павлову успеха.

АКАДЕМИЯ: ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ФИЛИАЛ

– С апреля в подмосковном Королеве начнет работу первый филиал вашей академии. Раз расширяетесь, значит, проект себя оправдывает? (В понедельник Аленичев посетил гимназию №11 в Королеве, где рассказал школьникам о своей богатой карьере игрока и тренера, а затем провел мастер-класс. – Прим. "СЭ").

– Да, за два года сделано многое. А главное – ощущается заинтересованность детей. Планируем открыть филиалы и в других городах Московской области.

– Цель – охватить весь регион?

– Нет, но пять-шесть школ открыть хотелось бы.

– По какому принципу набираете тренерский состав?

– Это должны быть исключительно бывшие профессиональные футболисты. Необязательно "Спартака", но и "Торпедо", "Динамо", ЦСКА. Главное, чтобы они были игроками в прошлом – у нас должно быть одно понимание того, как тренировать детей.

Филипп Папенков. СЭ