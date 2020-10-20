💰 Сколько заработает Хабиб? А Гэтжи? Это игра про их гонорары

Как пакман, только про деньги.

24 октября бой года в ММА: Хабиб Нурмагомедов подерется с Джастином Гэтжи. По слухам, Хабиб получит за бой 10 миллионов долларов, Гэтжи – 6 миллионов. Но Дэйна Уайт может заплатить меньше, если бой не понравится (или больше – за крутой файт).

Сыграйте в пакман Parimatch и Sports.ru, чтобы узнать, сколько на самом деле заработают бойцы.

Управление: клавиши W (вверх), A (влево), S (вниз) D (вправо) на клавиатуре (стрелки двигают всю игру), свайпы – на мобильных устройствах .

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