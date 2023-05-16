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Перед развязкой ЛЧ в Стамбуле мы попросили Эльвина Керимова озвучить великие моменты финалов на турецком. Угадайте их!

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Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет в Стамбуле – и мы мечтаем, чтобы он стал таким же огненным, как знаменитая рубка «Ливерпуля» и «Милана» в 2005 году. 

Чтобы поддать жару, мы решили вспомнить самые драматичные моменты других финалов Лиги чемпионов и озвучить их с помощью комментатора Эльвина Керимова, который отлично знает турецкий. Ваша задача – угадать, какой момент он комментирует, поэтому не забудьте включить звук у видео!

2 комментария

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Unai2019
7/8. "Вот знаток, вот это настоящий знаток! Отвечает он обычно не наобум, как положено эксперту, но очень редко промахивается." 6 и 8 отвечал наобум, и на 8 промахнулся
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DonBrazzo
Прикольно
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