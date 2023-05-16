Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет в Стамбуле – и мы мечтаем, чтобы он стал таким же огненным, как знаменитая рубка «Ливерпуля» и «Милана» в 2005 году.

Чтобы поддать жару, мы решили вспомнить самые драматичные моменты других финалов Лиги чемпионов и озвучить их с помощью комментатора Эльвина Керимова, который отлично знает турецкий. Ваша задача – угадать, какой момент он комментирует, поэтому не забудьте включить звук у видео!