🎂 Панарин отметил день рождения: 3 очка с «Виннипегом». Его результативная серия – лучшая у клуба в этом веке

«Рейнджерс» уже первые в дивизионе.

Переезд Лавиолетта в Нью-Йорк этим летом казался очень рискованным для «Рейнджерс». Лучший результат тренера с «Вашингтоном» за 3 года – вылет в первом раунде. В регулярных чемпионатах тоже все сложно: да, было второе место в дивизионе – но в укороченном сезоне с матчами против одних и тех же команд. Потом – попадание в плей-офф через уайлд-кард, а через год – отпуск сразу в апреле.

Но что больше смущало – кажется, ни хоккеисты «Кэпиталс», ни сам Лавиолетт не особо понимали, во что играют. Евгений Кузнецов рассказывал «Скользкому льду»: «2-в-1 выходишь – ну как можно... Ну надо пас хотя бы посмотреть, правильно? А тебе говорят: «Вот в щиток брось – там партнер добьет его». А еще даже сейчас не понимаю, как мы в зоне защиты играли. Два года прошло. Мы так недавно ржали с Орлом: «Как мы в зоне защиты играли?» – «Да я не знаю» – «Вот и я не знаю».

Казалось, что Панарину, который тоже предпочитает искренний и более творческий хоккей, будет непросто с новым тренером, но в итоге Артемий выдал лучший старт сезона в карьере. Он набирал очки в каждом из девяти матчей-2023/24 – первый результат «Рейнджерс» в 21 веке.

Последняя игра – против «Виннипега», которая по местному времени еще выпадала на день рождения Панарина – вообще стала бенефисом: 3 гола «Рейнджерс» – и во всех поучаствовал именинник.

В самом конце первого периода идеально подставил клюшку под отличный пас Джейка Трубы.

В третьем периоде поучаствовал в реализации большинства, после которого «Рейнджерс» сравняли счет, а на последних секундах овертайма пошел на соперника и вовремя отдал свободному Зибанежаду.

«Иногда он делает что-то совершенно невероятное. Например, сегодняшний победный гол: он сумел протащить шайбу через центр, стянуть на себя всех соперников, а затем нашел открытого Мику Зибанежада. Это уникальный игрок, сейчас он очень хорош», – радовался Питер Лавиолетт после матча.

У Артемия 5+10 за 9 первых игр – лучший его показатель в карьере, хотя в целом он почти всегда солидно шел на старте регулярки.

Панарин прямо сейчас – второй бомбардир сезона и уступает только Джеку Хьюзу (5+13). Но о гонке бомбардиров говорить пока рано, а вот побьет ли нападающий клубный рекорд по стартовой результативной серии (14 матчей Рода Жильбера в сезоне-1972/73) – интрига ближайшего времени.

Если прежде «Рейнджерс» были в первую очередь шестеркинозависимыми (у него, кстати,27 сэйвов и 5-я победа), то сейчас многое в игре команды зависит от Артемия. С его непосредственным участием Нью-Йорк выиграл всю пятиматчевую гостевую серию и возвращается на «Мэдиссон Сквер Гарден» максимально довольным.

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Фото: AP Photo/Fred Greenslade/The Canadian Press