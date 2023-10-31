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🎂 Панарин отметил день рождения: 3 очка с «Виннипегом». Его результативная серия – лучшая у клуба в этом веке

НХЛ НХЛ
Артемий Панарин Артемий Панарин
Виннипег Виннипег
Рейнджерс Рейнджерс
Питер Лавиолетт Питер Лавиолетт
Мика Зибанежад Мика Зибанежад
Крис Крайдер Крис Крайдер
Джейк Труба Джейк Труба
Хоккей Хоккей

«Рейнджерс» уже первые в дивизионе.

Переезд Лавиолетта в Нью-Йорк этим летом казался очень рискованным для «Рейнджерс». Лучший результат тренера с «Вашингтоном» за 3 года – вылет в первом раунде. В регулярных чемпионатах тоже все сложно: да, было второе место в дивизионе – но в укороченном сезоне с матчами против одних и тех же команд. Потом – попадание в плей-офф через уайлд-кард, а через год – отпуск сразу в апреле.

Но что больше смущало – кажется, ни хоккеисты «Кэпиталс», ни сам Лавиолетт не особо понимали, во что играют. Евгений Кузнецов рассказывал «Скользкому льду»: «2-в-1 выходишь – ну как можно... Ну надо пас хотя бы посмотреть, правильно? А тебе говорят: «Вот в щиток брось – там партнер добьет его». А еще даже сейчас не понимаю, как мы в зоне защиты играли. Два года прошло. Мы так недавно ржали с Орлом: «Как мы в зоне защиты играли?» – «Да я не знаю» – «Вот и я не знаю».

Казалось, что Панарину, который тоже предпочитает искренний и более творческий хоккей, будет непросто с новым тренером, но в итоге Артемий выдал лучший старт сезона в карьере. Он набирал очки в каждом из девяти матчей-2023/24 – первый результат «Рейнджерс» в 21 веке.

Последняя игра – против «Виннипега», которая по местному времени еще выпадала на день рождения Панарина – вообще стала бенефисом: 3 гола «Рейнджерс» – и во всех поучаствовал именинник.

В самом конце первого периода идеально подставил клюшку под отличный пас Джейка Трубы.

В третьем периоде поучаствовал в реализации большинства, после которого «Рейнджерс» сравняли счет, а на последних секундах овертайма пошел на соперника и вовремя отдал свободному Зибанежаду.

«Иногда он делает что-то совершенно невероятное. Например, сегодняшний победный гол: он сумел протащить шайбу через центр, стянуть на себя всех соперников, а затем нашел открытого Мику Зибанежада. Это уникальный игрок, сейчас он очень хорош», – радовался Питер Лавиолетт после матча.

У Артемия 5+10 за 9 первых игр – лучший его показатель в карьере, хотя в целом он почти всегда солидно шел на старте регулярки.

Панарин прямо сейчас – второй бомбардир сезона и уступает только Джеку Хьюзу (5+13). Но о гонке бомбардиров говорить пока рано, а вот побьет ли нападающий клубный рекорд по стартовой результативной серии (14 матчей Рода Жильбера в сезоне-1972/73) – интрига ближайшего времени.

Если прежде «Рейнджерс» были в первую очередь шестеркинозависимыми (у него, кстати,27 сэйвов и 5-я победа), то сейчас многое в игре команды зависит от Артемия. С его непосредственным участием Нью-Йорк выиграл всю пятиматчевую гостевую серию и возвращается на «Мэдиссон Сквер Гарден» максимально довольным.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Виннипег – Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
31 октября, 02.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Панарин (Миллер, Труба)
1:1 – 19 Густафссон (Перфетти)
2:1 – 45 Элерс (Шайфли, Перфетти)
2:2 – 53 Крайдер (Панарин, Фокс)
2:3 – 64 Зибанежад (Миллер, Панарин)
Вратари: Хеллибак 23/26 – Шестеркин 27/29.

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Фото: AP Photo/Fred Greenslade/The Canadian Press

1 комментарий

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R1mark
Молодец Хлебушек!
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