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У Панарина – лучший старт в карьере: в день рождения выбил 1+2 с «Аризоной»

Коннор Ингрэм
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Винсент Трочек Винсент Трочек
Мика Зибанежад Мика Зибанежад
Артемий Панарин Артемий Панарин
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Продолжает зажигать!

«Рейнджерс» включились после четырех поражений подряд: пару дней назад на выезде обыграли «Даллас», а теперь пострадала «Аризона». И ключевое влияние на игру команды оказал Артемий Панарин – в воскресенье у него 3 (1+2) очка и статус второй звезды матча (первую отдали Зибанежаду только из-за того, что у него победный гол).

Панарин делал все, что хотел, и, возможно, дело в том, что Артемию в этот день исполнился 31 год. У него отлично шла игра, он создавал моменты партнерам и сыграл так, как и должен лидер команды.

В первый раз он отметился в протоколе в самом начале второго периода. Если бы за крутые ассисты давали от 1 до 3 очков, то Артемий в этом эпизоде забрал бы все 3. Сделал ложное движение, посмотрел, где открывается партнер, и выдал идеальный пас на пятак – от Лафреньера требовалось только крепко держать в руках клюшку и развернуть крюк в сторону ворот.

«Это, скорее, подарок от него для меня, но он снова сыграл здорово, – сказал Лафреньер после матча. – Когда ты играешь с ним, ты просто должен кататься с опущенной клюшкой, и тогда случаются хорошие вещи».

«Аризона» все же попыталась огорчить Панарина. Он нарушил правила против Троя Стечера – и «Койотс» это большинство реализовали. А в одной из следующих смен именно после паса Артемия не забил Трочек – сразу пошла контратака, которая завершилась вторым голом хозяев. Хотя в этом эпизоде все вопросы к Линдгрену, эта шайба явно на его совести.

Форвард понял, что ситуацию нужно исправлять и перед вторым перерывом забил сам. И в этом моменте снова нельзя не похвалить Артемия, который мастерски поставил корпус и не без доли везения (можно считать это подарком на день рождения) от штанги и спины Ингрэма отправил шайбу в ворота.

Третий балл в матче нападающий набрал при решающем голе. Правда, это была лишь вторая передача – момент нарисовали Крайдер и Зибанежад. Но эта шайба позволила «Рейнджерс» выиграть, а Игорю Шестеркину одержать пятую победу в сезоне – он еще ни разу не проиграл в основное время. Сам вратарь пропустил дважды после 20 бросков соперника. Не самая лучшая цифра, но и вопросов к Игорю по пропущенным голам нет.

А Панарин тем временем в шикарном темпе набирает очки. Прямо сейчас он третий бомбардир лиги и безоговорочно лучший среди наших игроков. У него уже 16 (5+11) очков в 10 матчах, и в этой регулярке он не набирал очки только во встречах против «Айлендерс» (тогда «Рейнджерс» вообще ушли со льда с нулем) и с «Коламбусом» (а им забили всего одну).

Для Артемия этот старт сезона лучший за время выступлений в НХЛ, он превзошел личное достижение на один балл. Если продолжит набирать очки в таком темпе, избежит травм, дисквалификаций и сыграет все 82 матча, то выбьет 131 (41+90) очко в сезоне. При этом форвард еще ни разу в карьере не набирал больше 100 очков.

Так что пора провести лучший сезон в карьере, а потом замахнуться и на Кубок Стэнли. У «Рейнджерс» и самого Панарина для этого все есть – время пришло.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Аризона – Рейнджерс 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Дата проведения
31 октября, 03.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Лафреньер (Миллер, Панарин)
1:1 – 27 Крауз (Маччелли, Гюнтер)
2:1 – 32 Бьюгстэд (Гюнтер, Келлер)
2:2 – 39 Панарин (Фокс)
2:3 – 53 Зибанежад (Панарин, Крайдер)
Вратари: Ингрэм 36/39 – Шестеркин 18/20.

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Фото: eastnews.ru/Christian Petersen/Getty Images/AFP

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