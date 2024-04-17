🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался

«Кэпс» на пути за Кубком Стэнли.

Перед стартом сезона НХЛ-2023/24 сложно было представить ситуацию, при которой все забудут о погоне Овечкина за Гретцки и сконцентрируются на самом «Вашингтоне» – возрастной команде с не слишком опытным тренером и без особых глобальных задач (кроме как войти в историю вместе с капитаном).

Но «Кэпс» удивили. Сначала тем, что после распродажи на дедлайне (минус Эдмундсон, Кузнецов, Манта) неожиданно и максимально нелогично засобирались в плей-офф. А потом – тем, что это оказалось не сиюминутное помешательство: «столичные» сохранили шансы до середины апреля, до самого последнего матча в чемпионате.

А теперь они вышли в розыгрыш Кубка Стэнли-2024!

Овечкин забил к первому перерыву, но ему не пришлось ничего делать

В хоккее бывают моменты, которые сложно притянуть к профессионализму игрока. По факту гол Овечкина №853 – это чистый фарт. Дилан Макилрат бросал по воротам от борта (нельзя же с такой силой делать передачу, да еще и в тело партнера) – и просто попал в своего капитана. Кажется, даже в клюшку.

Какова в этом заслуга самого Овечкина? При желании, конечно, можно подтянуть его умение правильно выбирать позицию и вообще поговорить о его голевой чуйке, без которой погоня за Гретцки (к слову, остался 41 гол) была бы невозможной даже в теории.

Только сегодня это ему казалось совершенно неважно – главное, что шайба залетела в ворота! Александру наверняка приятно, что от него, но по большому счету, наверное, непринципиально – куда значимее то, что в конце первого периода «Кэпиталс» повели в счете.

Стоит сразу сказать – это был не самый яркий матч для Овечкина: всего 1 бросок, 2 хита и лишь 14:55 на льду – 8-й айстайм среди нападающих команды. Но такие цифры не потому, что Александром были недовольны (во втором периоде мог сделать дубль, но не замкнул передачу Макмайкла, а в третьем – пару раз неплохо разгонял атаку) – просто «Кэпиталс» вышли в этот вечер на лед терпеть и отбиваться, а для этого в составе есть другие хоккеисты.

Что же до личной статистики Ови, то это была его 49-я шайба в ворота «Флайерс» за карьеру – только от Лемье (51) и Кросби (55) «летчики» настрадались в истории больше. Конкретно же регулярку-2023/24 Александр закончил с 31 голом в 79 матчах – более, чем достойно. А если б еще не было провального старта сезона?

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Линдгрен – герой вечера. Теперь ему спасать в серии с «Рейнджерс»

Не исключено, что помимо пунктов «терпеть и отбиваться» в установке у полевых «Кэпс» была еще графа «смотреть, как Чарли ведет команду в плей-офф». И с этим неплохо справлялись все – защитники завороженно наблюдали, а Линдгрен действительно выручал.

Всего за вечер у вратаря набралось 27 сэйвов с 28 бросков. Его можно было удивить только подправлением шайбы на пятачке – ко всему остальному он был готов.

Сами полевые при этом старались как могли: 32 заблокированных броска – повторение лучших цифр «Вашингтона» в этой регулярке . Хотя, конечно, тот факт, что игрокам настолько часто приходилось падать под броски, вряд ли может быть позитивным.

Но «Кэпиталс» изначально настраивались биться и ложиться костьми, а не играть в хоккей. Благодаря удачному календарю они могли позволить себе действовать вторым номером – повезло, что последним соперником была именно «Филадельфия», которая тоже еще претендовала на плей-офф. Но ее устраивала только победа в основное время – и, разумеется, при ничейном счете «Флайерс» ничего не оставалось, кроме как снимать вратаря на последние минуты.

Вряд ли это был основной план «Вашингтона» на победу, но один из обговариваемых запасных – наверняка. Ти Джей Оши за 3 минуты до сирены продлил команде сезон.

Сама по себе игра получилась не слишком зрелищной. Команды очень сильно боялись ошибиться – и потому ошибались, при этом не пользуясь чужими просчетами. Некоторые моменты – например, первые 10 минут второго периода, с 1 броском в створ от каждой из команд и очень-очень низкими скоростями – вообще выглядели как отрывки из любительского хоккея. Не самого высокого качества.

Но важность момента давила на команды – никто не хотел провалиться.

«Вашингтон» сыграл от обороны и от ситуации в турнирной таблице – этого хватило для участия в плей-офф. Уже через несколько дней Чарли Линдгрен будет отбиваться от атак Панарина и остального состава «Рейнджерс». Но это будет только через несколько дней – пока можно просто порадоваться за «Кэпс», которых никто всерьез не воспринимал перед сезоном.

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Фото: AP Photo /Matt Slocum