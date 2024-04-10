🔥 Овечкин выбил 30 голов в сезоне! Он единственный в НХЛ, кто сделал это 18 раз

«Кэпиталс» опять заходят в плей-офф.

Голы Овечкина и победы «Вашингтона» – как это часто не совпадало в последнее время: нападающий забивал и «Питтсбургу», и «Каролине», но одних его усилий было мало, чтобы прервать серию неудач. К 9 апреля набралось аж шесть поражений подряд – несолидно для команды, которая борется для плей-офф.

К счастью, нынешняя конкуренция на Востоке позволяет такую роскошь. А прошлой ночью звезды наконец-то сошлись: «Кэпиталс» собрались на безумно важную игру, а Александр забил, установив еще, видимо, вечный рекорд НХЛ!

Гол №852 записал Овечкина в историю

Сразу к историческим событиям. На последних секундах второго периода Александр забросил шайбу, воспользовавшись подарком «Детройта»: Мориц Зайдер не обработал довольно неудачную передачу, а потом еще и подскользнулся, пропустив мимо себя 38-летнюю машину из России. Оши выдал точный пас Ови на ход, а потом вместе с ним радовался голу – ни с кем делиться капитан не стал, четко метнув шайбу из любимого круга вбрасывания.

«Оши потрясающе сыграл на синей линии, и мы вышли как бы 2-в-1, – прокомментировал Овечкин. – Я знал, что до окончания периода осталось 15 или 20 секунд, и я просто бросил шайбу, надеясь, что она попадет в цель. И это получилось».

Поводов для радости было полно. Во-первых, действительно важный гол под перерыв в действительно важном матче. Во-вторых, до Гретцки осталось всего-то 42 шайбы. А в-третьих, в эту секунду Александр стал единственным игроком в истории, кто выбивал 30 голов в 18 регулярках НХЛ за карьеру.

Он официально забрал первое место у другой легенды «Вашингтона» Майка Гартнера, а более топовых звезд он обошел уже довольно давно.

Сам Гартнер поздравил нового лидера в видеообращении: «Привет, Ови, это Майк Гартнер. Я просто хотел поздравить тебя с этим достижением. Мы делили этот рекорд очень недолго, но я благодарен за это, а сейчас он полностью твой. У тебя много рекордов в НХЛ, и есть один большой, который ты собираешься побить. Удачи и всего наилучшего».

«Это довольно большая цифра, – прокомментировал Овечкин свое достижение – И тут все дело в постоянстве, разумеется, в здоровье, а также в моих партнерах по команде, которые находят меня там, на открытом льду».

Теперь он шестой игрок в истории НХЛ, начавший сезон в возрасте 38+ лет и забивший 30 голов. Можно успеть обогнать Мартена Сен-Луи (тоже 30) и Теему Селянне (31), но вот до лучших результатов Джонни Бьюсика (36), Бретта Халла (37) и Горди Хоу (44) в этой регулярке уже не дотянуться. Впрочем, у Александра еще будет два года, чтобы достать Джонни и Горди (а вот Бретт свои голы как раз в 38 выбил).

Шайба капитана стала в итоге победной для «Вашинтона» – и это уже 129-я в карьере. До лидера в истории – Яромира Ягра – осталось всего 6 таких голов.

«Вашингтон» формально проходит в плей-офф, но проигрывать больше нельзя

Что до самого хоккея, то по игре это должен был быть вечер «Детройта»: 43 броска в створ (рекорд сезона для команды), 27 моментов, 7 моментов повышенной опасности, даже по ожидаемым голам – 3,19 – все в пользу «Ред Уингс». Кроме Чарли Линдгрена, который решил исправиться за ошибки в прошлых матчах. Свою единственную шайбу он пропустил за 2 секунды до финальной сирены – до того он был безупречен.

Можно было бы сказать, что у клубов, борющихся за уайлд-кард на Востоке, идет свой плей-офф – и уже давно, но, во-первых, это будет ужасно заезженным штампом, а во-вторых, просто откровенным враньем. И «Филадельфия», и «Вашингтон», и «Детройт» ведут себя так, словно даром им не нужен им этот Кубок Стэнли. Один «Питтсбург» рвет жилы, но зато перед этим у него были разгильдяйские результаты и практически безвыходное положение. Ну и «Айлендерс» включился – и, кажется, останется в тройке дивизиона.

Между играми с «Детройтом» «Кэпс» упустили 6 матчей подряд, причем в трех из них вели по ходу вечера. В условиях нормальной конкуренции они должны были бы уже сойти с дистанции, но это Восточная конференция – здесь за ошибки прощают. В итоге «Вашингтон» снова в зоне плей-офф.

«Ред Уингс» при этом сохраняет шансы, но теперь жизненно важно обыграть «Питтсбург» в следующем матче, чтобы не вылететь из гонки за плей-офф – а кто-то из нее точно вылетит. Хотя, конечно, зная, как клубы Востока рвутся в плей-офф, не исключено, что все команды сохранят шансы до самой последней своей игры в регулярке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: East News /AP Photo/Paul Sancya