Овечкин спасает «Вашингтон» передачами в новой тройке – отдает даже тогда, когда может забивать сам

«Кэпс» вырвали победу у «Кингс» на последней минуте – 4:3.

Хорошие новости для тех, кто не особо следил за хоккеем на январских: Александр Овечкин – все еще лидер «Кэпиталс» и лучший бомбардир команды-2023/24, а его результативная серия длится уже пять матчей.

Новости не очень: Александр по-прежнему далековато от Уэйна Гретцки, и три последних игры не сократили это отставание ни на сантиметр. Потому что свои очки нападающий теперь предпочитает набирать передачами. И, похоже, пора признать: результаты «Кэпиталс» для Овечкина сейчас важнее снайперской гонки. Это было заметно еще в матче с «Каролиной», когда вместо броска из офиса он отдал пас Строуму.

А прошлой ночью Овечкин с тем же Строумом остались вдвоем перед вратарем «Лос-Анджелеса» Кэмом Тэлботом – и просто сыграли в стеночку, сравняв счет.

Конечно, это выглядело максимально логичным решением Овечкина, но все же речь идет о возможности стать лучшим снайпером в истории, а с голами при этом пошли перебои. В общем, это история не про эгоизм и личные результаты.

Хотя не стоит считать, что Александр переквалифицировался в ассистента – он всегда отдавал довольно много передач (просто это было не особо заметно, пока забивал пачками). И если сохранит нынешний график, то выйдет на 39 пасов в регулярке – не лучший результат даже за последние годы.

В общем, мы живем в эпоху новой реальности, когда капитан – лучший бомбардир «Вашингтона», но не снайпер: у Строума уже 15 шайб (у Ови – 8, он четвертый). Более того, этой ночью у российского хоккеиста 0 бросков в створ – третий раз в сезоне (и только 20-й за всю карьеру в НХЛ). Хотя то, что он вышел на лед, а потом еще и набрал очки – само по себе успех: тренировку в субботу Овечкин пропустил, а решение об участии в матче было принято незадолго до старта.

А вот уже по ходу игры Спенсеру Карбери пришлось вносить изменения: усадил Евгения Кузнецова на скамейку, а Овечкина перевел к Строуму и Пачиоретти. Эта троица и сравняла счет – Макс как раз устроил эту ситуацию 2-в-0, набрав свое первое очко в лиге с 11 января 2023-го (и первую передачу с апреля 2022-го!). Он дважды подряд рвал ахилл.

«Это были тяжелые два года для меня, ребята, – обратился 35-летний нападающий партнерам в раздевалке после матча. – И если я и научился чему-то, так это не принимать вещи как должное. И эта игра доказала, что у нас здесь особый коллектив. Давайте позаботимся о том, чтобы мы никогда не воспринимали это чувство как должное».

Новая тройка Овечкин – Строум – Пачиоретти смотрелась довольно неплохо – провели вместе 7:19 в равных составах, забили гол, нанесли 6 бросков и наверняка выйдут на следующий матч вместе. Но главными героями неожиданно стало четвертое звено «Кэпс» Маленстин – Дауд – Обе-Кюбель, организовавшее три гола. Последний – за 52 секунды до конца основного времени при счете 3:3.

Защитник Джон Карлсон точно бросил от борта – и принес победу, а Овечкин потом скандировал в раздевалке его честь «Норрис! Норрис [Трофи]». Прямо во время послематчевого интервью.

Николя Обе-Кюбель впервые в карьере набрал три очка за вечер в НХЛ, а вообще его тройка выбила 13 очков в 5 последних матчах. Неплохо для четвертого звена. Если в свою силу заиграют первые (и особенно если проснется Кузнецов), то можно будет и за зону уайлд-кард побороться.

Фото: East News /PATRICK SMITH