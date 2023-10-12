Интервью у Басты, пикировка с Дзюбой и встреча с легендой Sports.ru. Как Овечкин провел лето

Традиционно насыщенное лето.

У Александра Овечкина давно не было такого продолжительного отдыха – впервые с 2014-го его команда не попала в плей-офф, уже 14 апреля хоккеисты «Вашингтона» стали отпускниками. И это означало, что почти треть года лучший снайпер современности проведет в России – через 10 дней после регулярки он с семьей и кучей чемоданов был в Москве.

Все прекрасно помнят, как Овечкин провел лето-2022. На этот раз его межсезонье получилось менее насыщенным, но тоже очень ярким.

Еще до отлета Александр в компании с сыном и бывшим одноклубником Якубом Враной сходил на матч бейсбольных «Вашингтон Нэшионалс». А перед игрой хоккеисты заглянули еще и на тренировку команды

В России Овечкиных тоже можно было увидеть на трибуне – так Александр впервые побывал на финале Кубка Гагарина. Уверял, что болеет за красивый хоккей – в «Ак Барсе» у него играли друзья, а ЦСКА тренировал бывший партнер по «Кэпс» Сергей Федоров.

В КХЛ не растерялись – и пригласили Овечкина еще и на церемонию закрытия сезона. Он вышел на сцену, чтобы вручить награду лучшему снайперу регулярки – своему другу Дмитрию Яшкину, но в итоге поучаствовал в акции «Два по цене одного»: спонсоры подарили автомобиль Lada Niva Travel KHL не только чеху, но и Александру.

За матчами футбольного «Динамо» Александр, кажется, следил удаленно (даже на игру с «Факелом» не приехал, хотя должен был), но про любимую команду не забыл. И приехал на тренировку бело-голубых с подарками: Захаряну досталась клюшка с автографом на 20-летие, а Тюкавину – джерси Ови с Матча звезд НХЛ.

А еще в разговоре со Смоловым нападающий сказал про Дзюбу: «А чего с ним толкаться? Он слабенький» – и эта фраза в итоге вылилась в дружеский медиасрач, хотя в дальнейшем в нем участвовали все, кроме самого хоккеиста.

Но вживую на качественный футбол Овечкин тоже посмотрел: вместе с женой Анастасией они слетали в Стамбул на финал Лиги чемпионов-2023.

Александр просто не мог пропустить главный хоккей лета – прощальный матч Даниса Зарипова. Вдохновленно махал картонным портретом друга на трибунах «Татнефть-Арены».

Но отсидеться не получилось – после официальной церемонии состоялся сам матч. Играл в одном звене с мэром Казани – и тот долго не мог забить с передач Овечкина. Но в итоге эта тройка зарешала. У Александра – гол.

Сумасшедший буллит в стиле Дацюка.

И безмерное взаимное уважение с виновником торжества.

Как и у любого нормального человека в отпуске, у Овечкина нашлось время на застолье с друзьями. Самый дорогой стол Москвы – в плане сидящих за ним, не из-за заказов – выглядит так:

Вместе с тем же Ковальчуком (а еще с Кузнецовым) нападающий вышел в гала-матче Кубка Овечкина в составе «Легенд хоккея» против команды блогеров. Интересно, что главной звездой вечера стал другой Овечкин – старший сын Сергей. Вместе с отцом они организовали четыре гола.

Еще одно важное событие лета для Овечкина – запустил свою линию одежды «OVIGR8». Он сам принимал участие в разработке бренда и планирует вывести его на международный уровень. Когда ты идешь на лучшего снайпера в истории хоккея – это вполне может получиться.

Историческое событие не только этого лета, а сразу лет 16: Александр Овечкин встретился с пользователем Sports.ru Духом Хлебонасущенского, который с 2007-го ведет статистику хоккеиста. Они пообщались, а потом Андрей даже устроил для любимого игрока квиз из нескольких статистических вопросов.

Конечно, без интервью не обошлось – например, сходил в гости к Басте в его ютуб-шоу «Вопрос ребром». Там все узнали, что Овечкин временами тоже устает от хоккея – но это проходит с тренировками.

«Я обожаю, когда есть выходной, поехать на американский футбол, поесть сосиски, сделать стейк, выпить пиво, а потом пойти и посмотреть игру. Полный кайф», – сказал Овечкин Басте, а потом вернулся в США и осуществил поход на НФЛ вместе с друзьями и старшим сыном.

На матче «Вашингтон Коммандерс» он пересекся с Митчом Рэйлсом и Марком Эйном, которые входят в большую группу владельцев клуба, а также бывшим игроком команды (еще во времена «Редскинс») Клинтоном Портисом.

Но самая топовая встреча произошла в ложе, где Овечкин познакомился с легендой НБА Мэджиком Джонсоном!

До старта сезона Овечкин успел встретиться и с другими легендами, хоккейными – он стал гостем на вечеринке бывших игроков «Вашингтона». Увиделся, например, с Брентом Джонсоном и Олафом Колцигом – вратарями «Кэпиталс» в первые сезоны Александра в НХЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Scott Taetsch, Scott Taetsch; РИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Бедняков; Instagram/tyukavin7, e.malkin71geno, aleksandrovechkinofficial; Twitter/Capitals; vk/hcakbars; ovigr8.com