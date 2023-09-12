Не дается только гольф.

У Александра Овечкина завершилась российская часть межсезонья – он вернулся в Северную Америку, где продолжает подготовку к регулярке-2023/24. Правда, свободное время капитан «Вашингтона» проводит одинаково по обе стороны океана – на различных мероприятиях. Чаще всего спортивных.

В выходные Овечкин посетил первый матч «Вашингтон Коммандерс» в сезоне НФЛ (американский футбол – не путать с ФНЛ): столичная команда обыграла «Аризону Кардиналс» (20:16). А перед матчем Александр сам с радостью побросал мяч на стадионе.

Этим летом Овечкин уже рассказывал о своей любви к традициям американского футбола – на шоу Басты:

«В Америке перед игрой НФЛ люди приезжают в восемь утра, делают барбекю, включают музыку. Я обожаю, когда есть выходной, поехать на американский футбол, поесть сосиски, сделать стейк, выпить пиво, а потом пойти и посмотреть игру. Полный кайф».

На этот матч Александр пришел со старшим сыном и хоккеистами «Кэпиталс» – Александром Алексеевым и проспектом клуба Иваном Мирошниченко. Евгений Кузнецов был с ними же на матче, но на общее фото не успел – ушел за хот-догом.

Овечкин давно следит за американским футболом, поэтому успел обзавестись знакомствами – к примеру, в 2015-м вместе с квотербеком «Редскинс» (на тот момент) Робертом Гриффином-третьим следят за тренировкой Месси и сборной Аргентины на «Федэкс-филд».

«я реально обожаю ходить на игры, обожаю смотреть матчи. Это реально захватывает. Они машины просто. Они очень быстро бегают», – рассказывал Овечкин в шоу «Это хоккей, брат».

И там же добавлял: «Бейсбол – совсем другое. Очень много людей приходят просто... Билет стоит пять долларов. Пришел с семьей, можно поспать. Заснул, проснулся – только второй иннинг идет. Не люблю ходить на бейсбол, потому что, во-первых, скучно, а, во-вторых, долго».

Но при этом, конечно, молодому Овечкину в первые годы за океаном было любопытно, что такое бейсбол – он и сам пробовал бить по мячу.

Бывал на играх не только «Вашингтон Нэшионалс», но и «Балтимор Ориолс».

И даже хвастался завоеванным Кубком Стэнли на «Нэшионалс-Парк», где в следующем году делал первый – символический – бросок.

Но, конечно, любимый вид спорта Овечкина после хоккея – футбол: его отец был игроком «Динамо». Когда есть свободное время – Александр в ложе бело-голубых. Так было и в 2010-м.

И в 2019-м:

И в 2022 году:

Он выходил нанести первый удар по мячу перед московским дерби со «Спартаком».

И даже забивал за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала».

«Я сначала побежал со всей силы вперед на поле – ну, знаешь, это адреналин. Пробегаюсь, думаю: «Нет, все е-мое, я не смогу сейчас, надо замену». Я смотрю на Смолова: он спокойненько раз туда пробежался, раз туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать так же, как и он. Я свои десять минут пробегал, у меня был один момент – я забил. И с легкой душой ушел на замену», – вспоминал хоккеист.

Хотя с атрибутикой других футбольных клубов его тоже можно было увидеть. «Анжи» в 2011-м вел настолько хаотичную трансферную политику, что даже Овечкина зацепили.

Хоккеистам «Вашингтона» не нужно выходить с арены ради чемпионских трофеев – их доставляют прямо в раздевалку. Как «Манчестер Сити».

Хотя Овечкин фотографировался с трофеем в атрибутике другого английского клуба: «Я болею за них еще со времен Майкла Оуэна. Мне нравится старый «Ливерпуль» – очень люблю Стивена Джеррарда, но он уже закончил».

С Джеррардом Ови не пересекался, а вот с другой английской легендой – Уэйном Руни – довольно часто.

Бывший полузащитник «МЮ» – сейчас главный тренер «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона. Александр периодически посещает и матчи МЛС.

«Барселона» – еще один любимый футбольный клуб Овечкина. «Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат «Барселоны» с детства. Когда там играли Ривалдо, братья Де Бур – все майки, которые там висели... Я попросил папу, царство ему небесное, купить. Он такой: «Саш, ну это же дорого». Я такой: «Пап, ну это же «Барселона»», – вспоминал нападающий.

Он успел познакомиться как с главными звездами «Барселоны» десятых (и с Месси, например, собирается скоро увидеться снова).

Так и с легендами «Барсы» нулевых.

Александр успел встретиться и с Королем футбола.

Но с королем российского футбола встречи были куда чаще – хоть он и не из «Динамо».

Еще один особый вид спорта для Овечкина – баскетбол. Его мама – Татьяна – двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист признавался, что вырос на баскетбольной площадке. Поэтому на таких матчах его тоже можно заметить. Будь это сборная.

Или же финал Единой Лиги ВТБ, где играет его друг Виталий Фридзон.

Но чаще, конечно, на играх НБА.

Сам хоккеист готов с радостью побросать мяч в корзину, особенно если речь идет о благотворительном матче.

Один из его приятелей – президент РФБ Андрей Кириленко. Овечкин даже включил его в свою символическую сборную НБА всех времен.

В ней же был и Кобе Брайант. После трагедии Овечкин вышел на предматчевую раскатку под 24-м номером – в память о баскетболисте.

«Я встречался с ним раза три или четыре после матчей. Мы пожимали друг другу руки, он знал, кто я такой. Очень грустно. Он легенда мирового баскетбола, вообще мирового спорта», – рассказывал Овечкин. У Александра дома есть подписанная майка и кроссовки Кобе.

Иногда на их встречах бывали и другие легенды – например, Новак Джокович.

С теннисом у хоккеиста тоже были особые отношениях. В начале десятых Александра Овечкина можно было часто увидеть на трибунах – он приходил поддерживать Марию Кириленко, с которой тогда встречался.

Это происходило в Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне. И Ови там иногда был более эмоционален, чем во время матчей НХЛ.

Овечкина не назвать прям фанатом боев без правил, но следит и за этим видом. Он знаком с Хабибом, записывал ему видеообращение перед боем с Джастином Гейджи, приглашал на матчи «Кэпиталс» и даже купил стул Нурмагомедова на аукционе.

Но звезд бокса в знакомых у Овечкина все-таки больше. Например, Сергей Ковалев:

Или Майк Тайсон.

В этом мужчине в кепке сложно признать легендарного Леннокса Льюиса, но Овечкину удалось.

Овечкина можно было увидеть даже на шахматах – 4 года назад он сделал первый ход во время тай-брейка матча между Яном Непомнящим (справа) и Александром Грищуком (слева) на московском этапе Гран-при FIDE.

Можно было бы подумать, что все это просто приглашение и постанова, но на самом деле нет. «Мы когда не чемпионате мира были – мы с Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он постоянно подсказывал кому-то против меня, – рассказывал Овечкин. – Но мы не такие уж большие гроссмейстеры – играем, как можем. Но всегда интересно».

Малкин, кстати, подтвердил, что капитан «Кэпс» в сборной брался за фигуры.

Единственный вид спорта, в котором у Овечкина дела идут не очень – гольф.

Хотя в 2006 году писали, что Овечкин попал в одну из лунок во время благотворительного турнира – чуть ли не с одного удара.

Сейчас верится в это с трудом. Просто посмотрите – вы все поймете сами.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Саид Царнаев, Алексей Филиппов, Алексей Куденко, Владимир Вяткин, Владимир Федоренко, Сергей Мамонтов, Рамиль Ситдиков, Максим Блинов; East News/AP Photo/Carolyn Kaster, AP Photo/Nick Wass/File, Greg Fiume/NHL, Scott Taetsch; Gettyimages.ru/Patrick Smith, Rob Carr, Mitchell Layton, Jess Rapfogel, Scott Taetsch; twitter.com/Capitals; instagram.com/ALEKSANDROVECHKINOFFICIAL