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Какие рекорды НХЛ Овечкин еще побьет, а какие ему точно недоступны?

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Пост для фанатов Ови и любителей статистики.

Все уже давно привыкли, что почти каждый матч и каждый новый гол Александра Овечкина связан с новым рекордом или с приближением к нему.

Конечно, классно, что можно в реальном времени следить за достижениями легенды, и хочется, чтобы их было больше. Поэтому мы собрали пул разных статистических показателей НХЛ и разделили его на три части:

- где Овечкин уже лучший или повторил рекорд,

- где Овечкин вот-вот кого-то превзойдет,

- где Овечкину практически нереально будет переписать достижение.

Какие рекорды Овечкин уже побил?

● За главным рекордом Гретцки Ови пока в погоне, но одно из его достижений он уже побил, когда стал лучшим по голам на выезде. Прямо сейчас у него 418 шайб, у Великого было 402.

● Овечкин – лучший в лиге по первым голам в матче. Он открывал счет 140 раз и в том самом матче с «Чикаго», когда пробил отметку в 800 шайб, превзошел достижение Ягра (135).

● По голам за одну франшизу он превзошел легендарного Горди Хоу. В начале ноября Александр забил 787-й гол за «Вашингтон» – у Хоу за «Детройт» было на одну меньше. Соответственно, сейчас у него уже 822 гола за клуб.

● Овечкин – главный специалист по овертаймам. У него 25 шайб в дополнительное время, у ближайших преследователей из действующих игроков – Кросби и Маршанда – 20 и 17 соответственно. В теории Сидни может приблизиться, но и Ови ничего не мешает увеличить отрыв.

Как видите, немало рекордов он установил именно в 2022-м. Здесь сработала классическая поговорка – «как новый год встретишь, так его и проведешь».

● В новогоднюю ночь в 2022-м (по Москве) форвард стал лучшим по голам в большинстве и опередил Дэйва Андрейчука (274 шайбы). Сейчас у Ови уже 299 голов – ближайший преследователь отстает очень серьезно: у Стивена Стэмкоса только 195.

● По очкам среди россиян Овечкин лидирует с еще большим отрывом и в ближайшие 5-7 лет его вряд ли его кто-то подвинет. У него 1485 баллов, у Малкина – 1229, дальше из действующих игроков идут Кучеров (729) и Панарин (661).

● По сезонам с 40+ голами у него рекорд, он преодолевал отметку в 40 шайб в 13 регулярках, в то время как Гретцки делал это только 12 раз. Если говорить о 50+ голах, то здесь троевластие: по 9 сезонов с 50 и более шайбами у трех игроков – Ови, Гретцки и Майка Босси.

● Есть еще одно достижение, которое он уже никак не перебьет, но делит рекорд с другими игроками – по количеству сезонов подряд с 30 и более голами. 15 лет подряд он стабильно выбивал 30+ шайб, аналогичное достижение зафиксировано у Яромира Ягра и Майка Гартнера. Если же говорить о сезонах с 30+ шайбами в целом, то здесь Овечкин и Гартнер тоже делят первое место – у них по 17.

● 9 раз он становился лучшим снайпером сезона и брал Морис Ришар Трофи – по количеству завоеванных наград равных ему нет.

● Начиная с сезона-1997/98 НХЛ считает время игроков, проведенное в большинстве. Тут уже лидерство с отрывом – он первым преодолел рубеж в 6000 минут, и пока нет никого, кто мог бы приблизиться к нему по этому показателю. Отставание Кросби – в 1000 с лишним минут.

● Есть еще один не самый очевидный рекорд – по количеству хет-триков среди российских игроков. Ови 30 раз отгружал хет-трики, Павел Буре делал это 20 раз, а из действующих игроков ближе всех Малкин – 13.

● Кому, как не Овечкину должны принадлежать рекорды «Вашингтона». Он лучший в истории клуба по матчам (1347) и сезонам (будет уже 19-й!), очкам (1485), голам (822), голам в большинстве (299), голам в овертаймах (25), победным шайбам (124), голам и очкам среди новичков (52 и 106). В общем, этот список можно продолжать долго. Единственное, что по ассистам почти на сотню отстает от Бэкстрема.

● Это еще не все! Овечкину принадлежит рекорд по броскам в створ. В матче прошлой регулярки с «Оттавой» Ови опередил защитника Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков. Причем все идет к тому, что в ближайшем будущем его вряд ли кто-то превзойдет. Пока же у Ови 6355 бросков.

● Кроме того, Овечкин сыграл больше всех в лиге из русских хоккеистов: у Ковалева было 1316 игр, у Александра уже 1347 и эта цифра будет только расти.

Какие рекорды Овечкин может побить в ближайшем будущем?

● Первый и главный – рекорд по заброшенным шайбам. До Гретцки осталось 72 гола, и мы даже предполагали, когда именно Овечкин забьет 895-й гол.

● По победным шайбам Александр немного отстает от Ягра – 124 против 135. В этом сезоне он вряд ли превзойдет чешскую легенду, но вполне возможно, что уже в следующем рекорд падет.

● Немного сложнее будет обойти Гретцки по голам в равных составах, но все возможно. Пока Ови лишь четвертый и отстает от Уэйна на 99 шайб. Сейчас у него 518 шайб, впереди – Ягр (538), Хоу (566) и Гретцки (617).

● На 93 шайбы он отстает от Уэйна по голам дома. У Овечкина 404 шайбы, и это только четвертое место в истории лиги. Выше Ягр (411), Хоу (449) и Гретцки (492). Превзойти это достижение будет гораздо сложнее, однако все равно теоретическая возможность сохраняется.

● А что по дублям? Здесь тоже круче всех Великий – 189. Ови со своими 167 дублями его преследует, и еще может замахнуться и на этот рекорд. Других возможных рекордсменов на горизонте нет – у ближайшего преследователя Сидни Кросби всего 91 дубль.

● Совсем скоро, может даже в этом сезоне, падет один из рекордов Гретцки. Речь о голах в пустые ворота: у канадца их 56, у Ови – 54, и в прошлом году он забивал в пустые достаточно часто.

● 169 вратарей пострадали от рук Алекса, и до лучших здесь совсем немного, нужно лишь время. Впереди только Патрик Марло и Яромир Ягр, которые огорчали 177 и 178 вратарей соответственно.

● Есть у Александра еще один скилл – он любит хитовать соперников. По силовым приемам он пока четвертый в лиге, и там прям гонка в реальном времени, потому что карьеры трех из четырех игроков продолжаются. У русской машины 3471 хита, а Дастина Брауна (3632) в прошлом сезоне подвинули Мэтт Мартин (3703) и Кэл Клаттербак (3756).

Какие рекорды вряд ли падут?

● Есть и такие показатели, которых достигнуть Овечкину будет практически нереально. Например, нет смысла думать о звании лучшего бомбардира в истории НХЛ – у Великого 2857 очков, и он в принципе единственный, кто смог выбить более 2 тысяч. Даже у Ягра было 1921. Овечкин пока только на 16-м месте, у него 1458. В десятку он точно зайдет рано или поздно – там 1590 у Эспозито. Но дальше двигаться будет тяжелее: у идущего девятым Сакика – 1641, чуть выше Лемье, у него 1723. В общем, здесь он рекорд точно не поставит.

● Не все ясно с рекордом по сезонам с 20+ шайбами. 18 раз Овечкин забивал в регулярках 20 и более голов, собственно, он делал это каждый год. Контракт форварда будет действовать еще три сезона и в теории он может достичь отметки в 21 сезона с 20+ голами, но у Горди Хоу их 22. Будет ли заходить Ови на еще один год после окончания этого контракта – большой вопрос. Если главный рекорд к тому моменту будет побит, то в этом не будет никакой необходимости.

● Ови хоть и наколотил 30 хет-триков, но обогнать Уэйна Гретцки просто нереально. У Great One их аж 50, у идущего вторым Марио Лемье – 40. Дальше расположились Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Фил Эспозито (32) и только шестым идет Овечкин.

● Алекс поставил рекорд по голам в большинстве, но по очкам в этом игровом компоненте идет только 22-м в истории. Лидирует, понятное дело, Гретцки – 890 очков, и достичь этой цифры невозможно не только Овечкину, но и кому-либо еще в обозримом будущем. Впрочем, из действующих игроков он пока все равно лучший – прямо сейчас опережает Кросби на 16 очков (553 против 537).

● Практически недостижим Гретцки для кого бы то ни было по шайбам в Кубке Стэнли. У него 122 гола, и из действующих игроков ближе всех Павелски (73), Ови (72) и Сид (71). В общем, рекорду Великого в ближайшие годы ничего не угрожает.

● Овечкин, в первую очередь, снайпер, но и голевых передач у него немало – 663. Но если мы говорим о рекорде по ассистам среди русских, то здесь обойти Малкина шансов мало. У Евгения 758 паса, и останавливаться он не собирается. Хотя в будущем их наверняка обойдут Никита Кучеров и Артемий Панарин, на счету которых 453 и 445 передач соответственно.

● Напоследок три цифры: у Малкина – 180, у Кучерова – 160, у Овечкина – 141. Это очки среди россиян в плей-офф. Здесь в ближайшие годы будем смотреть на гонку Кучерова и Малкина, Овечкин – не конкурент. Кучеров очень скоро обойдет идущего вторым Федорова (176), а со временем обгонит и Малкина.

В общем, рекордов уже много, новые – на подходе, а совсем безнадежных критически мало. Теперь наслаждаемся игрой легенды и ждем приближения гола номер 895. Это будет безумие.

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Фото: instagram.com/capitals; David Kirouac/Icon Sportswire, Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press; East News/AP Photo/John Locher

4 комментария

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Mbest77
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Dudik
Рекорды-это хорошо, но самый главный впереди, который превзойдет все остальные вместе взятыми;) Верим.
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Mbest77
Интересно, пользователь, который ведет статистику Ови оставит коммент под этим постом?)
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