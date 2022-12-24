Вся семья Хоу переживает за рекорд Овечкина. Горди любил Александра и нахваливал его – за бесстрашие и уважение к старшим

Две легенды.

Это случилось: Александр Овечкин – официально второй снайпер в истории! Только вдумайтесь: он обошел по голам 7503 хоккеистов, когда-либо выступавших в НХЛ, и перед ним остался только один – Уэйн Гретцки.

Разумеется, не всегда игроков или их родных радовало то, что капитан «Вашингтона» так легко обходит годами – а вернее, карьерами – установленные достижения. Спросите Джуда Халла, сына Бретта, который за три дизлайка после гола Овечкина огреб от всего русского твиттера (сам Бретт при этом поздравил капитана «Кэпс»).

«Извините, но я вам гарантирую, что ни один сын знаменитого спортсмена не прыгает от радости, когда кто-то бьет рекорды его отца», – отбивался в соцсетях Джуд.

Но он неправ: такие люди есть – сыновья Горди Хоу. И дело не в банальной вежливости – просто в их семье всегда искренне поддерживали других великих. Так приучил отец, переживавший за Уэйна Гретцки, когда тот 22 марта 1994-го забивал свой 802-й гол в НХЛ и выходил на первое место в истории. После того матча Хоу посвятил ему целую торжественную речь.

«О да, – сказал Марти, бывший защитник «Хартфорда» и «Бостона». – Отец знал, что это такое – он сам в свое время обходил «Ракету» (Мориса Ришара, забив 545-й гол 10 ноября 1963 года). Так что это был правильный поступок».

«Я думаю, что это было очень важно, ведь он давно лично знал Уэйна, – добавлял Марк Хоу. – Но будь то Алекс или кто-то, кого папа не знал, он никогда не завидовал другим людям. Он был бы рад за них». Оба брата даже не сомневаются, что сейчас Горди искренне бы переживал и радовался за Овечкина.

Горди Хоу умер в 2016 году в возрасте 88 лет. Но, разумеется, Овечкин успел пересечься с ним – и самая памятная встреча произошла в 2009-м во время Матча звезд НХЛ в Монреале. Их совместная фотография с того момента, висящая в раздевалке «Кэпиталс», до сих пор безумно важна для Овечкина.

«Вероятно, это главная вещь в моей коллекции, – сказал недавно Александр. – Я очень дорожу фотографиями с Коби Брайантом, Майклом Джорданом, клюшкой Уэйна Гретцки, клюшкой Марио Лемье, но это, наверное, лучшее».

«Это прекрасное воспоминание. Он подписал эту фотографию для меня», – при этом Овечкин смутно припоминает тот далекий разговор – обсуждали, как же изменились клюшки за все время.

Капитан «Вашингтона» честно признавался, что не всегда осознавал величие Горди Хоу – просто потому, что легенда играла очень далеко: «Разумеется, он – Мистер Хоккей, но когда мы росли, у нас не было интернета. Нам было трудно понять, насколько это великое имя. Но как только я приехал в НХЛ, я слышал истории о Горди Хоу почти каждый день – он легендарен. Очевидно, он был лучший игрок того времени».

Впервые же они познакомились в сезоне-2008/09 – об этом как-то вспоминал сам Горди: «В прошлом году во время нашей первой встречи он был единственным из всей команды, кто подошел ко мне и пожал руку. Это говорит о том, что Александр уважает ветеранов».

Но помимо человеческих качеств Овечкина Хоу восторгался и хоккейными: «Страшно представить, что будет, если Овечкин еще немного прибавит. Он силен, быстр, не боится жесткой борьбы. Многие парни предпочтут просто расстаться с шайбой, а Овечкин будет искать возможность для броска, не жалея себя. Любой парень, который играет так ради команды – довольно хороший человек».

И, похоже, эти впечатления от Овечкина Горди передал своему среднему сыну – Марку (есть еще младший – Мюррей, но он врач), который в ноябре 2022-го приехал знакомиться с капитаном «Кэпиталс». В тот день Ови повторил рекорд Хоу по количеству шайб за одну команду – и Марк подчеркивал, как необходима поддержка в такие исторические моменты: «Речь идет об Алексе. Речь идет об игре в хоккей. Это история хоккея. Это очень важная вещь».

«Это здорово, – делился впечатлениями Овечкин. – Когда мы встречались в первый раз, он сказал, что, когда я буду близок к 801-й шайбе, они придут и посмотрят игру. Я надеюсь, что это произойдет». И на этой неделе братья Хоу действительно навестили его – даже несмотря на то, что матч с «Детройтом» проходил в Вашингтоне.

«Мы немного поговорили об истории и тому подобном, – рассказал хоккеист. – Это было довольно круто». Братья Хоу познакомились с братьями Овечкиными, а Александр подписал им клюшки.

«Я смотрю на это так: одно дело видеть, как кто-то незнакомый тебе лично говорит [в заранее записанном видео] на джамботроне от чьего-то имени, но совершенно другое – если вы встречали этого человека и знаете его, – объяснял Марк Хоу. – Думаю, что это значит гораздо больше. Когда Патрик Марло год назад побил папин рекорд [по количеству матче в регулярках НХЛ], и мне удалось поговорить с ним по телефону – я понял, как много это для него значило».

Сыновья Горди Хоу очень тепло поприветствовали тот факт, что Овечкин обошел достижение их отца. Но Марк еще несколько недель назад заметил: Овечкин, похоже, не из тех, кто соглашается на второе место: «Пройти мимо Горди – это одно. Но для Ови кульминационным моментом будет, когда он поймает Уэйна».

Наверное, с такой поддержкой гораздо приятнее гнаться за другим Великим.

Фото: twitter.com/NHL, twitter.com/SamanthaJPell, twitter.com/Capitals; commons.wikimedia.org/Ralston-Purina Company