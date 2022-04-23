Милота дня от Овечкина: подарил клюшку мальчику с эпилепсией

Поступок, который важнее голов.

«Вашингтон» сегодня играл против «Аризоны» – одной из самых слабых команд сезона. Разгрома не произошло, и мы остались без хет-трика (и без дубля, и без гола вообще) Александра Овечкина, зато Витек Ванечек сделал шатаут и напомнил, что иногда он очень неплохо ловит шайбы.

Главный эпизод вечера случился на раскатке – Овечкин разминался и увидел мальчика с плакатом «Ови, у меня эпилепсия, но я тоже хочу стать великим. Можно мне сделать фото с тобой?».

Что было дальше? Однозначно лучший момент дня.

Тот случай, когда радость маленького фаната важнее заброшенных шайб.