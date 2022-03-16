Овечкин – лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Обошел Ягра – чех поздравил его, но пригрозил вернуться

Остались только Хоу и Гретцки.

Вы можете любить Александра Овечкина, а можете ненавидеть. Неизменной остается только одна величина: когда Овечкин с легкостью берет очередной вечный рекорд НХЛ, хочется орать в окно так, чтобы каждый сосед знал – капитан «Вашингтона» снова забил исторический гол.

И сделал это в нужный момент – в третьем периоде с «Айлендерс» вывел «Вашингтон» вперед в счете. Александр бросил – и пауза в матче серьезно затянулась:

Пятерка лучших снайперов НХЛ из Европы теперь выглядит так. Блеск!

И в этой игре был определенный символизм: Александр забросил рекордную шайбу в ворота Семена Варламова, с которым они вместе играли за «Кэпиталс», а тренирует «Айлендерс» Барри Троц – один из лучших тренеров в истории лиги, который и привел Овечкина к первому титулу в карьере.

Троц что-то знал еще перед матчем: ««Мне кажется, каждый раз, когда мы приезжаем на матч в гости к «Вашингтону», Овечкин готовится к очередному рекорду. Это фантастика».

Еще во время матча на куб Capital One Arena вывели подготовленную речь Яромира Ягра: «Алекс, Великая Восьмерка, мои поздравления! Теперь ты стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейских игроков. Но продолжай забивать. Продолжай, потому что, как ты знаешь, я еще не ушел из хоккея. Есть шанс, что я вернусь и начну погоню за тобой».

А сам Овечкин отреагировал как всегда – очень сдержанно, намекнув, что впереди будет самое интересное: «Это очень круто. Когда обходишь таких легенд, это остается в истории навсегда. Надеюсь, кто-нибудь побьет и мой рекорд. Посмотрим.

Особенный момент, конечно. Если бы Ягр не уехал в КХЛ, то был бы вторым по голам в истории. Может, и первым. Но что есть, то есть. Сейчас я счастлив. Быть первым среди европейских игроков, среди российских игроков – это классно.

Просто закрыл глаза и бросил. У меня были неплохие моменты в предыдущих играх. Наконец, Кузя выиграл вбрасывание прямо на мою клюшку. Забить Варли, очень хорошему другу, тоже приятно».

Кузнецов в итоге радовался больше всех – он ассистировал Овечкину на 700-й гол, но не сделал историческое фото на память. Сегодня русский центр исправил этот недочет: выиграл вбрасывание, записал исторический пас и сделал фотографию с капитаном.

«Он очень близок ко всем нам, мы даже никогда не говорим о его рекордах. Надеюсь, что когда однажды завершу карьеру, он все еще будет продолжать со мной дружить. Тогда мы где-нибудь посидим и вспомним все эти вехи. Сейчас же перевернем страницу и будем думать о завтрашнем дне», – сказал Кузнецов после матча.

Кстати, а что там с Гретцки? Все идет по плану – до великого канадца осталось 127 шайб и к концу пятилетнего контракта Овечкина в НХЛ будет новый снайперский рекорд.

Фото: REUTERS/Geoff Burke; twitter.com/Capitals