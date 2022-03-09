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🔥Овечкин догнал Ягра в гонке снайперов – у них по 766 голов. Так он отметил 1000-й матч с Бэкстремом

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Впереди – только 2 игрока.

Он сделал это! Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Калгари» и догнал Яромира Ягра по голам за всю историю НХЛ – теперь у Овечкина 766 шайб в регулярках, и он делит с чехом третье место в истории.

При этом «Вашингтон» легко мог проиграть – по ходу матча пришлось отыгрываться с 0:2. Овечкин помог – сначала пошел хитовать соперника, а потом открылся под передачу Кузнецова и точно бросил.

А исторический гол случился уже в пустые ворота, после того, как «Кэпиталс» мощно взорвались в третьем периоде и смяли соперника.

Эта шайба в итоге оказалась победной – после нее «Калгари» успел забить Ванечеку еще один гол.

Кстати, матч был не совсем рядовым: для Никласа Бэкстрема и Александра Овечкина это 1000-я совместная игра в НХЛ. Их дуэт – один из лучших и продуктивных в истории современной НХЛ и точно лучший в истории «Вашингтона». Они росли вместе с командой, вылетали во втором раунде, но в итоге добрались и до кубка, и до мощных статистических показателей. 

«Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе. Очень классный момент. Бэкстрем — невероятный лидер, друг, мне повезло, что я смог провести вместе с ним такое число матчей», — сказал Овечкин после матча.

 
 
 
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Публикация от Washington Capitals (@capitals)

Забавный символизм вечера был и в том, что именно «Калгари» – последний клуб Ягра, которого обогнал Овечкин, в НХЛ. В сезоне-2017/18 45-летний чех подписал однолетний контракт с командой из Альберты, получив миллион базовой зарплаты и еще миллион бонусами. И никого это не удивляло – за год до подписания в Канаде Яромир собрал 46 очков за регулярку. Правда уже в январе он попал на драфт отказов и вернулся в Чехию – колени Ягра отказывались выдерживать темп современной НХЛ. А Овечкин в тот сезон стал чемпионом.

Да и вообще в «Вашингтоне» Александр оказался после того, как владелец «Кэпиталс» решил устроить распродажу лидеров, а Ягр проводил серенький сезон (и тогда уехал в «Рейнджерс»), в котором команда докатилась до драфт-лотереи.

А теперь Александр догнал лучшего снайпера из Европы в матче против его последней команды. Кажется, история очень любит Овечкина.

Калгари – Вашингтон 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)
Дата проведения
9 марта, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Линдхольм (Андерссон, Годро)
2:0 – 29 Ружичка (Дюбе, Манджипани)
2:1 – 31 Шири ()
2:2 – 34 Овечкин (Кузнецов)
3:2 – 44 Шилингтон (Колман)
3:3 – 49 Манта (Дженсен, Бэкстрем)
3:4 – 52 Дауд (Дженсен, Йонссон Фьяллби)
3:5 – 59 Овечкин (Дженсен, Уилсон)
4:5 – 60 Линдхольм (Андерссон, Тоффоли)
Вратари: Владарж 22/26 – Ванечек 31/35.

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Фото: REUTERS/Candice Ward-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Derek Leung, Bruce Bennett

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