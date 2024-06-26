Усик отказался от пояса IBF – больше он не абсолютный чемпион. Что все это значит?

Разбираемся в раскладах хевивейта.

25 июня Александр Усик объявил, что освобождает пояс IBF, за который подерутся новый чемпион Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа .

Почему Усик это сделал и что теперь со статусом абсолютного чемпиона?

Усик подарил пояс IBF, хотя месяц назад получил отсрочку от обязательной защиты. Теперь за него подерется Джошуа

Усик вышел в соцсети с неожиданным заявлением: «Привет, ребята! Энтони и Даниэль, я знаю, что титул IBF важен для вас, так что примите мой подарок 21 сентября».

Известный обозреватель Дэн Рафаэль заявил, что Усика вынудили отказаться от пояса. Но в конце мая Усик заполучил отсрочку от обязательной защиты – так IBF разыграла временный пояс между Даниэлем Дюбуа и Филипом Хрговичем 1 июня.

Эгис Климас, менеджер Усика, ожидаемо опроверг слова Рафаэля: «Слова Рафаэля – неправда. В нашем контракте не было пункта об отказе от пояса. Усик сделал это, потому что захотел».

В течение 12 часов после заявления от Усика Рафаэль опубликовал новость, что Дюбуа станет новым чемпионом по версии IBF. Ранее Дюбуа владел временным поясом и спустя 3,5 недели получил титул единоличного чемпиона. Президент IBF подтвердил намерение Усика освободить пояс и назначил Дюбуа новым чемпионом.

21 сентября ожидается чемпионский поединок между Дюбуа и Энтони Джошуа. Они уже провели дуэль взглядов возле стадиона «Уэмбли», а через несколько часов их бой официально анонсировали.

Что теперь с Усиком – он больше не абсолютный чемпион мира?

С 26 июня Александр Усик больше не абсолютный чемпион мира. Он пробыл в этом статусе чуть больше месяца и теперь владеет тремя поясами.

Известна история, когда Леннокс Льюис лишился пояса WBA спустя пять месяцев после победы над Эвандером Холифилдом в бою за абсолютное чемпионство из-за Дона Кинга. Он должен был встретиться с первым номером WBA Джоном Руисом, но вместо него хотел боя с Майклом Грантом, которому препятствовал Кинг.

Какой статус у реванша Усик – Фьюри?

Чемпионский бой за три пояса: WBC, WBA и WBO. Победитель забирает все три титула.

Когда ждать боя за абсолютное чемпионство? И будет ли он вообще?

Ответ на второй вопрос – да, будет, если травмы не помешают. И, скорее всего, он состоится в 2025 году. Все идет к тому, что победитель боя Дюбуа – Джошуа и реванша Усик – Фьюри встретятся в следующем бою. Тем более один из организаторов поединка Дюбуа против Джошуа – саудовский фестиваль Riyadh Seasons.

Саудитам выгодна победа Джошуа и Фьюри, чтобы сделать исторические рейтинги и огромное количество просмотров. Поэтому Усику и Дюбуа желательно побеждать досрочно, иначе они могут пострадать от необъективного судейства. Но это уже конспирология.

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Фото: Gettyimages /Francois Nel / Staff, Richard Pelham / Stringer, James Fearn / Stringer