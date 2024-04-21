Апсет года от поп-звезды бокса: пил пиво перед боем и трижды уронил непобежденного Хейни

Что ты такое, Райан Гарсия?

В ночь на 21 апреля в Бруклине прошел боксерский поединок между Дэвином Хейни и Райаном Гарсией. Бой закончился сенсационной победой Гарсии решением большинства судей. Хотя на предматчевых раскладах Гарсия был явным андердогом.

Хейни и Гарсия шесть раз дрались в любителях – 3-3. Но в профи один был абсолютным чемпионом мира, а другой – фрик из соцсетей

Дэвин Хейни – один из самых перспективных боксеров США прошлого десятилетия. Он дважды побеждал на молодежном чемпионате США и претендовал на место в олимпийской сборной на Игры 2016 года. Но Олимпийский комитет США внес поправку, согласно которой в боксерском турнире могли участвовать боксеры от 19 лет. Летом-2016 Хейни было 17.

У Хейни хороший рекорд в любителях – 130-8. У его соперника Райана Гарсии – 215-15. Друг с другом они встречались шесть раз на юношеском и юниорском уровнях. У каждого по три победы.

Они рано начали профессиональную карьеру: Хейни в 2015 году, Гарсия – в 2016-м. Оба шли с идеальными рекордами, причем Гарсия отлично раскачивал в медиапространстве (10,5 млн подписчиков в инстаграме). Все шло к тому, что Хейни встретится с Гарсией в профессионалах.

В 2022 году Хейни стал абсолютным чемпионом мира, забрав пояса у Джорджа Камбососа. Во второй половине 2022-го Хейни еще сильнее разбил его в реванше, а в мае-2023 встретился с Василием Ломаченко и спорно победил решением судей. В конце прошлого года Хейни дебютировал в первом полусреднем весе и деклассировал чемпиона Реджиса Прогрейса, забрав все 12 раундов. Так он стал чемпионом мира в новом дивизионе по версии WBC.

В отличие от Гарсии, у Хейни серьезная оппозиция: Ломаченко, Линарес, Прогрейс, Камбосос, Гамбоа и Абдуллаев. У Гарсии всего лишь одна громкая победа – над олимпийским чемпионом Люком Кэмпбеллом нокаутом. С рекордом 23-0 он в прошлом году встретился с непобежденным панчером Джервонтой Дэвисом, которому проиграл нокаутом в седьмом раунде.

После первого поражения в карьере Гарсия сменил тренера и начал сотрудничество с Дерриком Джеймсом, работающим с Эрролом Спенсом. А в декабре-2023 Гарсия прошел Оскара Дуарте. Эта победа не впечатлила, так как Гарсия чаще скандалил и отмечался странными высказываниями в адрес Оскара Де Ла Хойи и Бернарда Хопкинса, которые занимаются его продвижением.

После подписания контракта на бой с Хейни Гарсия странно себя вел: заявил о существовании Богемской рощи, где насилуют детей, спрогнозировал землетрясение в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе 6 июня и молился Богу прямо на пресс-конференции. Бывшая жена Гарсии, с которой он развелся сразу после рождения ребенка, просит молиться за его ментальное здоровье. А промоутер Эдди Хирн заявил, что у Гарсии проблемы.

Хейни и Гарсия раскачали бой через взаимные оскорбления и толчки. Но Хейни усиленно готовился к бою, а Гарсия отмечался странными тренировками на лапах в роскошном доме. Перед взвешиванием они заключили пари – проваливший взвешивание платит по $500 тысяч за каждый лишний фунт (около 450 грамм). Гарсия перевалил на 3,2 фунта (1,5 кг) и должен заплатить Хейни $1,5 млн.

А согласно инсайду известного журналиста Дэна Рафаэля, Гарсия должен выплатить $600 тысяч + 2% сборов от платных трансляций. Об этом ему сообщил отец Дэвина Хейни. Несмотря на такой перевес, бой не отменили, но лишили титульного статуса, так как это очень денежный поединок, за который бойцы должны заработать по $30 млн.

Но во время процедуры стердауна Гарсия пил пиво, стоя на весах. Неудивительно, что Хейни – явный фаворит боя. И психологическое преимущество было на его стороне.

Хейни боялся ударной мощи и трижды побывал в нокдауне. Но Гарсия едва сам не упустил победу

Перед выходом на ринг Гарсия разминался в компании квартета скрипачей, которые исполняли музыку известного композитора Леонарда Бернстайна – сидел и трясся. А Хейни в этот момент танцевал с рэперами. Казалось, Хейни прихлопнет Гарсию.

Но бой начался неожиданно: Гарсия на первой минуте прижал Хейни к канатам и потряс его правым оверхендом. Хейни перекрывался в глухой защите от серий соперника, а во второй половине раунда отодвинул бой к центру ринга, но ни разу не попал акцентированным ударом.

Во втором раунде Хейни дергал Гарсию джебом и не давал тому попадать – 16-1 по точным ударам. А в третьей трехминутке уже Хейни потряс Гарсию левым хуком, но тот заклинчевал. Хейни постепенно забирал к себе бой, ведя 4-1 по раундам за счет грамотной работы на дальней дистанции и джебов, но Гарсия снова потряс его в шестом раунде. После первой половины поединка Хейни вел – 4-2. Но дальше – драма.

В начале седьмого раунда Гарсия потряс Хейни левым хуком и отправил его в первый нокдаун в карьере. Хейни спасался в клинче, а рефери практически не разнимал боксеров. Но когда рефери вмешался и остановил бой, то Гарсия ударил Хейни после команды «стоп» – за это с него сняли балл. Хейни восстановился от нокдауна к последней минуте раунда. Момент сотворить досрочный апсет исчез.

Позже Хейни сушил бой за счет джебов и ударов по корпусу. Гарсия очень слаб в дистанционной работе и выжидал момента, чтобы снова попасть, но устал. Хейни забрал восьмой и девятый раунд. А в 10-м и 11-м – Гарсия снова включился и еще два раза отправил Хейни в нокдаун. Гарсия не добил соперника – тот был лучше большую часть времени, но не ответил нокдаунам. Поэтому Гарсия забрал эти трехминутки со счетом 10-8.

Заключительный 12-й раунд запомнился только издевательствами от Гарсии: он ментально подавил Хейни, кривляясь перед ним с опущенными руками и показывая язык на последней минуте боя. После финального гонга Гарсия побежал праздновать победу, хотя из-за усталости соперника и провалов в некоторых отрезках Хейни мог рассчитывать на победу.

Один судья выставил ничью – 112-112, но двое других отдали победу Гарсии – 114-110 и 115-109. Райан Гарсия сотворил один из главных апсетов года, несмотря на проваленное взвешивание и странные вещи в соцсетях и медиа-мероприятиях. Не забываем – за сутки до боя он вообще пил пиво.

Вряд ли его промоутеры Оскар Де Ла Хойя и Бернард Хопкинс ожидали такого перформанса, но сегодня Гарсия подтвердил прозвище «Король Райан» и заслуженно ушел с ринга с короной на голове.

Фото: Gettyimages.ru /Al Bello, Cris Esqueda/Golden Boy, Ezra Shaw, Carmen Mandato, Roy Rochlin, Cris Esqueda/Golden Boy