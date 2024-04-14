Холлоуэй казнил Гейджи страшным нокаутом. Новый обладатель пояса BMF!

Теперь ждет Махачева или Топурию.

В ночь на 14 апреля на «T-Mobile Arena» прошел турнир UFC 300 . В основном карде встретилась элита промоушена – Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй . Поединок закончился мощнейшим нокаутом от Холлоуэя на последней секунде боя.

Теперь Холлоуэй – новый обладатель пояса BMF и один из главных претендентов на чемпионские пояса, принадлежащие Исламу Махачеву и Илие Топурии.

80% побед у Гейджи – нокаутом, а Холлоуэй ни разу не падал в нокдаун и держит рекорд по значимым и пропущенным ударам в истории UFC

Прошлым летом Гейджи сенсационно нокаутировал Дастина Порье в реванше и завоевал пояс «Самого опасного ублюдка» BMF. Благодаря этой победе он поднялся на второе место в рейтинге легкого веса и стал одним из главных кандидатов на титульный бой против Ислама Махачева.

Но ситуация настолько запутанная, что на чемпионский бой претендует пять бойцов: Чарльз Оливейра, Джастин Гейджи, Дастин Порье, Арман Царукян и Макс Холлоуэй. Даже при победе над Холлоуэем выход на титульник Гейджи не был гарантирован.

Гейджи дважды заходил на титул чемпиона в легком весе, но провалил обе попытки: проиграл сабмишеном Хабибу Нурмагомедову во втором раунде и Чарльзу Оливейре в первом. Сейчас Гейджи – 35 лет, поэтому участия в титульной гонке уже может не быть. К Холлоуэю он подошел на стрике из двух побед над Рафаэлем Физиевым и Дастином Порье.

Макс Холлоуэй проиграл все три боя Алексу Волкановски, поэтому стоял в роли гейткипера для других претендентов. В 2021 году он разбил Яира Родригеса, а в 2023-м разобрал Арнольда Аллена и брутально нокаутировал «Корейского Зомби», завершив его карьеру.

Из-за проигрыша Волкановски Илие Топурии у Холлоуэя хорошие шансы получить титульник против нового чемпиона. Но он поднялся в легкий вес ради боя с Гейджи, победа над которым может дать бой против Махачева. То есть поражение от Гейджи никак не сказалось бы на перспективах Холлоуэя.

Бой интриговал, потому что а) Гейджи умеет ронять соперников одним ударом; б) гарантированная зрелищность. Гейджи забирал бонусы за лучшие бои и выступления в 10 из 12 поединках, два из которых признавались лучшими за год в UFC (против Майкла Джонсона и Майкла Чендлера). Плюс Гейджи выиграл 20 из 25 боев нокаутом.

Холлоуэй ни разу не падал в нокдаун и умеет держать высокий темп. Он рекордсмен по количеству точных значимых ударов за поединок – 445, выброшенных в бою с Келвином Каттаром, и за всю историю в UFC – 3197. Ближайший преследователь отстает более чем на 1000 ударов. Холлоуэй лидирует по пропущенным ударам – 1110 за всю карьеру в UFC. Поэтому ожидалось противостояние нокаутирующей мощи и сумасшедшего тоннажа.

Холлоуэй разбирал Гейджи все пять раундов и выдал эпичнейшую концовку в истории UFC

Из-за пятираундового формата Гейджи и Холлоуэй начали в невысоком темпе. В первом раунде Гейджи уронил Холлоуэя лоу-киком и пробил несколько раз, но это его не потрясло. Макс ответил несколькими апперкотами, разбил нос и почти закрыл глаз. По точным ударам лидировал Холлоуэй – 25-12. Он украл концовку вертушкой одновременно с сиреной на перерыв, от которой Гейджи улетел к сетке.

Второй раунд стал продолжением первого: Холлоуэй действовал активнее и точнее, но был близок к снятию балла за два тычка в глаз. А в третьем раунде Гейджи совсем сбавил темп, поэтому Холлоуэй разбивал его как на руках, так и на ногах. Гейджи просто не успевал за ударами соперника и проигрывал все раунды за счет бокса у Макса. Еще в 2021 году Холлоуэй говорил, что он лучший боксер в UFC.

Несмотря на то, что Холлоуэй – номинальный полулегковес, он отлично держал удары Гейджи, а Гейджи был неоднократно потрясен. Четвертый раунд проходил в аналогичном ключе под диктовку Холлоуэя, который чаще доносил точные удары. А в конце пятиминутки Гейджи впервые в карьере отправил Холлоуэя в нокдаун правым хуком – но Макс быстро восстановился. По попаданиям в четвертом раунде ничья – 35-35.

Заключительный раунд несильно отличался от предыдущих. Холлоуэй потряс Гейджи в середине пятиминутки, но тот устоял в глухой защите. А на последних секундах они устроили бескомпромиссную зарубу – Холлоуэй отправил Гейджи в оглушительный нокаут на последней секунде боя.

Холлоуэй забрал пояс BMF и теперь стал одним из главных претендентов на пояса Махачева и Топурии: «Эй, ребята. Матадор [Илия Топурия] бегает. Уговорите его подписать контракт – Гавайи или Испания, все равно. Или Ислам, который прославился защитами титула против полулегковесов. Кто бы ни был следующий, я гладиатор и готов ко всем. Я хочу $600 косарей [бонус за выступление вечера и бой вечера]. Подпишите эти чеки для меня!»

Топурия, находившийся на трибунах, засмущался и даже растерялся. Неудивительно – вероятно, мы увидели лучший бой в 2024 году и супервыступление Холлоуэя.

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Chris Gardner; East News /Matt Davies/PxImages/Icon Sportswire via AP Images