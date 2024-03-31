Сечка Цзю – дилетантство и ужас. Разобрали с профи

«Не знаю, почему взяли человека абсолютно без опыта».

Тим Цзю раздельным решением судей проиграл Себастьяну Фундоре в бою за титулы WBO и WBC в первом среднем весе. Это его первое поражение в профессиональной карьере.

Главный момент – сечка на лбу, которую Цзю получил во втором раунде после случайного попадания локтем. Кровь заливала лицо весь бой и перекрывала видимость. Жесткое зрелище:

Уже после боя Цзю сказал: «Я не мог видеть. Но вся заслуга отходит человеку, который выиграл сегодня вечером. Бой разгонялся в первых двух раундах, а затем – бум, и я полностью ослеп».

Насколько сильно повлияла сечка на итог поединка и почему в команде Цзю ничего с ней не сделали? Мы поговорили об этом с вице-президентом международной ассоциации катменов Дмитрием Лучниковым – это он секундировал 34 чемпионов мира, работал на боях Александра Поветкина, Василия Ломаченко и других топовых боксеров и помогает спортсменам справиться с травмами на ринге, минимизируя урон от рассечений, гематом и кровотечений.

– Насколько серьезным было рассечение у Цзю? Насколько оно типичное?

– Вполне серьезное, но рабочее. Бывает, что в андеркарде одного бойцовского турнира случается по два таких рассечения в разных боях.

Для специалиста это вполне рабочая травма, но основная опасность, что кровь заливает глаза и боксер может не увидеть удар или противника, из-за чего падает скорость, что, в принципе, и произошло. На мой взгляд, Цзю немного не хватило для победы.

– Реально ли остановить такое кровотечение? Почему кровь хлестала так сильно и не останавливалась?

– Реально. Крови было много, потому что, скорее всего, повредился крупный сосуд. Соответственно, есть методики, чтобы ее остановить.

– Были ли у вас похожие случаи? Как вы действовали?

– Много случаев, но самый показательный – бой Юрия Нужненко и Ирвинга Гарсии. Там было шесть рассечений и три огромных гематомы. Мы отработали бой с первого до десятого раунда, после чего его остановили, посчитали очки, сохранили титул за Нужненко благодаря технической ничьей. Но это была типичная ситуация. Я сам видел кости черепа на волосистой части головы.

Еще недавно проходил большой турнир ACA в Москве, где было около 14 боев. В двух из них случились подобные рассечения, как в бою Цзю – Фундора, но мы с командой справились.

– Как часто бывало такое, что вы не справлялись с сечкой, после чего бой останавливали?

– Однажды произошла ситуация, когда боец пропускал огромное количество ударов и не поднимал руки. Там уже было так, что он находился в неадекватном состоянии от тоннажа ударов – конечно же, кровь заливала лицо. Бой требовалось остановить, но это была единственная ситуация за всю 18-летнюю карьеру.

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– Что делать, если в глаза хлещет кровь, она не останавливается, а боец ничего не видит?

– Это вопрос уже больше к тренеру и бойцу, это не катменская история. Но если говорить о работе катмена, то ему нужно более адекватно работать с рассечением.

Есть методики, позволяющие остановить кровь фармакологически и механически. К этим методикам относятся давление, использование лекарства, вазелина разных температур и комбинация всего.

Но опять же: для данного рассечения должен быть определенный опыт. Как минимум мы видели, что катмен работал без медицинских перчаток. Это говорит, что он вряд ли делает эту работу практически каждые выходные много лет, как, например, я и моя команда.

Когда ты работаешь каждые выходные, невозможно представить, что ты выходишь без перчаток – тем более, что ты можешь отработать от трех до пяти боев на одном турнире, а иногда больше. В ММА можно отработать и 10 боев, потому что там меньше раундов.

– Насколько здесь велика вина катмена – и во влиянии на исход боя, и в качестве работы?

– Не вижу оснований, чтобы сказать, что у катмена колоссальная вина. Дело в том, что каждый работает так, как может. И здесь, видимо, ситуация была за пределами его опыта и возможностей.

Что мотивировало человека взять на себя ответственность за такой бой – не понимаю. Я лично не знаю этого катмена. Бюджет позволяет нанять опытных специалистов. Не знаю, почему взяли человека абсолютно без опыта.

– В чем пошагово заключались ошибки катмена Цзю? Как требовалось действовать?

– Тут есть определенные секреты. Но в общих чертах скажу, что надо было работать быстрее, использовать ватные палочки, на которых как минимум больше ваты, чтобы они впитывали в себя больше лекарств. Это основная ошибка – можно просто посмотреть на эти ватные палочки, которые использовал специалист: там реально было недостаточно ваты, чтобы они впитали в себя лекарства.

Плюс сочетание с давлением определенного рода, чтобы вызвать механизм остановки крови, которая идет из сосудов. В то же время необходима определенная работа с вазелином – на такие случаи есть определенные варианты, которые фактически остановят кровь и закроют рану. Как минимум можно использовать вазелин в трех вариантах его состояния.

– Вы говорили, что катменом Цзю мог оказаться случайный человек. А как такое возможно, что на титульный бой ставится человек без опыта? Получается, это ошибка команды Цзю?

– Случайные люди туда попадают, потому что, например, этот человек работает в зале и с кем-то дружит. Потом друзья зовут его в угол, потому что с ним комфортно, а до этого не было острых ситуаций, которые могли бы проверить человека в реальном бою.

Бывает, что катмен отработал 10 поединков за всю карьеру и все это мисматчи в пользу домашнего угла – у человека минимальная практика подобных противостояний, когда бойцы в чем-то равны. И возникает высокая вероятность травматизма.

Надо знать массу нюансов – от того, в каких перчатках дерутся боксеры, чтобы понимать, что здесь, например, конский волос и очень тонкая оболочка. Поэтому вероятность рассечения очень велика – и в таких случаях вазелин должен быть как минимум в трех фракциях, которые есть у опытного специалиста.

– Останавливают ли судьи такие бои? При каких обстоятельствах это происходит?

– Если рефери видит, что существует опасность для жизни и здоровья бойца, то он должен остановить бой. Например, бой Отто Валлина и Тайсона Фьюри требовалось остановить, потому что имелась опасность, что Тайсон не увидит удара от Валлина – рассечение в опасной зоне.

Все, что над глазами, – опасно, но рассечение в волосистой части головы, как у Цзю, – не самая страшная зона. С этим легче работать, чем с рассечениями на бровях, так как рефери оценивает, видит ли боксер, например, определенное количество его пальцев сбоку. Он понимает, что такое повреждение может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Поэтому рефери имеет право остановить бой. И это прописано в правилах: доктор может рекомендовать остановку. Но только рефери can stop the fight. В этом бою была реакция доктора, которого подозвал рефери – он даже качал головой, что надо останавливать бой еще во втором или третьем раунде, но рефери дал шанс Тимофею и продолжил бой.

О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса

Фото: Gettyimages.ru /Steve Marcus; Instagram/cutman_luchnikov